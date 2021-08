Zonnebrandmiddel als lotion, spray of crème

In de zomer zijn er veel zonnebrandmiddelen te koop in diverse soorten en maten en van verschillende aanbieders. De beschermfactor, de geur en substantie kunnen aardig verschillen. Wat zijn de verschillen tussen de soorten zonnebrand?

Kies ik lotion of spray?

Je kunt bij een zonnebrandmiddel kiezen tussen een lotion of een spray.

Voordelen van spray

Spray is vloeibaarder dan lotion, waardoor je ook gemakkelijker behaarde lichaamsdelen insmeert.

Met spray kom je gemakkelijker op plekken waar je niet zo goed bij kunt, zoals je rug.

Een spray is hygiënischer, omdat je niet met je handen aan de dop komt. Je moet de spray na het aanbrengen nog wel met je handen over de huid verdelen.

Een spray kan transparant zijn.

Voordelen van een lotion of creme

Je gebruikt snel te weinig spray, zeker als het een transparante spray is zie je niet altijd of je goed gesmeert hebt.

Spray is minder zuinig dan crème of lotion. Bij het aanbrengen gaat een deel ernaast en een deel verstuift. Slechts 4 tot 6 gram van de 10 gram die je sprayt, belandt op je huid. Als het hard waait nog minder.

Je ademt geen stoffen in. In sprays zitten soms stoffen in die bij inademing schadelijk kunnen zijn. Spuit dus nooit direct in je gezicht, maar eerst op je hand.

Knijpfles, tube, pompje, spray onder druk, of plantenspuit?

Wanneer je een lotion of creme gebruikt zit deze in een tube of knijpfles. Er zit niet zoveel verschil in qua gebruik. Een tube is meestal wel makkelijk in te knijpen. Sommige tubes zijn gesealed onder de dop.

Sprays zijn er met een pompje, onder druk of in een plantenspuit model. Bij sommige sprays moet je eerst een lipje verwijderen, of een iets afbreken of doordrukken voordat je ze kan gebruiken. Producten met een pompje hebben een extra dopje dat je mogelijk kwijt raakt. Sprays onder druk zijn ontvlambaar. Gebruik sprays met alcohol niet bij warmtebronnen (sigaret of barbecue) en laat ze ook niet liggen in een (hete) auto.

Wat zegt de prijs van zonnebrand?

Door het grote aanbod in inhoud van zonnebrand is het lastig de prijs te vergelijken, maar het is zeker de moeite waard.

Voor 100 ml zonnebrand betaal je gemiddeld €9 . Maar de bandbreedte is groot. De duurste zonnebrand in onze test zonnebrandmiddelen kost €20 per 100 ml. Huismerken van drogisterijen of supermarkten zijn een stuk goedkoper en heb je al voor minder dan €5 per 100 ml. De goedkoopste is zelfs maar €1,50 per 100 ml.

De laatste jaren zijn de prijzen van de merk antizonnebrandmiddelen behoorlijk gestegen, met zo'n 25%. Koop deze als er een aanbieding is, anders betaal je de hoofdprijs.

Ongeacht de prijs moeten de producten aan de wettelijke eisen voldoen en de bescherming bieden die ze claimen en veilig in gebruik zijn. Smeerbaarheid, geur, structuur en dergelijke kunnen een verklaring zijn voor een hogere prijs. Een goede zonnebrand hoeft niet duur te zijn, maar gebruik vooral een zonnebrand die je fijn vindt.

