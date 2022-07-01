Zonnebrand kopen: waar let je op?

Welke zonnebrandcrème- of lotion past het best bij je? Welke beschermingsfactor heb je nodig? En hoe kies je een zonnebrand die goed is voor je huid en voor het milieu? Lees onze tips over zonnebrand kopen.
Expert Zonnebrand
Wil je weten welke zonnebrand het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste zonnebrand.
Het aanbod in zonnebrandcrèmes is groot. Wat het beste bij je past is erg persoonlijk:
Hoe hoger de Sun Protection Factor (SPF), hoe langer het zonnebrandmiddel beschermt tegen uv B-straling en daarmee verbranding. Welke factor je moet kiezen hangt af van je huidtype en de zonkracht.
De factor (SPF) is de vermenigvuldiging van de tijd waarin je zonder zonnebrand zou verbranden. Verbrand je normaal na 10 minuten, dan zou je met factor 30 pas na 10 x 30 = 300 minuten verbranden. Je moet je dan wel elke 2 uur en na het zwemmen voldoende hebben ingesmeerd.
De SPF is gebaseerd op een aangebrachte laagdikte van 2 mg/cm2. De meeste mensen smeren de helft tot een derde hiervan.
De meeste mensen in Nederland kunnen op een wat bewolkte dag smeren met SPF 15. Kies eerder voor SPF 30 op een heel zonnige dag en als je sneller verbrandt. Voor kinderen en mensen met een heel lichte huid is SPF 50(+) de beste keuze.
Bekijk en vergelijk:
Zonnebrand met SPF 30
Zonnebrand met SPF 50(+)
Van een zonnebrandmiddel mag je verwachten dat het je huid goed beschermt tegen verbranding. Wij testen daarom of de geclaimde beschermingsfactor gehaald wordt door het product.
In de test van 2026 vonden we 1 Afrader.
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Afraders bij zonnebrandmiddelen
Speciale zonnebrand voor je gezicht wordt volgens de Nederlandse Cosmetica Vereniging gemaakt met meer aandacht voor de tere huid rond je ogen. Sommige fabrikanten geven aan dat ze minder vettig zijn dan een gewone zonnebrand. Daardoor glimt je huid minder en trekt de zonnebrand sneller in.
Gebruik je apart een dagcrème en een zonnebrand? Breng dan eerst de dagcrème aan en laat die goed intrekken. Een foundation breng je aan na je zonnebrand.
De combinatie van make-up en zonnebrand is niet voor iedereen een goed idee. Verschillende cosmetische producten kunnen onder invloed van de zon een gevoelige reactie opleveren.
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Zonnebrand voor je gezicht
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Sommige uv-filters en andere ingrediënten in zonnebrand kunnen invloed hebben op zeeleven. Ze kunnen de groei van plankton beperken, koraal bleken en giftig zijn voor de kleinste zeedieren. Ze kunnen zich ook opstapelen in de voedselketen.
Ophouden met smeren is niet de oplossing. Zonnebrand is echt nodig om je te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van zonnestralen. Wat je wel kunt doen is, is een duurzamere zonnebrand kiezen. In onze duurzaamheidsscore beoordelen we per product de gebruikte uv-filters en andere milieubelastende ingrediënten. Daarnaast beoordelen we de verpakking, waarbij we ook meenemen of je de verpakking goed kunt legen zonder product te verspillen.
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Duurzame zonnebrand en het milieu
Ingrediënten in zonnebrand
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Zonnebrand met een goede duurzaamheidsscore in onze test (voor leden)
Een apart zonnebrandmiddel is niet per se nodig. Zonnebrandmiddelen voor kinderen en volwassenen zijn wel anders.
Zonnebrand voor kinderen:
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Ingrediënten in cosmetische producten
Kinderen in de zon
Kies je voor een spray die je direct op je lichaam spuit en dan eventueel verder insmeert? Of liever een lotion of crème die je aanbrengt op je hand en verder uitsmeert?
Beide hebben voor- en nadelen. Kies wat je het prettigst vindt, zodat je het regelmatig gebruikt.
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Lotion of spray
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Crèmes en lotions
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Sprays
Er zit niet zoveel verschil tussen een tube of knijpfles qua gebruik. Een tube is meestal wel makkelijk in te knijpen. Sommige tubes zijn gesealed onder de dop.
Sticks of roll-on zonnebrandmiddel breng je met een roller aan, net zoals sommige deodorant. Het zijn vaak kleine hoeveelheden (50ml).
Sprays zijn er met een pompje, onder druk (vluchtige spray) of in een spraypistool net als schoonmaakspray.
Bij sommige sprays moet je eerst een lipje verwijderen of iets afbreken of doordrukken voordat je ze kunt gebruiken. Sprays onder druk zijn ontvlambaar. Gebruik sprays met alcohol niet bij warmtebronnen (sigaret of barbecue) en laat ze ook niet liggen in een (hete) auto.
Zonnebrandmiddelen met een pompje hebben een extra dopje dat je mogelijk kwijt raakt.
Duurdere zonnebrand is niet altijd beter dan goedkopere. Alle zonnebrandmiddelen moeten aan de wettelijke eisen voldoen, de bescherming bieden die ze claimen en veilig in gebruik zijn. Smeerbaarheid, geur, structuur en dergelijke kunnen een verklaring zijn voor een hogere prijs.
Door het grote aanbod in inhoud van zonnebrand is het lastig de prijzen te vergelijken, maar het is zeker de moeite waard.
De laatste jaren zijn de prijzen van de A merk-zonnebrandmiddelen behoorlijk gestegen, met zo'n 25%. Koop deze dus als er een aanbieding is.
Met onze test zie je meteen welke zonnebrandmiddelen goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.