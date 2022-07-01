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Zonnebrand kopen: waar let je op?

Welke zonnebrandcrème- of lotion past het best bij je? Welke beschermingsfactor heb je nodig? En hoe kies je een zonnebrand die goed is voor je huid en voor het milieu? Lees onze tips over zonnebrand kopen.

Snel naar:

  1. Keuzehulp zonnebrand
  2. De beste zonnebrand voor jou
  3. Kies de SPF (beschermingsfactor) die bij je past
  4. Zonnebrandmiddelen die onvoldoende beschermen
  5. Zonnebrandcrème voor je gezicht
  6. Duurzame zonnebrand en het milieu
  7. Zonnebrand voor kinderen
  8. Soort zonnebrand (lotion of spray)
  9. Welke verpakking kies je?
  10. Wat zegt de prijs van zonnebrand?

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Keuzehulp zonnebrand

Wil je weten welke zonnebrand het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste zonnebrand.

Help mij kiezen

Keuzehulp Zonnebrand

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De beste zonnebrand voor jou

Het aanbod in zonnebrandcrèmes is groot. Wat het beste bij je past is erg persoonlijk:

  • Kies in ieder geval de zonbeschermingsfactor die past bij jouw huidtype.
  • Bepaalde ingrediënten in zonnebrand kunnen kinderen of mensen met een gevoelige huid beter vermijden.
  • Duurdere zonnebrandmiddelen zijn niet beter dan goedkope. Soms vallen dure middelen door de mand omdat ze een veel lagere SPF (beschermingsfactor) hebben dan ze claimen.
  • Koop een zonnebrandmiddel dat ook beschermt tegen uv A. Je herkent hem aan een logo met een blauwe cirkel met de tekst 'UVA'.
  • Koop een crème, spray of lotion die je lekker vindt smeren, fijn op de huid voelt en lekker vindt ruiken. Dan is de kans groter dat je het ook echt voldoende gebruikt.
  • Als je veel zwemt, zijn sommige ingrediënten niet gewenst vanwege hun invloed op het milieu.

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Kies de SPF (beschermingsfactor) die bij je past

Hoe hoger de Sun Protection Factor (SPF), hoe langer het zonnebrandmiddel beschermt tegen uv B-straling en daarmee verbranding. Welke factor je moet kiezen hangt af van je huidtype en de zonkracht.

De factor (SPF) is de vermenigvuldiging van de tijd waarin je zonder zonnebrand zou verbranden. Verbrand je normaal na 10 minuten, dan zou je met factor 30 pas na 10 x 30 = 300 minuten verbranden. Je moet je dan wel elke 2 uur en na het zwemmen voldoende hebben ingesmeerd.

De SPF is gebaseerd op een aangebrachte laagdikte van 2 mg/cm2. De meeste mensen smeren de helft tot een derde hiervan.

Factor 15, 30 of 50?

De meeste mensen in Nederland kunnen op een wat bewolkte dag smeren met SPF 15. Kies eerder voor SPF 30 op een heel zonnige dag en als je sneller verbrandt. Voor kinderen en mensen met een heel lichte huid is SPF 50(+) de beste keuze.

Bekijk en vergelijk:
Zonnebrand met SPF 30
Zonnebrand met SPF 50(+)

Figuur Bescherming tegen UVB

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Zonnebrandmiddelen die onvoldoende beschermen

Van een zonnebrandmiddel mag je verwachten dat het je huid goed beschermt tegen verbranding. Wij testen daarom of de geclaimde beschermingsfactor gehaald wordt door het product.

In de test van 2026 vonden we 1 Afrader.

Lees meer over:
Afraders bij zonnebrandmiddelen

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Zonnebrandcrème voor je gezicht

Speciale zonnebrand voor je gezicht wordt volgens de Nederlandse Cosmetica Vereniging gemaakt met meer aandacht voor de tere huid rond je ogen. Sommige fabrikanten geven aan dat ze minder vettig zijn dan een gewone zonnebrand. Daardoor glimt je huid minder en trekt de zonnebrand sneller in.

Gebruik je apart een dagcrème en een zonnebrand? Breng dan eerst de dagcrème aan en laat die goed intrekken. Een foundation breng je aan na je zonnebrand.

De combinatie van make-up en zonnebrand is niet voor iedereen een goed idee. Verschillende cosmetische producten kunnen onder invloed van de zon een gevoelige reactie opleveren.

Lees meer over:
Zonnebrand voor je gezicht

Bekijk ook:
De beste zonnebrand voor je gezicht (voor leden)

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Duurzame zonnebrand en het milieu

Sommige uv-filters en andere ingrediënten in zonnebrand kunnen invloed hebben op zeeleven. Ze kunnen de groei van plankton beperken, koraal bleken en giftig zijn voor de kleinste zeedieren. Ze kunnen zich ook opstapelen in de voedselketen.

