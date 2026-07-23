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De beste scheerapparaten

Test
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Welk scheerapparaat is het beste? We hebben 15 scheerapparaten met roterende scheerkoppen en met een scheerblad uitgebreid getest. Daarbij keken we  naar hoe goed en comfortabel ze scheren. Maar ook gebruiksgemak, accu, stevigheid en waterdichtheid tellen mee. Zo kies je met vertrouwen het scheerapparaat dat het beste bij je past.
Dennis Pronk_S

Dennis Pronk   Expert scheerapparatenGepubliceerd op:23 juli 2026

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Alle scheerapparaten in de test

Laatste update: 23 juli 2026

Wij zijn er bijna..

Wat opvalt in de test scheerapparaten

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    Meer dan alleen een glad scheerresultaat

    Er is niet 1 scheerapparaat dat overal het beste in is. Sommige modellen scheren vrijwel even glad, maar verschillen duidelijk in gebruiksgemak, huidvriendelijkheid, accuduur en onderhoud.

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    Duurder is niet altijd beter

    We hebben onder meer verschillende scheerappraat van Braun en Philips getest. Wat blijkt? De prestaties lopen behoorlijk uiteen. Een duurder model van hetzelfde merk is daarom niet automatisch de beste keuze.

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    Stevigheid is niet vanzelfsprekend

    We testen ook of een scheerapparaat bestand is tegen dagelijks gebruik. Daarom controleren we de waterdichtheid en voeren we slijtage-, val- en stoottests uit. Een aantal apparaten doorstaat deze controles niet en krijgt daarvoor strafpunten.

Hoe wij testen

We beoordelen naast de scheerprestaties ook het scheercomfort, gebruiksgemak, de accu en de stevigheid. Daarbij kijken we ook naar de  waterbestendigheid, slijtvastheid en bestendigheid tegen vallen en stoten. 

  • Scheerprestaties (35%)
    We beoordelen hoe glad het scheerapparaat scheert op verschillende delen van het gezicht
  • Scheercomfort (30%)
    Onze experts beoordelen hoe comfortabel het scheren is en of het apparaat huidirritatie veroorzaakt. 
  • Gebruiksgemak (20%)
    We testen hoe prettig het scheerapparaat in gebruik is.
  • Accu (10%)
  • Stevigheid (5%)

Let op!

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Conclusie

Er is niet 1 scheerapparaat dat op alle onderdelen het beste scoort. Sommige modellen scheren vrijwel even glad, maar verschillen duidelijk in gebruiksgemak, huidvriendelijkheid, accuduur, onderhoud en bouwkwaliteit. Zo is het ene apparaat prettiger in de hand, eenvoudiger schoon te maken of gaat de accu langer mee, terwijl een ander juist steviger is gebouwd of beter presteert op scheercomfort.

Opvallend is dat de Beste Koop nauwelijks onderdoet voor de Beste uit de Test. De grootste verschillen zitten vooral in de extra's en het dagelijks gebruik, zoals het gebruiksgemak, de accu en de afwerking. Zijn voor jou de prestaties en de prijs belangrijk, dan is de Beste Koop een aantrekkelijke keuze.

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