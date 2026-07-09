Koop geen zonnebrand van onbekende merken

Veel zonnebrandcrèmes beschermen niet goed

Koop je zonnebrandcrème liever niet via Chinese webshops als Temu, AliExpress of SHEIN. Dat adviseert de Belgische consumentenorganisatie Testaankoop. Uit een onderzoek blijkt dat veel van deze producten veel minder goed beschermen dan op de verpakking staat.

Testaankoop bestelde 15 zonnebrandcrèmes met SPF 50 of hoger. Van 10 producten kon de organisatie de kwaliteit beoordelen. Drie producten bevatten een uv-filter die in de Europese Unie verboden is. Zeven zonnebrandcrèmes gingen naar een laboratorium voor een test. Daaruit bleek dat maar 1 product goed beschermde. Vier producten boden bijna geen bescherming tegen de zon. Terwijl op de verpakking SPF 50 of hoger stond.

Gevaar voor je huid

Een slechte zonnebrandcrème kan gevaarlijk zijn. Je denkt dat je goed beschermd bent en blijft daardoor langer in de zon. Daardoor kun je sneller verbranden. Volgens Testaankoop kun je niet altijd vertrouwen op de informatie van onbekende merken die via internationale webshops worden verkocht. Ook is niet duidelijk of deze producten voldoen aan de Europese regels voor veiligheid.

Koop bij een betrouwbare winkel

Het onderzoek laat opnieuw zien dat producten van grote internationale webshops niet altijd veilig of betrouwbaar zijn. Koop geen producten die belangrijk zijn voor je gezondheid bij deze webshops. Of koop er liever gewoon helemaal niet.

Koop je zonnebrandcrème dus altijd bij een betrouwbare winkel of drogist.