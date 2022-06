Zonnebrand voor je gezicht

Verschil zonnebrand lichaam en gezicht

Volgens de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) verschilt zonnebrandcrème voor het gezicht met die voor het hele lichaam. Bij het maken van gezichtszonnebrand wordt rekening gehouden met de kwetsbare huid rond de ogen. Fabrikanten prijzen zonnebrandcrème voor het gezicht aan als producten die minder vettig zijn. Met minder vet gaat je huid er minder van glimmen.

Dagcrème met zonbescherming genoeg?

Sommige dagcremès hebben tegenwoordig een beschermingsfactor. Dat kan factor 15 zijn, maar ook 30 of 50. Is het factor 15? Dan is dat op een flink zonnige dag te weinig. Gebruik dan een product met meer bescherming of extra zonnebrand op je gezicht. Je kunt ook (gezichts)zonnebrand gebruiken in plaats van je dagcremè.

Dagcrème, foundation en zonnebrand: welke volgorde?

Een (vochtregulerende) dagcrème trekt in de huid. Terwijl sommige zonnebrandmiddelen meer op de huid blijven liggen. Smeer je dagcrème daarom eerst en laat deze goed intrekken. Breng daarna je zonnebrandcrème aan. Wil je over de zonnebrand nog een foundation aanbrengen? Wacht een kwartiertje tot je zonnebrandcrème goed is getrokken. Breng daarna je make-up aan.

Ga je zonnen?

Als je gaat zonnen moet je regelmatig smeren. Dan is het handiger om geen of weinig make-up te dragen. En geen parfum te gebruiken. Parfum en make-up kunnen gevoelige huidreacties veroorzaken in combinatie met zonlicht en sommige cosmeticaproducten.

Witte waas op gezicht

Zonnebrandcrèmes met fysische, anorganische of minerale filters blijven liggen op de huid. En zorgen voor een witte waas. Minerale filters zijn titaniumdioxide en zinkoxide. Deze worden vaker gebruikt in zonnebrandproducten voor de gevoelige huid. En voor baby's en kinderen. Bang voor een bleek gezicht? Er zijn zonnebrandmiddelen voor je gezicht die getint zijn.

Welke gezichtszonnebrand is het beste?

We hebben geen speciale zonnebrandmiddelen getest voor het gezicht. Wel hebben we testresultaten van zonnebrand met SPF 30 en SPF 50(+). Wil je je gezicht zo goed mogelijk beschermen? Zet dan een zonnebril en hoed op. Zeker op de momenten van de dag met een sterke zon.