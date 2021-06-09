Zonnebrand gebruikstips

Je moet meer smeren dan je denkt. Smeer zonnebrand zo dik als je pindakaas op een boterham zou smeren.

Een volwassene die zich van top tot teen insmeert heeft per smeerbeurt 6-7 theelepels nodig. Dit is zo'n 33 ml per smeerbeurt. Alleen zo ben je goed beschermd tegen zonneschade.

Met een fles van 200 ml kun je je een keer of 6 van top tot teen insmeren. Op een dag naar het strand met 4 volwassenen gaat er dus bij goed smeren meer dan 1 fles doorheen.