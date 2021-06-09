Zonnebrand gebruikstips

Jezelf insmeren met zonnebrand is heel belangijk om schade aan je huid te voorkomen. Veel mensen smeren te weinig zonnebrandcrème. Hoeveel en hoe vaak moet je eigenlijk smeren? En hoe bewaar je zonnebrand het best?
Expert Zonnebrand
Je moet meer smeren dan je denkt. Smeer zonnebrand zo dik als je pindakaas op een boterham zou smeren.
Een volwassene die zich van top tot teen insmeert heeft per smeerbeurt 6-7 theelepels nodig. Dit is zo'n 33 ml per smeerbeurt. Alleen zo ben je goed beschermd tegen zonneschade.
Met een fles van 200 ml kun je je een keer of 6 van top tot teen insmeren. Op een dag naar het strand met 4 volwassenen gaat er dus bij goed smeren meer dan 1 fles doorheen.
Smeer je 20 minuten voordat je de zon in gaat in. Dan heeft het zonnebrandmiddel de tijd om goed in te trekken.
Let op: smeer je ook in als je in de zon gaat (water)sporten, tuinieren en wandelen.
Gebruik je een zonnebrand die beweert meerdere uren te werken? De werking blijft in die uren niet gelijk. Je zweet, wrijft het eraf door bewegen, omkleden of omdraaien op je handdoek. Smeer dan ook meerdere keren.
Herhaal het insmeren in ieder geval:
Anti-zonnebrandmiddelen beschermen tegen uv A- en uv B-straling. Deze straling is schadelijk voor de huid en draagt bij aan het risico op huidkanker. Insmeren met zonnebrand beschermt, maar biedt nooit 100% bescherming.
Lees meer over:
Welke bescherming biedt een zonnebrandmiddel?
Uv A en uv B zitten allebei in zonlicht en in het licht van een zonnebank. Het maakt voor je huid niet uit waar de straling vandaan komt:
Beide vormen van straling dragen bij aan het risico op huidkanker.
Bij de meeste zonnebrandmiddelen staat op de verpakking dat ze waterbestendig of waterproof zijn. Dat is handig voor bij het zwembad of aan het strand.
Maar let op! Fabrikanten mogen al 'waterbestendig' of het Engelse 'waterresistant' op de verpakking zetten als na een duik van 2 keer 20 minuten nog de helft van de beschermingsfactor op je huid zit.
Door water neemt de beschermingsfactor dus ook bij waterproof zonnebrand flink af. Waterbestendig klinkt dus mooier dan het is. Na het zwemmen (en afdrogen) moet je daarom altijd weer opnieuw smeren.
Bekijk en vergelijk:
Waterproof zonnebrandmiddelen
Je merkt helaas pas dat je verbrand bent als het te laat is: zo'n 8 tot 24 uur nadat je in de zon hebt gelegen.
Zo herken je zonnebrand:
Zonnebrand is een teken dat je huid aan meer ultraviolette straling is blootgesteld dan hij kan verdragen. Een dagje in de zon levert al gauw 5 keer zoveel uv-straling op dan je huid op een dag aankan.
Heb je een ongeopende fles zonnebrand van vorig jaar? Die kun je nog prima gebruiken. Ook in winkels worden vaak nog voorraden van het jaar ervoor verkocht.
Lees meer over:
De houdbaarheid en het bewaren van zonnebrandmiddel
Heb je een geopende fles van vorig jaar? Dan is het middel waarschijnlijk nog goed. Vrijwel alle zonnebrandmiddelen kun je volgens de verpakking tot 12 maanden na opening gebruiken. Maar uit onze test blijkt dat zonnebrandmiddelen ook daarna nog goede bescherming bieden.
Bewaar zonnebrandmiddel gesloten en in de schaduw. Bewaar het middel niet in de auto, waar grote temperatuurschommelingen zijn en het heel heet kan worden.
Bewaar het zonnebrandmiddel op kamertemperatuur op een donkere, niet vochtige plaats. Dus niet in de koelkast, de badkamer of in het raamkozijn.
Dermatologen waarschuwen dat hoe vaker je kind verbrandt, hoe groter de kans is op huidkanker op latere leeftijd. Zorg dus dat je ze goed beschermt:
Zonlicht is goed voor je humeur en je slaapritme. Ook stimuleert zonlicht de aanmaak van vitamine D. Maar te veel zon is niet goed. Er is een duidelijk verband tussen zonnestraling en het ontstaan van huidkanker.
Ook kun je een zonnesteek of zonneallgerie oplopen door te veel zonnestraling. Bij een zonneallergie reageert je huid overgevoelig op uv-straling van de zon. Dan kunnen rode, jeukende bultjes en blaasjes ontstaan.
Een zonnesteek krijg je doordat je lichaam uitdroogt en de warmte niet meer kwijt kan. Hierdoor kun je onder meer last van hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid krijgen.