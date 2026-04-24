icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Er staat een nieuwe energiedeal voor je klaar met loyaliteitsbonus van €500

De beste tandpasta

Test
|
Een tandpasta moet meer kunnen dan fris smaken en goed schuimen. Het moet je gebit schoon helpen houden, zonder het onnodig hard aan te pakken. Dat is nog best een uitdaging, blijkt uit onze test van 20 tandpasta's.
Irene Joris 2023

Irene Joris   Expert TandpastaGepubliceerd op:24 april 2026

Openingsbeeld tandpasta verpakkingen

Test Tandpasta

Laatste update: 24 april 2026

Wij zijn er bijna..

Wat opvalt in de test tandpasta

  1. 1
    Goede tandpasta hoeft niet duur te zijn

    Een tube tandpasta heb je al voor minder dan €1, maar kan ook meer dan €5 kosten. De prijs per poetsbeurt is minimaal €0,01 cent en in het duurste geval €0,10. Maar de duurste tandpasta is niet het beste!

  2. 2
    Niet in je mond

    In sommige tandpasta's zitten stoffen die je misschien niet zo graag in je mond stopt. Stoffen waar wij extra op letten zijn: sodium lauryl sulfate (SLS), titaniumdioxide, allergenen en microplastics. In onze tabel vind je precies welke tandpasta's vrij zijn van deze stoffen.

  3. 3
    Probeer eens een tablet

    We hebben ook 1 merk tandpastatabletten getest. Die zijn goed voor het milieu en ook gebruikers zijn erover te spreken. Je neemt er 1 per poetsbeurt, kauwt even en poetst dan met een natte tandenborstel.

Hoe wij tandpasta's testen

We hebben 20 tandpasta's uitgebreid getest, waaronder ook 1 tandpastatablet. We testten tandpasta's van merken als Prodent, Sensodyne, Aquafresh en Colgate. Speciale tandpasta's, zoals whitening tandpasta's, hebben we niet getest.

  • Schurende werking 
    We meten de schurende werking van tandpasta, die nodig is om de tanden goed schoon te maken.
  • Reiniging
    We meten hoe goed de tandpasta speciale testtanden reinigt.
  • Fluoride gehalte
    Op verschillende manieren meten we de hoeveelheid fluoride die de tandpasta bevat.
  • Paneloordeel gebruik
    30 consumenten beoordelen onder andere de smaak, textuur en het mondgevoel van de tandpasta's.
  • Informatie op het etiket
    We kijken of de juiste informatie op het etiket staat.
  • Milieu
    De milieu-impact van de ingrediënten en verpakking.

Conclusie

Een goede tandpasta helpt tandplak verwijderen, beschermt het glazuur met fluoride en is mild genoeg voor dagelijks gebruik. Uit onze test van 20 tandpasta’s blijkt die combinatie lang niet altijd vanzelfsprekend. Daarom halen niet veel tandpasta’s een score waar je een stralende lach van krijgt.

Benieuwd naar de testresultaten?

Word lid en krijg direct toegang tot alle testresultaten van onze experts.

Word lid

Heb je al het juiste lidmaatschap? Log dan in