Zonnebrandmiddel als lotion, spray of crème

Irene Joris Expert ZonnebrandBijgewerkt op:20 juli 2026
Een lotion of crème zit in een tube of knijpfles. Er zit niet zoveel verschil in qua gebruik. Een tube is meestal wel makkelijk in te knijpen. Er zijn ook verpakkingen met een pompje.
We testen zonnebrand uitgebreid, ook zonnebrandlotion en -crème. Hieronder zie je de geteste zonnebrandlotion en -crème. Ben je lid en ingelogd? Dan zie je de middelen met het beste Testoordeel. Ben je niet ingelogd? Dan zie je goedkoopste lotions en crèmes.
Sprays zijn er onder druk of in een 'plantenspuit'-model. Bij sommige sprays moet je eerst een lipje verwijderen, of een iets afbreken of doordrukken voordat je ze kan gebruiken. Sprays onder druk zijn ontvlambaar. Gebruik sprays met alcohol niet bij warmtebronnen, zoals een barbecue, en laat ze ook niet liggen in een (hete) auto.
Hou er rekening mee dat bij het aanbrengen een deel ernaast gaat en een deel verstuift. Slechts de helft van wat je sprayt, belandt op je huid. Als het hard waait nog minder.
In sprays zitten soms stoffen in die bij inademing schadelijk kunnen zijn. Spuit dus nooit direct in je gezicht, maar eerst op je hand en breng het dan aan op je gezicht.
We testen zonnebrand uitgebreid, ook zonnebrandspray. Hieronder zie je de geteste zonnebrandsprays. Ben je lid en ingelogd? Dan zie je de sprays met het beste Testoordeel. Ben je niet ingelogd? Dan zie je goedkoopste sprays.
Een zonnebrandstick breng je direct aan op de huid. Je moet het daarna nog wel uitsmeren met je vingers.
Op dit moment hebben geen zonnebrandsticks getest.