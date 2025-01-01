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Professioneel getest!

De beste zonnebrand met SPF 50 en 50+ voor jou, door ons getest.

We testten zonnebrandcrème met beschermingsfactor SPF 50 en 50+ in zowel spray- als lotionvorm. Welk merk biedt de beste bescherming, bevat goede ingrediënten en smeert ook nog fijn?

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Wij hebben zonnebrandmiddelen (spf 50 en 50+) voor je getest

Jaarlijks testen wij zonnebrandmiddelen. Ze worden getest in een onafhankelijk lab op onder meer bescherming, gebruiksgemak en ingrediënten.

  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elk zonnebrandmiddel uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke zonnebrandmiddelen goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

Voor kinderen en mensen met een huid die zeer snel verbrandt kun je het beste een zonnebrandcrème kiezen met SPF 50 of SPF 50+ (lotion of spray). Dit beschermt beter dan een zonnebrand met lagere beschermingsfactor. Maar welke zonnebrand met SPF 50 (+) is nu het beste? 
Bekijk de test en lees meer over hoe wij zonnebrand testen.

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    1. Duur is niet altijd beter

    Duurdere zonnebrand is niet altijd beter dan goedkopere. Er is een groot aanbod van middelen met grote verschillen in prijs. Een goede zonnebrand hoeft niet duur te zijn. Gebruik vooral een zonnebrand die je fijn vindt en voldoende beschermt. 

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    2. Lekker smeren

    Een aantal A-merken scoort meer dan een 8 voor gebruiksgemak, maar ook sommige huismerken krijgen een mooie 8- voor gebruiksgemak. Koop een zonnebrandmiddel dat je fijn vindt om te gebruiken. Dus een product dat je lekker vindt smeren, fijn op de huid vindt en lekker vindt ruiken. Dan is de kans groter dat je het ook daadwerkelijk voldoende gebruikt.

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    3. Verdachte ingrediënten

    Sommige zonnebrandmiddelen bevatten dubieuze ingrediënten die we liever niet zien in verzorgingsproducten. Denk daarbij aan hormoonverstorende stoffen en/of allergenen, ingrediënten met een nadelig effect op het milieu en microplastics. Er zijn grote verschillen en dus verbetermogelijkheden voor fabrikanten. Lees meer over de milieu-impact van zonnebrand.

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen zonnebrandmiddelen, als het om bescherming, smeerbaarheid, ingrediënten en gebruiksgemak gaat?

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Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.

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