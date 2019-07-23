Zonnebrandmiddelen bewaren

Irene Joris Expert ZonnebrandBijgewerkt op:17 juli 2026
Op vrijwel alle zonnebrandmiddelen staat dat ze tot 12 maanden na opening te gebruiken zijn. We zien in onze test heel soms 6 maanden als aanbeveling staan. Lastig is dat je vaak niet weet wanneer je de fles precies geopend hebt. Helaas staat er bijna nooit een houdbaarheidsdatum op de verpakking.
Heb je een fles zonnebrand van vorig jaar nog niet geopend? Die kun je deze zomer nog prima gebruiken. Ook in de winkels worden vaak nog voorraden van het jaar ervoor verkocht.
Heb je de fles van vorig jaar al wel gebruikt, dan is het middel zeer waarschijnlijk ook nog goed. Dit hebben we uitgebreid getest, door vakantieomstandigheden na te boosten. Dat deden we als volgt:
Na deze nep-vakantie bewaarden we het middel ruim een jaar op kamertemperatuur. Daarna meetten we opnieuw de bescherming tegen uv A en uv B. Wat bleek: de zonnebrandmiddelen van het jaar ervoor boden nog goede bescherming.
Controleer bij oudere zonnebrand altijd hoe deze ruikt en eruit ziet:
Als het goed is, smeer je zoveel zonnebrand dat je een fles niet langer dan 2 jaar achter elkaar gebruikt. Heb je vaak flessen over van het vorige jaar, of zelfs jaren ervoor? Als je echt heel weinig in de zon komt en weinig hoeft te smeren, kun je beter kleinere verpakkingen kopen. Er zijn van verschillende merken kleine verpakkingen te koop van bijvoorbeeld 50 of 100 ml.