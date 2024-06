Aanpassingen in etiket- en/of duurzaamheidsscore zonnebrandmiddelen

De Consumentenbond heeft een aantal onjuistheden in de etiketscore en de duurzaamheidsscore rechtgezet. Die tellen voor 5% en 10% mee in het testoordeel. De scores voor bescherming, die de Consumentenbond meet in een laboratorium, en gebruiksgemak blijven ongewijzigd. Die bepalen voor 65% en 20% het testoordeel.

Bij 14 producten bleek de beoordeling van het etiket te streng. Daardoor kregen producten voor het etiket onterecht een te lage score. Bij 5 producten klopte de score voor productverspilling niet. Dit gaat om een vergissing bij het invoeren van de testdata van productverspilling. Productverspilling weegt mee in het duurzaamheidsoordeel. De nieuwe deelscores en de nieuwe testoordelen zijn inmiddels verwerkt in onze zonnebrandvergelijker.

Nieuwe Beste Koop

De aanpassingen hebben gevolgen voor de totaalscore van 14 producten. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We zijn blij dat deze producten betere scores blijken te hebben, al hadden we dit natuurlijk liever meteen gepubliceerd. Het is vervelend dat we dit achteraf aan moeten passen, maar we vinden het belangrijk hierover alsnog duidelijk te zijn naar consumenten en fabrikanten.’

De AH Care Sensitive Baby&Kids Spray en de Etos Sensitive Baby & Kids Spray krijgen er een halve punt bij en worden daarmee Beste Koop (goede prijs-kwaliteitverhouding) in de categorie SPF 50(+). Beide producten hebben dezelfde samenstelling. Garnier Ambre Solaire Beschermende zonnemelk SPF 50 is geen Beste Koop meer, maar blijft wel Beste uit de Test (beste kwaliteit) in deze categorie.

Europese samenwerking

De Consumentenbond voert de zonnebrandtest uit samen met andere Europese consumentenorganisaties. Dat gebeurt in het internationale testverband ICRT. De testcriteria worden op Europees niveau vastgesteld. De landen die deelnemen aan deze test zijn België, Denemarken Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Tsjechië en Zweden. Ieder land voert de etiketbeoordeling zelf uit. De aanpassingen in de etiketscore vinden dus alleen in Nederland plaats.