Dennis Pronk Expert scheerapparatenGepubliceerd op:23 juli 2026
Er is niet 1 scheerapparaat dat overal het beste in is. Sommige modellen scheren vrijwel even glad, maar verschillen duidelijk in gebruiksgemak, huidvriendelijkheid, accuduur en onderhoud.
We hebben onder meer verschillende scheerappraat van Braun en Philips getest. Wat blijkt? De prestaties lopen behoorlijk uiteen. Een duurder model van hetzelfde merk is daarom niet automatisch de beste keuze.
We testen ook of een scheerapparaat bestand is tegen dagelijks gebruik. Daarom controleren we de waterdichtheid en voeren we slijtage-, val- en stoottests uit. Een aantal apparaten doorstaat deze controles niet en krijgt daarvoor strafpunten.
We beoordelen naast de scheerprestaties ook het scheercomfort, gebruiksgemak, de accu en de stevigheid. Daarbij kijken we ook naar de waterbestendigheid, slijtvastheid en bestendigheid tegen vallen en stoten.
Er is niet 1 scheerapparaat dat op alle onderdelen het beste scoort. Sommige modellen scheren vrijwel even glad, maar verschillen duidelijk in gebruiksgemak, huidvriendelijkheid, accuduur, onderhoud en bouwkwaliteit. Zo is het ene apparaat prettiger in de hand, eenvoudiger schoon te maken of gaat de accu langer mee, terwijl een ander juist steviger is gebouwd of beter presteert op scheercomfort.
Opvallend is dat de Beste Koop nauwelijks onderdoet voor de Beste uit de Test. De grootste verschillen zitten vooral in de extra's en het dagelijks gebruik, zoals het gebruiksgemak, de accu en de afwerking. Zijn voor jou de prestaties en de prijs belangrijk, dan is de Beste Koop een aantrekkelijke keuze.