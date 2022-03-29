Belangrijk: smeer je gezicht in met zonnebrand

Je gezicht komt vaker in de zon en de huid is kwetsbaarder. Gebruik daarom zonnebrand met minstens SPF 30. Het verschil tussen SPF 30 en SPF 50(+) is niet erg groot. Een zonnebrandmiddel met SPF 30 dat je op de juiste manier aanbrengt, biedt evenveel bescherming als een middel met een hogere factor dat je minder goed aanbrengt. De meeste gezichtszonnebrandmiddelen zijn SPF 50+.

Er zijn steeds meer zonnebrandmiddelen speciaal voor je gezicht. Maar ook gewone zonnebrand kun je voor je gezicht gebruiken.

Je gezicht beschermen tegen de invloed van zonlicht kan ook door een hoed of pet en zonnebril te dragen. Blijf ook zoveel mogelijk uit de zon, zeker als de uv-straling hoog is.

Zo breng je gezichtszonnebrand aan

Om je gezicht goed te beschermen heb je een halve theelepel zonnebrandmiddel nodig voor je gezicht en een halve theelepel voor je hals en nek. Verdeel dit gelijkmatig en op het juiste moment: net voordat je de zon ingaat. Blijf je lang in de zon? Smeer je dan elke 2 uur opnieuw in.

Zonnebrand voor je gezicht of dagcrème met SPF?

Sommige dagcremès hebben een beschermingsfactor. Dat kan factor 15 zijn, maar ook 30 of 50. Factor 15 is op een flink zonnige dag te weinig. Gebruik dan een product met meer bescherming. Of smeer extra zonnebrand op je gezicht. Je kunt ook (gezichts)zonnebrand gebruiken in plaats van je dagcremè. Heeft de dagcreme wel factor 50, maar ga je lang de zon in? Smeer je dan regelmatig opnieuw in.

Dagcrème, zonnebrand en make-up: de juiste volgorde

Een (vochtregulerende) dagcrème trekt in de huid, terwijl sommige zonnebrandmiddelen op de huid blijven liggen. Smeer je dagcrème daarom eerst en laat deze goed intrekken. Breng daarna je zonnebrandcrème aan. Wil je over de zonnebrand nog een foundation aanbrengen? Wacht een kwartiertje tot je zonnebrandcrème goed is getrokken. Breng daarna je make-up aan.

Smeer regelmatig

Als je gaat zonnen moet je regelmatig smeren. Dan is het handiger om geen of weinig make-up te dragen. En geen parfum te gebruiken. Parfum en make-up kunnen gevoelige huidreacties veroorzaken in combinatie met zonlicht en sommige cosmeticaproducten.

Witte waas op gezicht

Zonnebrandcrèmes met fysische, anorganische of minerale filters blijven liggen op de huid en zorgen daardoor voor een witte waas. Minerale filters zijn titaniumdioxide en zinkoxide. Deze worden vaker gebruikt in zonnebrandproducten voor de gevoelige huid. En voor baby's en kinderen. Liever geen bleek gezicht? Er zijn zonnebrandmiddelen voor het gezicht die getint zijn.

Waarom een speciale zonnebrand voor je gezicht?

Volgens de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) verschilt zonnebrandcrème voor het gezicht met die voor het hele lichaam.

Gezichtszonnebrand is afgestemd op de kwetsbare huid rond de ogen.

Zonnebrandcrème voor je gezicht is minder vettig. Zo gaat je huid minder glimmen.

Ook zou de crème sneller intrekken en kun je hem gebruiken onder make-up.

Gezichtszonnebrand ruikt minder sterk dan gewone zonnebrand.

Samenstelling en bescherming

In gezichtszonnebrand zitten hyaluronzuur en antioxidanten zoals vitamine E, C en niacinamide. Hyaluronzuur bindt watermoleculen en houdt ze vast. Dit effect moet je met een korrel zout nemen, want het kan niet zo diep in je huid doordringen. Antioxidanten beschermen de huid voor invloeden van buiten, maar er is beperkt bewijs van de efficitiviteit in uitwendige toepassingen.

Vitamine C zou de huid lichter kunnen maken. Vitamine C en E beschermen tegen een rode kleur van de huid door vaatverwijding. Niacinamide heeft verschillende voordelen. Die hangen af van de concentratie. Het kan helpen bij de vochtbalans, donkere vlekken verminderen en verzachtend werken.

Je ziet ook andere claims op de zonnebrandmiddelen. Bijvoorbeeld over hydratatie, elasticiteit, niet prikkend in de ogen en rimpels en pigmentvlekken voorkomen.

Sommige fabrikanten van gezichtszonnebrand claimen ook bescherming tegen andere golflengtes dan uv A (315-400 nm golflengte) en uv B (280-315 nm golflengte). Het gaat dan om blauw licht, zichtbaar licht en infraroodlicht. Blauw licht zit in het lichtspectrum tussen ultraviolet en zichtbaar licht in (rond de 400 nm). Zichtbaar licht is het spectrum tussen 400 en 760 nm. Infrarood loopt van 760 nm tot ver daar boven. Er is geen sluitend bewijs voor deze claim.

Effecten van zonlicht op je gezicht

Uv-straling veroudert de huid sneller. Ouderdom van de huid zie je het eerst en het beste in je gezicht. De huid in je gezicht is vrij dun. Rond de ogen is het nog dunner dan op de rest van je gezicht. Daarom heeft je gezicht de meeste verzorging nodig: hydratatie om de huid in goede conditie te houden en bescherming tegen uv-straling.

Je huid wordt door zonlicht ruwer en valer. De opperhuid wordt eerst dikker en later juist dunner. De huid gaat losser zitten en je krijgt onregelmatigere pigmentatie en donkere zonnevlekken. Ook verwijden je bloedvaten waardoor ze beter zichtbaar zijn. Je kunt ook last krijgen van bloedblaartjes. Sommige mensen krijgen witte oudersomvlekken.

De uv-stralen beïnvloeden ook het bindweefsel. De huid wordt dunner en droger. Je ziet meer rimpels en schilfers en je huid vertoont een gele verkleuring. Uv A heeft de grootste invloed op de huidveroudering, omdat het dieper doordringt in de huid. Het breekt collageen af en staat de aanmaak van nieuw collageen in de weg. Op de langere termijn zorgt ook Uv B voor huidveroudering.

Door overmatige blootstelling aan zonlicht loop je ook een verhoogd risico op huidkanker.