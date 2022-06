Het kan zijn dat je niet verbrandt maar een allergische reactie krijgt op de zon. Vaak treedt de allergie op als je huid nog niet is gewend aan zonlicht. Zoals in de lente vaak het geval is. Zonneallergie verdwijnt geleidelijk binnen een paar dagen tot weken.

De symptomen van zonneallergie:

Rode jeukende bultjes

Blaasjes

Verdikte huid

Zonneallergie door medicijnen en planten

Sommige geneesmiddelen en planten kunnen een zonneallergie opwekken. Berucht zijn:

Antibiotica (bijvoorbeeld doxycycline en norfloxacine)

Diuretica (plasttabletten)

Bloedsuikerverlagende middelen

Antidepressiva, anti-epileptica, antischimmelmiddelen, middelen bij acne, benzodiazepinen

Cardiovasculaire middelen waaronder diuretica, chloorhexidine, koolteer, pijnstillers (zoals ibuprofen)

Ontstekingsremmers voor de darmen

Middelen tegen kanker

Sommige crèmes, zalven en cosmetica kunnen de gevoeligheid van de huid voor zonlicht vergroten: Denk hierbij aan: benzofenon, cinnamaten, dibenzoylmethanen, kamferderivaten, oxybenzon en para-aminobenzoëzuur (PABA) in zonnebrandcrèmes en muskus. Maar ook aan sandelhout of 6-methylcumarine, bergamotolie en perubalsem in parfums.

Plantensoorten zoals berenklauw, peterselie, dille, sint-janskruid, pastinaak, engelwortel, (bleek)selderij en wijnruit

Zonneallergie behandelen

Als je last hebt van een zonneallergie kun je het best de blootstelling aan de zon even helemaal vermijden. De allergie verdwijnt geleidelijk binnen enkele dagen. Als de allergie eenmaal verdwenen is, is de huid vaak extra gevoelig. Tien minuten in de zon kan dan al voldoende zijn om weer uitslag te krijgen.

Laat de huid daarom langzamer aan de zon wennen dan voorheen. Gebruik een nog hogere beschermingsfactor, minimaal SPF 30. Een huisarts kan je eventueel onstekingsremmers geven bij een allergische reactie.

Zonneallergie voorkomen

Zonneallergie kun je het beste voorkomen door je huid heel langzaam in het voorjaar aan de zon te laten wennen. Voorkom zonneallergie (en zonnebrand) door blootstelling aan de zon heel geleidelijk op te voeren. Vooral als je een lichte huid hebt.

Zonnebrand

Begin bijvoorbeeld met 20 minuten in de zon, het liefst ingesmeerd. Smeer je 15 tot 30 minuten vóórdat je naar buiten gaat in met een zonnebrandmiddel. Gebruik een middel met minimaal SPF 15 en als je een lichte huid hebt minimaal SPF 30. Ook een donkere huid kan verbranden en heeft bescherming nodig.

Kinderen en zonnebrand

Smeer kinderen in met minimaal SPF 30. Gebruik dit zelf ook als je voor langere tijd naar buiten gaan of als je echt gaat zonnen. Smeer de zonnebrandcrème dik op je huid en herhaal dit elke 2 uur. Smeer je na het zwemmen opnieuw in. Baby’s en jonge kinderen kunnen beter helemaal niet (onbedekt) in de zon komen. Of alleen met een zeer hoge factor (SPF 50+).

Huid bedekken

Verder is het verstandig de huid zo veel mogelijk te bedekken als je naar buiten gaat. Dat kan met een zonnebrandcrème, maar ook met kleding en een hoed of pet. Vergeet geen zonnebril met uv-bescherming te dragen. Je ogen zijn namelijk ook gevoelig voor uv-straling. Helemaal tussen 11.00 en 15.00 uur als de zonnestraling het sterkst is, moet je oppassen. En, last but not least, ga direct uit de zon als je merkt dat je huid door de zon verbrandt.

Als je vaker last hebt kan het zijn dat je lichttherapie wordt aangeraden. Zo kan je huid langzaam aan het licht wennen.

Bron: NVDV