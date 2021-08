Kinderen zijn vaak buiten en hebben een huid die nog in ontwikkeling is. Daarom is het extra belangrijk ze voldoende te beschermen tegen de zon. Bijvoorbeeld door ze iedere 2 uur in te smeren met genoeg zonnebrandcrème. Waar moet je nog meer op letten?

Extra opletten met kinderen in de zon

Met warm weer wil je je kinderen buiten laten spelen. Het is dan verstandig om je kind goed in te smeren en beperkt in de zon te laten. Dermatologen waarschuwen dat hoe vaker je kind verbrandt, hoe groter de kans is op huidkanker op latere leeftijd.

Uit onderzoek van KWF Kankerbestrijding blijkt dat 1 op de 7 kinderen al eens ernstig verbrand is geweest. En met ernstig verbrand bedoelen ze een felrode huid, met blaren eventueel.

Tips

Baby's en peuters kun je beter helemaal uit de zon houden.

Gebruik voor kinderen een zonnebrandmiddel met 50 of 50+.

Smeer jezelf en je kinderen in, liefst 30 minuten voordat je de zon in gaat. Dan heeft het zonnebrandmiddel voldoende tijd om door de huid te dringen en in te werken.

Kleding beschermt tegen de zon. Er is ook speciale uv-kleding te koop.

Zet kinderen een pet of hoed op.

Geef kinderen een kinderzonnebril.

Speciaal zonnebrandmiddel voor kinderen nodig?

Dat hoeft niet, maar zonnebrandmiddelen voor kinderen en volwassenen zijn wel anders. Zo wordt er op de verpakking andere informatie opgenomen. Op kinderproducten moet in elk geval de waarschuwing staan om kinderen en baby’s uit de directe zon te houden.

Verder hebben producten voor kinderen allemaal een hoge beschermingsfactor (meestal SPF 50+) en ze zijn meestal waterproof. Iets extra's dat aan anti-zonnebrand voor kinderen kan worden toegevoegd, is de anti-zand-functie. Hiermee blijft zand minder plakken.

Kinderzonnebrand heeft geen extra’s zoals bronzing of extra glans. Ook verschillen de parfumering en conservering vaak met zonnebrandmiddelen voor volwassenen. Parfum is in elke zonnebrandcrème overbodig. Voor kinderen kan het zelfs schadelijk zijn.

Lees meer over ingrediënten in cosmetische producten.

Spray

Pas op met sprays bij kinderen. Ze moeten de spray niet inademen. Spray nooit direct op het gezicht, maar eerst op je handen. Smeer dan het gezicht van je kind in.