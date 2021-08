Zonnebrandmiddelen bewaren

Zonnebrand gebruiken we doorgaans niet het hele jaar door. Hoe bewaar je zonnebrandmiddelen het best? En kun je zonnebrand van vorig jaar nog gebruiken?

Kan ik mijn zonnebrand van vorig jaar nog gebruiken?

Op vrijwel alle zonnebrandmiddelen staat dat ze tot 12 maanden na opening te gebruiken zijn. We zien in onze test alleen bij Zwitsal 6 maanden als aanbeveling staan. Lastig is dat je vaak niet weet wanneer je de fles precies geopend hebt.

Ongeopend

Heb je een fles zonnebrand van vorig jaar nog niet geopend? Die kun je deze zomer nog prima gebruiken. Ook in de winkels worden vaak nog voorraden van het jaar ervoor verkocht. Het is dan aan de verpakking vaak niet te zien of het een oude of nieuwe versie is.

Geopend

Heb je de fles van vorig jaar al wel gebruikt, dan is het middel waarschijnlijk ook nog goed. Uit tests blijkt dat zonnebrandmiddelen van het jaar ervoor nog prima bescherming bieden.

Als het goed is smeer je zoveel zonnebrand dat je een fles niet langer dan 2 jaar achter elkaar gebruikt. Heb je vaak flessen over van het vorige jaar, of zelfs jaren ervoor? Als je echt heel weinig in de zon komt en weinig hoeft te smeren, kun je beter kleinere verpakkingen kopen. Er zijn van verschillende merken kleine verpakkingen te koop van bijvoorbeeld 100 of 50ml.

Gooi zonnebrand weg als het vies ruikt, een rare kleur heeft of niet meer mengt na het schudden. Heb je het op de juiste manier gebruikt, genoeg en tijdig gesmeerd, maar ben je toch verbrand? Gooi het product dan ook weg.

Hoe bewaar ik zonnebrand het best?