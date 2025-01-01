Niet elk scheerapparaat scheert even glad of voelt even prettig aan op je huid. Vergelijk de testresultaten en kies het model dat het beste bij je past.
Meer dan alleen een glad scheerresultaat
Er is niet 1 scheerapparaat dat overal het beste in is. Sommige modellen scheren vrijwel even glad, maar verschillen duidelijk in gebruiksgemak, huidvriendelijkheid, accuduur en onderhoud.
Duurder is niet altijd beter
We hebben onder meer verschillende scheerappraat van Braun en Philips getest. Wat blijkt? De prestaties lopen behoorlijk uiteen. Een duurder model van hetzelfde merk is daarom niet automatisch de beste keuze.
Stevigheid is niet vanzelfsprekend
We testen ook of een scheerapparaat bestand is tegen dagelijks gebruik. Daarom controleren we de waterdichtheid en voeren we slijtage-, val- en stoottests uit. Een aantal apparaten doorstaat deze controles niet en krijgt daarvoor strafpunten.
We beoordelen naast scheerprestaties ook scheercomfort, gebruiksgemak, de accu en de stevigheid. Daarbij beoordelen we ook de waterbestendigheid, slijtvastheid en bestendigheid tegen vallen en stoten. Apparaten die deze laatste tests niet goed doorstaan, krijgen strafpunten.
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