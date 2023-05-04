Archief zonnebrand

Ingrediënten in cosmetische producten
Op cosmetische producten en verzorgingsproducten staan hele lijsten met ingewikkelde namen. Wat gebruik je nu eigenlijk?
Op cosmetische producten en verzorgingsproducten staan hele lijsten met ingewikkelde namen. Wat gebruik je nu eigenlijk?
Dagcrème, foundation en zonnebrand: is dat wel een goede combinatie? En zo ja, in welke volgorde breng je het aan? Is speciale zonnebrandcrème voor je gezicht nodig?
Zonnebrand is essentieel in de bescherming van onze huid tegen schadelijke gevolgen van de zon. Maar kan dat ook op een manier waarmee we het milieu niet belasten?
Kinderen zijn vaak buiten en hebben een huid die nog in ontwikkeling is. Zeker baby's en peuters. Daarom is het extra belangrijk ze voldoende te beschermen tegen de zon.
Zonnebrand is te koop in diverse soorten en maten. Wat zijn de voordelen van een crème, spray, lotion of stick? Wij helpen je op weg.
Op zonnebrand staat altijd een SPF (Sun Protection Factor) vermeld. Wat betekent dat en welke factor zonnebrand heb jij nodig?
Hoelang is zonnebrand houdbaar? Kun je zonnebrand van vorig jaar nog gebruiken? Lees onze tips.
Op de achterkant van zonnebrandmiddelen staat vaak een waslijst aan ingrediënten. Welke ingrediënten zijn noodzakelijk en welke kun je het best vermijden?
Zonnebrandmiddelen beschermen tegen uv A- en uv B-straling. Maar ze beschermen niet 100%. En ze bieden ook niet de hele dag bescherming.
Veel producten op AliExpress, SHEIN of Temu zijn van slechte kwaliteit of zelfs onveilig. Nu blijkt ook dat er zonnebrand wordt verkocht van onbekende merken. En die zonnebrand beschermt je helemaal niet tegen verbranding door de zon.
In onze test meten we bij verschillende zonnebrandmiddelen een lagere beschermingsfactor dan ze claimen. Bekijk de Afraders.
We testen zonnebrand volgens internationale afspraken. Dit doen we in een gecertificeerd laboratorium. De omstandigheden controleren we nauwkeurig.
We krijgen vaak vragen over onze zonnebrandtest. Je leest hier de meest gestelde vragen en onze antwoorden.
De Consumentenbond heeft bij 15 producten uit de zonnebrandmiddelentest aanpassingen gedaan in de etiket- en/of duurzaamheidsscores. 14 van de 53 geteste producten krijgen een hoger testoordeel. Bij 1 product blijft het testoordeel gelijk. Ook verandert de aanpassing de Beste Koop in de categorie SPF 50(+). Fabrikanten met een gewijzigd testoordeel zijn hierover geïnformeerd.
De Consumentenbond heeft de testresultaten van zonnebrandmiddelen naar fabrikanten gestuurd. De resultaten van de test worden naar verwachting half mei gepubliceerd.
Een derde van de geteste gezichtszonnebrandmiddelen biedt niet de beloofde beschermingsfactor. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De Consumentenbond heeft de fabrikanten en de toezichthouder geïnformeerd en raadt het gebruik van 4 producten af.
Cien SUN SPF 50 Love Your Planet Vegan zonnebrandlotion (Lidl) biedt niet de geclaimde SPF 50 maar SPF 30. Dit blijkt uit de meest recente zonnebrandtest van de Consumentenbond. Lidl zegt onderzoek te gaan doen naar het product en haalt het uit voorzorg uit de schappen.
De Consumentenbond raadt af de zonnebrandmiddelen Vision SPF30 Clear & Dry Transparante Spray en Naïf Mineral Suncream SPF 30 te gebruiken. Beide producten haalden in de jaarlijkse test van de Consumentenbond niet de geclaimde SPF 30, maar veel minder.