Welke ingrediënten zitten er in zonnebrand?

Hoofdbestanddeel: uv-filters

De hoofdbestanddelen van zonnebrandmiddelen zijn de filters die beschermen tegen uv A- en uv B-straling. Er zijn 2 typen uv-filters:

Combinatie van filters

Zonnebrandmiddelen gebruiken meestal een combinatie van verschillende filters. De chemische filters hebben een half uur nodig om in te werken, met de minerale filters kun je in principe direct de zon in. Maar meestal weet je niet precies in welke verhoudingen de uv-filters in een product zitten. Wacht daarom altijd een half uur voordat je de zon in gaat.

Uv-filters bij een gevoelige huid

Het kan zijn dat je voor sommige filters gevoelig bent. Ze kunnen soms tot allergische reacties of irritatie leiden. Als je een gevoelige huid hebt, vermijd dan deze filters:

Butyl methoxydibenzoylmethane

Phenylbenzimidazole sulfonic acid

Benzophenone-3 (ook wel oxybenzone)

Octocrylene

Ethylhexyl methoxycinnamate

Effecten uv-filters op je gezondheid

Over sommige uv-fiters zijn zorgen over de effecten op de gezondheid. Zonnebrandmiddelen met deze filters krijgen puntenaftrek in onze test.

Ethylhexyl methoxycinnamate

Is een mogelijke hormoonverstoorder die in veel cosmetische producten voorkomt.

Benzophenone-3 (oxybenzone)

Er zijn zorgen over de mogelijk hormoonverstorende eigenschappen. De SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety) vindt concentraties van 6% benzophenone niet langer veilig, maar maximaal 2,2%. Daarnaast wordt ook aangegeven dat er op dit moment niet voldoende informatie is om een definitieve conclusie te trekken.

Octocryleen

Vanaf 2022 krijgen producten met octocryleen puntenaftrek. Er waren al langer signalen over huidirritaties. Vooral kinderen en degenen die gevoelig zijn voor ketoprofen kunnen een allergische reactie krijgen van octocryleen.

De SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety) vindt het ingrediënt veilig tot concentraties van 10%. Er zijn zorgen over de omzetting van octocrylene in benzophenone en het vrijkomen van benzophenone. Benzophenone is een potentiele hormoonverstoorder.

Inmiddels komen producten met Octocryleen bijna niet meer voor.

Bekijk alle geteste zonnebrandmiddelen zonder octocryleen

Impact op het milieu

Naast de mogelijke effecten op mensen kunnen uv-filters ook een nadelig effect hebben op het milieu.

Lees meer over de milieubelasting van uv-filters.

Allergenen

In vrijwel alle zonnebrandproducten voor volwassenen zitten parfums of geurstoffen. Juist de geur van zonnebrand spreekt velen van ons aan: het roept direct het zomergevoel op. Maar geurstoffen kunnen een (huid)allergische reactie oproepen. Niet alleen parfum kan zorgen voor allergische huidreacties. De stoffen die zo'n reactie oproepen heten allergenen.

Veel consumenten geven aan last te hebben van de allergenen benzyl alcohol en benzyl benzoate. Benzyl alcohol is een veel gebruikte stof in zonnebrand. Benzyl benzoate komen we een stuk minder tegen.

Er zijn volgens de wet 82 allergenen die verplicht op de verpakking vermeld moeten worden. Deze zitten het vaakst in zonnebrand:

Linalool

Limonene

Benzyl alcohol

Citronellol

Benzyl salicylate

Geraniol

Kinderen kunnen het beste zonnebrandmiddel zonder parfum gebruiken.

Bekijk alle geteste zonnebrandmiddelen die geen allergenen bevatten

Overige ingrediënten

Andere ingrediënten die je tegenkomt in veel zonnebrandmiddelen zijn: