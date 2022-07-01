Zonnebrand kopen: waar let je op?

Hoe hoger de Sun Protection Factor (SPF), hoe langer het zonnebrandmiddel beschermt tegen uv B-straling en daarmee verbranding. Welke factor je moet kiezen hangt af van je huidtype en de zonkracht.

De factor (SPF) is de vermenigvuldiging van de tijd waarin je zonder zonnebrand zou verbranden. Verbrand je normaal na 10 minuten, dan zou je met factor 30 pas na 10 x 30 = 300 minuten verbranden. Je moet je dan wel elke 2 uur en na het zwemmen voldoende hebben ingesmeerd.

De SPF is gebaseerd op een aangebrachte laagdikte van 2 mg/cm2. De meeste mensen smeren de helft tot een derde hiervan.

Factor 15, 30 of 50?

De meeste mensen in Nederland kunnen op een wat bewolkte dag smeren met SPF 15. Kies eerder voor SPF 30 op een heel zonnige dag en als je sneller verbrandt. Voor kinderen en mensen met een heel lichte huid is SPF 50(+) de beste keuze.

Bekijk en vergelijk:

Zonnebrand met SPF 30

Zonnebrand met SPF 50(+)