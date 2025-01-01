Meer dan alleen een glad scheerresultaat

Er is niet 1 scheerapparaat dat overal het beste in is. Sommige modellen scheren vrijwel even glad, maar verschillen duidelijk in gebruiksgemak, huidvriendelijkheid, accuduur en onderhoud.

Duurder is niet altijd beter

We hebben onder meer verschillende scheerappraat van Braun en Philips getest. Wat blijkt? De prestaties lopen behoorlijk uiteen. Een duurder model van hetzelfde merk is daarom niet automatisch de beste keuze.

Stevigheid is niet vanzelfsprekend

We testen ook of een scheerapparaat bestand is tegen dagelijks gebruik. Daarom controleren we de waterdichtheid en voeren we slijtage-, val- en stoottests uit. Een aantal apparaten doorstaat deze controles niet en krijgt daarvoor strafpunten.