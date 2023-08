Biodermal zonnebrand getest

Elk jaar testen we zonnebrand van Biodermal opnieuw. We beoordelen de zonnebrand van Biodermal streng op bescherming tegen schadelijke zonnestralen. Maar natuurlijk kijken we in de test ook naar het gebruik, de verpakking en de mogelijke schadelijkheid voor het milieu. We testen Biodermal zonnebrand met SPF factor 50 en factor 30.

Biodermal zonnebrand kopen

Net als alle zonnebrand is ook Biodermal vaak in de aanbieding, bijvoorbeeld 1+1 gratis. Dat kan een hoop geld schelen als je zonnebrand van Biodermal wilt kopen. Want zonnebrand moet je altijd goed dik smeren, dus een flesje is zo op. Je kunt de zonnebrand ook online bestellen, bij Kruidvat, Bol.com of een online drogist. Dan hoef je niet vlak voor je vakantie de deur nog uit.

Biodermal zonnebrand vergelijken

In onze vergelijker kun je de eigenschappen van de Biodermal zonnebrand vergelijken. Wanneer je bent ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap zie je de testresultaten en weet je zeker of je Biodermal een goede product is.