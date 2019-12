Zonnebrandcrème minder waterbestendig dan gedacht

Geclaimde factor is wel juist

'Beschermingsfactor van meeste zonnebrandmiddelen klopt' meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in het nieuwsbericht geruststellend. Ze testten 58 uiteenlopende anti-zonnebrandmiddelen op de geclaimde SPF. Conclusie: bij het merendeel van de anti-zonnebrandmiddelen staat de juiste beschermingsfactor op het etiket. Waar dat niet het geval was, bleek er geen gezondheidsrisico te ontstaan.

Minder waterbestendig dan doet vermoeden

Uit onze test anti-zonnebrandmiddel voor kinderen van 2014 (pdf, alleen voor leden) bleek ook dat de geteste middelen de geclaimde factor behaalden. Maar de geclaimde waterbestendigheid doet wel wenkbrauwen fronsen. 'Waterbestendig', suggereert dat het middel bestand is tegen water en dat je daardoor tijdens het zwemmen beschermd blijft. Echter, deze claim mag al op de verpakking staan als na 2 keer 20 minuten in het water de helft van de bescherming is afgenomen. Bovendien voldeden een aantal middelen hier zelfs niet aan.

Opnieuw smeren na een duik

Kortom; door water neemt de beschermingsfactor ernstig af. De beschermingsfactor van de geteste middelen mag dan wel kloppen, na een duik kun je de SPF op het etiket wel vergeten. Let daarom extra op als je lang in het water vertoeft en smeer je op het droge altijd opnieuw in.

