Welke bescherming biedt een zonnebrandmiddel?

Hoe beschermt een zonnebrandmiddel?

Zonnebrandmiddelen beschermen tegen uv A- en uv B-straling. De SPF-factor geeft aan hoe goed een product beschermt tegen de uv B-straling. Hoe hoger het getal, hoe beter de bescherming. Uv B-straling wordt weerkaatst of geabsorbeerd. Dat hangt af van de filters in een anti-zonnebrandmiddel.

De bescherming tegen uv A staat niet standaard met een getal op de verpakking, zoals de factor bij uv B. Het staat vaak aangegeven met een rondje op de verpakking dat het product ook tegen uv A beschermt. Soms zie je weleens een verpakking waarop de bescherming tegen uv A uitgedrukt wordt met sterren. In de wet is vastgelegd dat uv A minstens een derde van de bescherming tegen uv B-straling moet bieden.

Wij testen of zonnebrand met SPF 30 en SPF 50(+) echt aan deze claims voldoen. In de test zie je ook welke producten de beste bescherming tegen uv A bieden.

Wat is het verschil tussen uv A en uv B?

Uv A en uv B zitten allebei in zonlicht, maar ook in het licht van een zonnebank. Het maakt voor de huid niet uit waar de straling vandaan komt:

Uv A veroorzaakt huidveroudering en zonneallergie. Het dringt diep door in je huid en wordt niet tegengehouden door wolken of glas.

Uv B dringt door in de bovenste huidlagen en zorgen voor huidverbranding en de aanmaak van vitamine D.

Beide vormen van straling dragen bij aan het risico op huidkanker.

Er zijn ook uv C-stralen. Die worden tegengehouden door de ozonlaag en bereiken de aarde dus niet. Gelukkig maar, want ze zijn bijzonder gevaarlijk voor de huid en de ogen.

Beschermt een zonnebrandmiddel volledig?

Nee, er is geen enkel middel dat tegen alle uv-straling beschermt. Zonnebrandmiddelen mogen dan ook niet claimen dat ze volledige bescherming bieden tegen de risico's van overmatige blootstelling aan uv-straling.

Zinnen zoals 'het middel biedt 100% bescherming tegen uv-straling' of 'zonblokkering', 'zonblokkeerder' of 'totale bescherming' zijn niet toegestaan.

Is er een zonnebrandmiddel dat je maar 1 keer per dag hoeft te smeren?

Een anti-zonnebrandmiddel mag niet de indruk wekken dat je het maar 1 keer hoeft aan te brengen. Bijvoorbeeld door op de verpakking te zetten: 'Beschermt de gehele dag'. Toch zijn er producten met claims die hierop lijken. Zo heeft Riemann P20 'protects up to 10 hours' op de verpakking staan. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat na een dag de bescherming met 75% afneemt. En zeker als je gaat zwemmen, zweet, of veel beweegt zal het aangebrachte zonnebrandmiddel van je huid af gaan.

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