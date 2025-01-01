Kwalen te lijf

Veel kwalen kun je zelf oplossen, zonder hulp van de dokter. Je ziekt uit of haalt een middeltje bij de drogist, apotheek of supermarkt. Maar hoe weet je welk middel het beste werkt en het veiligst is? En hoe zit het met alternatieve producten?

Dit boek helpt je een goede keuze te maken. Het geeft een overzicht van een groot aantal aandoeningen. Zoals droge ogen, verstopping, koortslip, hoofdpijn en verkoudheid.

Je leest onder andere:

Welke kwalen je in eerste instantie met een gerust hart zelf kunt behandelen.

Wat je kunt doen om je klachten te verlichten.

Welke zelfzorgmiddelen het effectiefst en veiligst zijn.

Welke middelen 2e keus zijn en welke je beter niet kunt gebruiken.

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