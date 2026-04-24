Irene Joris Expert TandpastaGepubliceerd op:24 april 2026
Een tube tandpasta heb je al voor minder dan €1, maar kan ook meer dan €5 kosten. De prijs per poetsbeurt is minimaal €0,01 cent en in het duurste geval €0,10. Maar de duurste tandpasta is niet het beste!
In sommige tandpasta's zitten stoffen die je misschien niet zo graag in je mond stopt. Stoffen waar wij extra op letten zijn: sodium lauryl sulfate (SLS), titaniumdioxide, allergenen en microplastics. In onze tabel vind je precies welke tandpasta's vrij zijn van deze stoffen.
We hebben ook 1 merk tandpastatabletten getest. Die zijn goed voor het milieu en ook gebruikers zijn erover te spreken. Je neemt er 1 per poetsbeurt, kauwt even en poetst dan met een natte tandenborstel.
We hebben 20 tandpasta's uitgebreid getest, waaronder ook 1 tandpastatablet. We testten tandpasta's van merken als Prodent, Sensodyne, Aquafresh en Colgate. Speciale tandpasta's, zoals whitening tandpasta's, hebben we niet getest.
Een goede tandpasta helpt tandplak verwijderen, beschermt het glazuur met fluoride en is mild genoeg voor dagelijks gebruik. Uit onze test van 20 tandpasta’s blijkt die combinatie lang niet altijd vanzelfsprekend. Daarom halen niet veel tandpasta’s een score waar je een stralende lach van krijgt.