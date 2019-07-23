Welke factor zonnebrand heb je nodig?

Op een normale dag in Nederland is voor de meeste mensen factor 15 voldoende. Ga je op een zomerse dag naar het strand of park? Gebruik dan minstens factor 30 en smeer je meerdere malen per dag opnieuw in. Mensen met een snel verbrandende huid en kleine kinderen gebruiken het best factor 50 (+).

Stem de factor af op je huidtype

Hoe lichter je huidskleur en hoe lastiger je bruin wordt, hoe hoger de beschermingsfactor die je nodig hebt. Het verschil tussen factor 15, 30 en 50 lijkt misschien klein als je naar de grafiek kijkt. Maar bij factor 15 komt er nog 7% straling door het filter en bij factor 50 is dat nog maar 2%. Dat is ruim 3 keer minder.

Twijfel je over welk huidtype je hebt? Via deze link vind je meer informatie (Engelstalig) over hoe verschillende huidtypes reageren op de zon, inclusief foto's van de huidtypes.

Kinderen

Voor kinderen gebruik je altijd het beste SPF 50 of 50+.

Wat is SPF?

SPF betekent Sun Protection Factor. Dit geeft aan hoeveel uv B-straling het zonnebrandmiddel kan absorberen of reflecteren. Uv B-straling veroorzaakt een verbrande opperhuid die rood wordt, en draagt bij aan de kans op huidkanker.

De factor is de vermeningvuldiging van de tijd waarin je zonder zonnebrand zou verbranden. Als je normaal gesproken na 10 minuten verbrandt, dan verbrand je met factor 30 pas na 10 x 30 = 300 minuten.

Smeer voldoende

Voorwaarde is wel dat je genoeg zonnebrand gebruikt en je je elke 2 uur opnieuw insmeert met dezelfde zonnebrand. De SPF wordt bepaald met een dikte van 2 milligram per cm2. Maar de meeste mensen smeren maar de helft tot een derde hiervan.

Smeer ook altijd na het zwemmen, ook als je een zonnebrand gebruikt die volgens de verpakking 'waterresistent' of 'waterproof' is.

Hoe snel verbrand je?

Hoe snel je onbeschermde huid verbrandt is niet altijd gelijk. Het ligt aan de zonkracht van het moment. Op de website van het KNMI kun je zien wat de zonkracht van de dag is.





Bescherming tegen uv A-straling

De factor (SPF) zegt niets over het vermogen om uv A-straling te blokkeren. Uv A richt dieper in de huid schade aan en is de medeveroorzaker van kanker en veroudering. De Europese Commissie adviseert daarom dat de uv A-bescherming ten minste een derde moet zijn van de uv B-bescherming. Een zonnebrandmiddel geeft op de verpakking aan dat het aan deze voorwaarde zou moeten voldoen door een rondje met uv A erin.

Je kunt op de verpakking van een zonnebrandmiddel meestal niet zien hoe hoog de bescherming tegen uv A is. Een enkel product geeft wel op de verpakking met sterren aan of de bescherming tegen uv A laag of hoog is. Vijf sterren is de hoogste bescherming.