Kinderen in de zon

Zonnebescherming voor baby's en kleine kinderen: kies SPF 50 of 50+

Gebruik voor baby's en peuters altijd zonnebrand met SPF 50 of 50+. Hieronder zie je de geteste zonnebrand voor kinderen met SPF50 of 50+. Ben je lid en ingelogd? Dan zie je de kinderzonnebrand met het beste Testoordeel. Ben je niet ingelogd? Dan zie je goedkoopste kinderzonnebrand.

Overweeg speciaal zonnebrandmiddel voor kinderen

Voor de bescherming van de huid hoeft je geen speciaal zonnebrandmiddel voor kinderen te kopen. Je kunt ook zonnebrandmiddel met SPF 50 of 50+ kopen waar niet op staat dat het voor kinderen is. Maar speciale zonnebrand voor baby's en kinderen heeft wel voordelen:

Ze hebben allemaal een hoge beschermingsfactor (meestal SPF 50+).

Ze zijn meestal waterproof.

Er staan extra waarschuwingen op de verpakking om kinderen en baby’s uit de directe zon te houden.

Soms hebben ze iets extra's zoals anti-zand-functie. Hiermee blijft zand minder plakken.

Ze hebben geen bronzing of extra glans.

Ze bevatten vaak geen of minder parfum en conservering. Parfum is in elke zonnebrandcrème overbodig. Voor kinderen kan het zelfs schadelijk zijn. Check in onze vergelijker welke zonnebrand parfumvrij is.

Lees meer over ingrediënten in cosmetische producten.

Let op met zonnebrandsprays

Pas op met sprays bij kinderen. Ze mogen de spray niet inademen. Spray nooit direct op het gezicht, maar eerst op je handen. Smeer dan het gezicht van je kind in.

Waar moeten ouders nog meer op letten?

Met warm weer wil je je kinderen buiten laten spelen. Het is dan verstandig om je kind goed in te smeren en beperkt in de zon te laten. Dermatologen waarschuwen dat hoe vaker je kind verbrandt, hoe groter de kans is op huidkanker op latere leeftijd.

Uit onderzoek van KWF Kankerbestrijding blijkt dat 1 op de 7 kinderen al eens ernstig verbrand is geweest. En met ernstig verbrand bedoelen ze een felrode huid, soms zelfs met blaren.

Dit kun je zelf doen: