Zonnebrandmiddel als lotion, spray of crème

Zonnebrandlotion of -crème

Een lotion of crème zit in een tube of knijpfles. Er zit niet zoveel verschil in qua gebruik. Een tube is meestal wel makkelijk in te knijpen. Er zijn ook verpakkingen met een pompje.

Voordelen van een lotion of crème

Je kunt goed zien hoeveel je gesmeerd hebt, waardoor je minder snel te weinig zonnebrandmiddel gebruikt.

Je ademt geen stoffen in.

Bekijk de geteste zonnebrandlotion of -crème

We testen zonnebrand uitgebreid, ook zonnebrandlotion en -crème. Hieronder zie je de geteste zonnebrandlotion en -crème. Ben je lid en ingelogd? Dan zie je de middelen met het beste Testoordeel. Ben je niet ingelogd? Dan zie je goedkoopste lotions en crèmes.

Zonnebrandspray

Sprays zijn er onder druk of in een 'plantenspuit'-model. Bij sommige sprays moet je eerst een lipje verwijderen, of een iets afbreken of doordrukken voordat je ze kan gebruiken. Sprays onder druk zijn ontvlambaar. Gebruik sprays met alcohol niet bij warmtebronnen, zoals een barbecue, en laat ze ook niet liggen in een (hete) auto.

Voordelen van spray

Spray is vloeibaarder dan lotion, waardoor je gemakkelijker behaarde lichaamsdelen insmeert.

Met spray kom je gemakkelijker op plekken waar je niet zo goed bij kunt, zoals je rug.

Een spray is hygiënisch, omdat je niet met je handen aan de dop komt. Je moet de spray na het aanbrengen nog wel met je handen over de huid verdelen.

Een spray kan transparant zijn.

Hou er rekening mee dat bij het aanbrengen een deel ernaast gaat en een deel verstuift. Slechts de helft van wat je sprayt, belandt op je huid. Als het hard waait nog minder.

In sprays zitten soms stoffen in die bij inademing schadelijk kunnen zijn. Spuit dus nooit direct in je gezicht, maar eerst op je hand en breng het dan aan op je gezicht.

Bekijk de geteste zonnebrandspray

We testen zonnebrand uitgebreid, ook zonnebrandspray. Hieronder zie je de geteste zonnebrandsprays. Ben je lid en ingelogd? Dan zie je de sprays met het beste Testoordeel. Ben je niet ingelogd? Dan zie je goedkoopste sprays.

Zonnebrandstick

Een zonnebrandstick breng je direct aan op de huid. Je moet het daarna nog wel uitsmeren met je vingers.

Voordelen van sticks

Een stick is hygiënisch, omdat je niet met je handen aan de dop komt. Je moet het middel na het aanbrengen nog wel met je handen over de huid verdelen.

Klein, compact om mee te nemen. Lekt niet.

Nadelen van sticks

Lastig om genoeg aan te brengen voor de juiste bescherming.

Moeilijker egaal aan te brengen.

Alleen geschikt voor kleine oppervlakten.

Geen zonnebrandsticks getest

Op dit moment hebben geen zonnebrandsticks getest.