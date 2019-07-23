Zonnebrandmiddelen bewaren

Kan ik mijn zonnebrand van vorig jaar nog gebruiken?

Op vrijwel alle zonnebrandmiddelen staat dat ze tot 12 maanden na opening te gebruiken zijn. We zien in onze test heel soms 6 maanden als aanbeveling staan. Lastig is dat je vaak niet weet wanneer je de fles precies geopend hebt. Helaas staat er bijna nooit een houdbaarheidsdatum op de verpakking.

Ongeopend

Heb je een fles zonnebrand van vorig jaar nog niet geopend? Die kun je deze zomer nog prima gebruiken. Ook in de winkels worden vaak nog voorraden van het jaar ervoor verkocht.

Geopend

Heb je de fles van vorig jaar al wel gebruikt, dan is het middel zeer waarschijnlijk ook nog goed. Dit hebben we uitgebreid getest, door vakantieomstandigheden na te boosten. Dat deden we als volgt:

We bewaarden het middel een dag op 4°C om de kou in het ruim tijdens een vliegreis na te bootsen.

Daarna bewaarden we het middel 12 dagen op 40°C, alsof het in de volle zon op het strand lag. We haalden regelmatig wat zonnebrandmiddel uit de fles, zoals je op vakantie ook doet.

Daarna stelden we het middel nog eens een week bloot aan nagebootst zonlicht.

Aan het eind van de vakantie ging het middel weer een dag op 'vliegreis' met 4°C.

Na deze nep-vakantie bewaarden we het middel ruim een jaar op kamertemperatuur. Daarna meetten we opnieuw de bescherming tegen uv A en uv B. Wat bleek: de zonnebrandmiddelen van het jaar ervoor boden nog goede bescherming.

Wanneer moet je zonnebrand weggooien?

Controleer bij oudere zonnebrand altijd hoe deze ruikt en eruit ziet:

Gooi zonnebrand weg bij een vieze geur, een rare kleur of als hij niet meer mengt na het schudden.

Heb je het product op de juiste manier gebruikt, genoeg en op tijd gesmeerd, maar ben je toch verbrand? Gooi het dan ook weg.

Kleine verpakkingen

Als het goed is, smeer je zoveel zonnebrand dat je een fles niet langer dan 2 jaar achter elkaar gebruikt. Heb je vaak flessen over van het vorige jaar, of zelfs jaren ervoor? Als je echt heel weinig in de zon komt en weinig hoeft te smeren, kun je beter kleinere verpakkingen kopen. Er zijn van verschillende merken kleine verpakkingen te koop van bijvoorbeeld 50 of 100 ml.

Hoe bewaar ik zonnebrand het best?