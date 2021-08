De beste zonnebrand voor jou, door ons getest.

Het meest gebruikte zonnebrandmiddel is er een met SPF 30 (lotion of spray). Deze is voor veel mensen en omstandigheden ook geschikt. Voor kinderen en mensen met een huid die zeer snel verbrandt kun je beter een zonnebrand kiezen met SPF 50 of SPF 50+ (lotion of spray). Lees meer over hoe wij zonnebrand testen.