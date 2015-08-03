Zonnebrandcrème minder waterbestendig dan gedacht

Minder waterbestendig dan doet vermoeden

In 2014 testten we ook of de waterbestendigheidsclaim waargemaakt kan worden. 'Waterbestendig', suggereert dat het middel bestand is tegen water en dat je daardoor tijdens het zwemmen beschermd blijft. Echter, deze claim mag al op de verpakking staan als na 2 keer 20 minuten in het water de helft van de bescherming is afgenomen. Dus de claim waterbestendig heeft wellicht een andere lading dan je verwacht. Een aantal middelen in de test voldeed bovendien toen niet aan die claim.

Opnieuw smeren na een duik

Kortom: door water neemt de beschermingsfactor ernstig af. De beschermingsfactor van de geteste middelen mag dan wel kloppen, na een duik kun je de SPF op het etiket wel vergeten. Let daarom extra op als je lang in het water vertoeft en smeer je op het droge altijd opnieuw in.

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