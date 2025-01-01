Kwalen te lijf

Veel kwalen kun je zelf oplossen, zonder hulp van de dokter. Je ziekt uit of haalt een middeltje bij de drogist, apotheek of supermarkt. Maar hoe weet je welk middel het beste werkt en het veiligst is? En hoe zit het met alternatieve producten?
Dit boek helpt je een goede keuze te maken. Het geeft een overzicht van een groot aantal aandoeningen. Zoals droge ogen, verstopping, koortslip, hoofdpijn en verkoudheid.
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Veel kwalen kun je zelf oplossen, zonder hulp van de dokter. Je ziekt uit of haalt een middeltje bij de drogist, apotheek of supermarkt. Maar hoe weet je welk middel het beste werkt en het veiligst is? En hoe zit het met alternatieve producten?
Dit boek helpt je een goede keuze te maken. Het geeft een overzicht van een groot aantal aandoeningen. Zoals droge ogen, verstopping, koortslip, hoofdpijn en verkoudheid.
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