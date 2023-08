Voordelen van minerale filters in zonnebrand

Minerale filters in zonnebrand worden steeds populairder. De kans op een allergische reactie is kleiner bij minerale filters. Ook kun je er sneller mee de zon in, omdat het direct beschermt.

Nog een extra bonus: minerale filters zijn vaak milieuvriendelijker dan hun chemische tegenhangers. Ze breken sneller af in het milieu. Dat betekent dat je niet alleen goed bent voor je huid, maar ook voor Moeder Aarde!

Wat zijn minerale filters in zonnebrand

Minerale filters worden ook wel fysische of anorganische filters genoemd. Daarin zitten 2 soorten mineralen: zinkoxide en titaniumdioxide. Die absorberen en weerkaatsen allebei de schadelijke uv-stralen. Zo dringen de stralen niet door in je huid. Als je je goed insmeert met een zonnebrand met minerale filters, zie je een wit waasje over je huid. Behalve als de minerale filters in nano-vorm zijn toegevoegd. Dan zijn de deeltjes zó klein, dat ze niet meer zichtbaar zijn.

Zonnebrand met minerale filters vergelijken

Op deze vergelijkingspagina zie je zonnebrandmiddelen met in elk geval minerale filters. Ze kunnen ook chemische filters bevatten. Wil je een zonnebrand zonder chemische filters, kun dat door middel van de filters gemakkelijk selecteren.

Om te weten welke zonnebrand met minerale filters je het best kunt kopen, let je niet alleen op de prijs. Vergelijk de resultaten en de eigenschappen, zoals de ingrediënten, de soort en inhoud.

Zonnebrand met minerale filters getest

Bij de Consumentenbond nemen we jouw veiligheid en gezondheid serieus. Daarom hebben onze experts een uitgebreide test uitgevoerd op verschillende zonnebrandproducten met (in elk geval) minerale filters.

We willen er zeker van zijn dat producten met deze filters hun beloftes waarmaken. En jouw huid de bescherming geven die het nodig heeft. We testen dus hoe goed de zonnebrand tegen uv A- en uv B-straling beschermt. Ook testen we hoe fijn het in gebruik is en hoe duurzaam het is. Bekijk de resultaten en vind de beste zonnebrand voor jou.