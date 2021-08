Zonnebrandmiddelen vergelijken

Je goed beschermen tegen de zon is belangrijk. Daarom testen wij anti-zonnebrandmiddelen als spray en lotion met SPF 30 en SPF 50(+). We beoordelen niet alleen de bescherming tegen uv A en uv B-straling, maar ook of de zonnebrand goed smeert. En we kijken naar de ingrediënten; kunnen mensen daar last van hebben en hoe schadelijk zijn ze voor het milieu? Vergelijk de zonnebrand om de beste koop voor jou te vinden.

Zonnebrand kopen

Het aanbod in zonnebrandcremès is groot en je kunt uit verschillende opties kiezen. Zo maakt het uit welk huidtype je hebt, of je zonnebrandcreme, lotion of spray wilt, en welke SPF je nodig hebt.

Voor kinderen of mensen met een gevoelige huid kun je sommige ingrediënten in zonnebrand het beste vermijden. Ook als je veel zwemt, in de zee of een meer, zijn sommige ingrediënten niet gewenst.

Zonnebrand vergelijken

Bekijk en vergelijk dus welke zonnebrand voor jou het beste is. Vergelijk op de testresultaten zodat je de beste bescherming hebt. En vergelijk op de eigenschappen van de anti-zonnebrandmiddelen.