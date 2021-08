Welke bescherming biedt een zonnebrandmiddel?

Beschermt een zonnebrandmiddel tegen uv A- en uv B-straling?

Ja, zonnebrandmiddelen beschermen tegen beide soorten straling. De SPF-factor vertelt je in hoeverre een product je beschermt tegen de UVB-straling. Hoe hoger het getal hoe beter de bescherming. Uv B-straling wordt, afhankelijk van de gebruikte filters in een anti-zonnebrandmiddel, weerkaatst of geabsorbeerd.

De bescherming tegen uv A wordt niet standaard uitgedrukt in een getal op de verpakking. Maar op sommige verpakkingen zie je dat de bescherming tegen uv A uitgedrukt is met sterren. Ook is vastgelegd dat uv A minstens een derde van de bescherming tegen uv B-straling moet bieden.

In onze testen van antizonnebrandmiddel met SPF 30 en SPF 50(+) kun je zien of producten aan deze voorwaarde voldoen.

Op de verpakking van een anti-zonnebrandmiddel staat (vaak in een rondje) dat een product tegen uv A- en uv B-straling beschermt.

Wat is het verschil tussen uv A- en uv B-straling?

Uv A en uv B zitten allebei in zonlicht, maar ook in het licht van een zonnebank. Het maakt voor de huid niet uit waar de straling vandaan komt:

Uv A veroorzaakt huidveroudering en zonneallergie. Het dringt diep door in je huid en wordt niet tegengehouden door wolken of glas.

Uv B dringt door in de bovenste huidlagen en zorgen voor huidverbranding en de aanmaak van vitamine D.

Beide vormen van straling dragen bij aan het risico op huidkanker.

Beschermt een zonnebrandmiddel volledig?

Nee, er is geen enkel middel dat tegen alle uv-straling beschermt. Zonnebrandmiddelen mogen niet claimen dat ze volledige bescherming bieden tegen de risico's van overmatige blootstelling aan uv-straling.

Zinnen zoals 'het middel biedt 100% bescherming tegen uv-straling' of 'zonblokkering', 'zonblokkeerder' of 'totale bescherming' zijn niet toegestaan.

Is er een middel dat je maar 1 keer per dag hoeft te smeren?

Een anti-zonnebrandmiddel mag niet de indruk wekken dat je het maar 1 x hoeft aan te brengen. Bijvoorbeeld door op de verpakking te zetten: 'Beschermt de gehele dag'.

Toch zijn er producten waarbij je dat misschien wel zou kunnen denken. Riemann P20 bijvoorbeeld heeft op de verpakking staan: 'durable up to 10 hours'. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat na een dag de bescherming met 75% afneemt. En zeker als je gaat zwemmen, zweet, of veel beweegt zal het aangebrachte zonnebrandmiddel van je huid af gaan.

