De zonnebrandproducten van Nivea worden verkocht onder de naam Nivea Sun en zijn verkrijgbaar in verschillende vormen: zonnecrème of spray. We helpen je kiezen.

Nivea zonnebrand getest

Wij testen Nivea zonnebrand zodat jij veilig in de zon kunnen zitten. Want dankzij onze test weet je direct of de zonnebrandcrème van Nivea je huid goed beschermt. Wij testen de zonnecrèmes van Nivea in een lab kritisch op de bescherming tegen uv A- en uv B-straling. Ook beoordelen we de smeerbaarheid en de verpakking. We testen Nivea zonnebrand met SPF 30 en Nivea zonnebrand voor kinderen met SPF 50+.

Nivea zonnebrandcrème kopen

Als je Nivea Sun zonnebrandcrème wilt kopen, moet je rekening houden met een aantal zaken. Bijvoorbeeld de Sun Protection Factor (SPF) die geschikt is voor jouw huidtype, en de omgevingsomstandigheden. Nivea zonnebrand is er in verschillende sterktes, variërend van lage tot hoge bescherming (factor 50+).

Let ook op andere eigenschappen van Nivea zonnebrand. Denk aan hydratatie, geur, textuur en ingrediënten. Neem de tijd om alle Nivea zonnebrandcrèmes te vergelijken en koop zonnebrand van Nivea die het beste past bij jouw wensen. Om goedkoper uit te zijn is het handig om in de gaten te houden waar Nivea zonnebrand in de aanbieding is.

Nivea zonnebrand vergelijken

In onze vergelijker kun je alle Nivea zonnebrand vergelijken. Je kunt bijvoorbeeld filteren op SPF en bepalen of je een spray of een lotion wilt.

Let bij het vergelijken op zaken als waterbestendigheid, transparantie, absorptie en of het vrij is van alcohol, microplastics en allergenen. Zo maak je een goede keuze en kies juiste een Nivea zonnebrandcrème die goed bij je past.