Ophouden met smeren is niet de oplossing. Zonnebrand is echt nodig om je te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van zonnestralen. Wat je wel kunt doen is, is een duurzamere zonnebrand kiezen. In onze duurzaamheidsscore beoordelen we per product de gebruikte uv-filters en andere milieubelastende ingrediënten. Daarnaast beoordelen we de verpakking, waarbij we ook meenemen of je de verpakking goed kunt legen zonder product te verspillen.

Lees meer over:
Duurzame zonnebrand en het milieu
Ingrediënten in zonnebrand

Bekijk en vergelijk:
Zonnebrand met een goede duurzaamheidsscore in onze test (voor leden)

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Zonnebrand voor kinderen

Een apart zonnebrandmiddel is niet per se nodig. Zonnebrandmiddelen voor kinderen en volwassenen zijn wel anders.

Zonnebrand voor kinderen:

  • Heeft meestal een hoge beschermingsfactor (vaak SPF 50+) en is meestal waterproof.
  • Wordt soms speciaal zo gemaakt dat zand minder blijft plakken.
  • Heeft meestal geen parfum. Overigens is parfum in elke zonnebrandcrème overbodig. Voor kinderen kan het zelfs schadelijk zijn.
  • Heeft geen extra’s zoals bronzing of extra glans. Ook verschilt de parfumering en conservering vaak met zonnebrand voor volwassenen.

Lees meer over:
Ingrediënten in cosmetische producten
Kinderen in de zon

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Soort zonnebrand (lotion of spray)

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Lotion of spray?

Kies je voor een spray die je direct op je lichaam spuit en dan eventueel verder insmeert? Of liever een lotion of crème die je aanbrengt op je hand en verder uitsmeert?

Beide hebben voor- en nadelen. Kies wat je het prettigst vindt, zodat je het regelmatig gebruikt.

Lees meer over:
Lotion of spray

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Voordelen van een lotion of crème

    • Je ziet beter dat je goed smeert. Zeker bij transparante spray zie je dat niet altijd goed en gebruik je snel te weinig spray.
    • Crème is zuiniger in gebruik dan spray. Bij spray aanbrengen gaat een deel ernaast en een deel verstuift.
    • Je ademt geen stoffen in. In sprays zitten soms stoffen in die bij inademing schadelijk kunnen zijn. Spuit nooit direct in je gezicht.

    Bekijk en vergelijk:
    Crèmes en lotions

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    Voordelen van spray

    • Spray is vloeibaarder dan lotion, waardoor je gemakkelijker behaarde lichaamsdelen insmeert.
    • Met spray kom je gemakkelijker op plekken waar je niet zo goed bij kunt, zoals je rug.
    • Een spray is hygiënischer, omdat je niet met je handen aan het middel komt. Je moet de spray na het aanbrengen nog wel met je handen over de huid verdelen.
    • Een spray kan transparant zijn, zodat het geen witte waas achterlaat.

    Bekijk en vergelijk:
    Sprays

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    Welke verpakking kies je?

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    Tube of knijpfles

    Er zit niet zoveel verschil tussen een tube of knijpfles qua gebruik. Een tube is meestal wel makkelijk in te knijpen. Sommige tubes zijn gesealed onder de dop.

    Sticks

    Sticks of roll-on zonnebrandmiddel breng je met een roller aan, net zoals sommige deodorant. Het zijn vaak kleine hoeveelheden (50ml).

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    Pompje, onder druk of spraypistool

    Sprays zijn er met een pompje, onder druk (vluchtige spray) of in een spraypistool net als schoonmaakspray.

    Bij sommige sprays moet je eerst een lipje verwijderen of iets afbreken of doordrukken voordat je ze kunt gebruiken. Sprays onder druk zijn ontvlambaar. Gebruik sprays met alcohol niet bij warmtebronnen (sigaret of barbecue) en laat ze ook niet liggen in een (hete) auto.

    Zonnebrandmiddelen met een pompje hebben een extra dopje dat je mogelijk kwijt raakt.

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    Wat zegt de prijs van zonnebrand?

    Duurdere zonnebrand is niet altijd beter dan goedkopere. Alle zonnebrandmiddelen moeten aan de wettelijke eisen voldoen, de bescherming bieden die ze claimen en veilig in gebruik zijn. Smeerbaarheid, geur, structuur en dergelijke kunnen een verklaring zijn voor een hogere prijs.

    • Voor 100 ml zonnebrand betaal je gemiddeld €9.
    • De duurste zonnebrand in onze test kost meer dan €20 per 100 ml.
    • Huismerken van drogisterijen of supermarkten heb je al voor minder dan €5 per 100 ml.
    • De goedkoopste zonnebrand kost minder dan €2,50 per 100 ml.

    Door het grote aanbod in inhoud van zonnebrand is het lastig de prijzen te vergelijken, maar het is zeker de moeite waard.

    De laatste jaren zijn de prijzen van de A merk-zonnebrandmiddelen behoorlijk gestegen, met zo'n 25%. Koop deze dus als er een aanbieding is.

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    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je meteen welke zonnebrandmiddelen goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.

    De beste zonnebrand
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