Voor- en nadelen van zonlicht

De zon heeft vele aanbidders, maar we weten inmiddels ook dat uren in de zon liggen niet zonder gevaar is. Hoewel zonnen de aanmaak van vitamine D stimuleert, is er ook een duidelijk verband tussen zonlicht en het ontstaan van huidkanker. Wat zijn de voor- én nadelen van zonnen?

Voordelen van zon

Zonlicht heeft een aantal goede eigenschappen. Zo zorgen zonnestralen voor een goed humeur en kan het huidziekten zoals eczeem en psoriasis helpen verminderen.

Aanmaak van vitamine D

De uv B-straling in zonlicht zorgt voor de aanmaak van vitamine D in ons lichaam. Vitamine D is nodig voor:

gezonde botten, tanden, spieren

een goede weerstand en

verlaagt het risico op darmkanker.

Het advies is om elke dag een kwartier tot een halfuur met hoofd, handen en onderarmen onbedekt in de zon te gaan. Zo maak je voldoende vitamine D aan. Als je veel huid blootstelt aan de zon heb je sneller genoeg vitamine D aangemaakt. Meer dan een half uur is niet nodig. Mensen met een licht huidtype en kinderen verbranden al na een kwartier.

Het beste is om tussen 12.00 uur en 15.00 uur in de zon te gaan. Maar in de zomermaanden is de zonkracht zo sterk dat je dan juist de zon moet vermijden. Ga dan liever eerder of later op de dag onbeschermd de zon in.

Vitamine D aanmaak bij gebruik van een antizonnebrandmiddel

Zonnebrandcrème houdt uv B- en uv A-straling tegen. Het houdt echter nooit alle straling tegen. Je maakt dus ook nog vitamine D aan als je je hebt ingesmeerd.

Nadelen van zon

Nadelen van blootstelling aan de zon zijn er ook. Zo is er een duidelijk verband tussen zonlicht en het ontstaan van huidkanker. Huidkanker komt steeds vaker voor omdat we onszelf vaker blootstellen aan zonlicht, maar ook omdat we ouder worden. De totale hoeveelheid zonlicht die gedurende ons leven op onze huid valt, neemt daardoor toe. Wanneer de huid op jonge leeftijd regelmatig verbrandt neemt de kans op huidkanker op latere leeftijd toe.

Huidkanker

In 2017 kregen 67.000 Nederlanders de diagnose huidkanker. Van alle nieuwe kankerpatienten heeft 52% huidkanker.

Bij een groot aantal gevallen gaat het om een onschuldige vorm van huidkanker. Die is gemakkelijk operatief te verwijderen en kan niet uitzaaien.

Gevaarlijke moedervlek

Bij ruim 6000 mensen wordt jaarlijks echter een gevaarlijk melanoom ontdekt. Dat is een moedervlek die grillig en meestal asymmetrisch van vorm is. De vlek kan ook pijn doen, dikker worden of gaan bloeden. Melanoom staat in de top 3 van meest voorkomende vormen van kanker bij de leeftijdsgroep 18 tot 35 jaar.

Let ook op schilferige rode plekken, wondjes of bultjes die maar niet weggaan. Bij twijfel, raadpleeg altijd een huisarts. Hij of zij kan je dan eventueel doorverwijzen naar de dermatoloog.

Bron: Nationaal actieplan huidkanker

