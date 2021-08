Welke ingrediënten zitten er in zonnebrand?

Uv-filters

Het hoofdbestanddeel van zonnebrandmiddelen zijn de filters die beschermen tegen uv A- en uv B-straling. Dit kunnen chemische (organische/synthetische) en fysische filters (anorganisch/minerale) zijn.

Synthetisch of minerale filters?

Er zijn 2 typen filters:

Chemische/ organische/synthetische filters absorberen de straling en zetten ze om in een minder schadelijke vorm.

Fysische/anorganische/minerale filters reflecteren de straling. Ze blijven liggen op de huid en veroorzaken een witte waas. Minerale filters zijn titaniumdioxide en zinkoxide. Deze worden vaker gebruikt in zonnebrandproducten voor de gevoelige huid en voor baby's en kinderen. Als ze in nano-vorm worden toegepast, kunnen ze wel in een transparante zonnebrand gebruikt zijn.

Anti-zonnebrandmiddelen gebruiken meestal een combinatie van verschillende filters.

Filters bij een gevoelige huid

Beide filters moeten hun werk goed doen, maar het kan zijn dat je voor sommige filters gevoelig bent. Ze kunnen soms tot allergische reacties of irritatie leiden. Als je een gevoelige huid hebt, kan het zijn dat je reageert op stoffen als:

Butyl methoxydibenzoylmethane

Phenylbenzimidazole sulfonic acid

Benzophenone-3

Octocrylene en

Ethylhexyl methoxycinnamate

Meest voorkomende filters

De filters die het meest in producten van onze internationale test zitten zijn:

Butyl methoxydibenzoylmethane

Ethylhexyl salicylate

Octocrylene

Butyl methoxydibenzoylmethane en octocrylene scharen wij in de rode categorie als het gaat om milieubelasting. Ethylhexyl salicate doet het iets beter en valt nipt in de gele categorie.

Parfum en geurstoffen

In vrijwel alle zonnebrandproducten voor volwassenen zit parfum of een geurstof. Juist de geur van zonnebrand spreekt velen van ons aan: het roept direct het zomergevoel op. Maar bij sommigen kan het een (huid)allergische reactie oproepen.

Ongeveer een kwart van de mensen die meedeed aan onze enquete in 2021 gaf aan bepaalde allergenen te willen vermijden.

Meest genoemd zijn benzyl alcohol en benzyl benzoate. Benzyl alcohol is een veel gebruikte stof, het staat op nummer 3 van de allergenen die we aantroffen. Benzyl benzoate komen we een stuk minder tegen. Van de 26 meest bekende allergenen zit in zonnebrand het meest:

Linalool

Limonene

Benzyl alcohol

Citronellol

Benzyl silate

Geraniol.

Kinderen kunnen het beste zonnebrandmiddel zonder parfum gebruiken.

Reef safe zonnebrand

In sommige tropische gebieden is het gebruik van zonnebrand met bepaalde ingrediënten verboden. Het gaat dan om oxybenzone (benzophenone-3) en octinoxate (ethylhexyl methoxycinnamate). De ingrëdienten komen nog voor in sommige zonnebrand, maar zijn in opspraak omdat ze (mogelijk) hormoonverstorend zijn. Ook tasten deze stoffen het koraal aan.

Een 'reef safe'-zonnebrand bevat deze ingrediënten niet en mag ook geen nanodeeltjes bevatten, zoals zinkoxide en titanium dioxide.

Overige ingrediënten

Andere ingrediënten die je tegenkomt op de verpakking van veel zonnebrandmiddelen zijn pigmenten, conserveermiddelen, stabilisatoren, oliën, verdikkingsmiddelen en emulgatoren.

Lees ook: