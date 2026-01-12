Wanneer ga je met pensioen?

Met pensioen op je 65e, of zelfs nog eerder? Dit was in het verleden heel normaal. Maar inmiddels werken we steeds langer door. In 2024 was de gemiddelde pensioenleeftijd 66 jaar en 1 maand. Ongeveer de helft van de mensen gaat met pensioen vóór de AOW-leeftijd, circa 41% rond de AOW-leeftijd en 12% blijft langer doorwerken.

Je mag zelf bepalen wanneer je stopt met werken en dus wat je pensioenleeftijd is. Maar wil of kun je pas stoppen met werken als je AOW en/of pensioen ontvangt? Dan ben je afhankelijk van de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd van je pensioenfonds.

Wanneer ontvang je AOW?

AOW is een basispensioen dat je krijgt van de overheid. De leeftijd waarop je AOW ontvangt wordt 5 jaar van tevoren vastgesteld. Het kan dus zijn dat je nog niet precies weet wat jouw AOW-leefijd is. Die is namelijk gekoppeld aan de levensverwachting op dat moment. Bekijk je verwachte startleeftijd. De AOW-leeftijd is nu tot het jaar 2031 bekend.

Jaar De AOW-leeftijd 2026 en 2027 67 jaar 2028 tot en met 2031 67 jaar en 3 maanden

Wil je meer weten over hoe de AOW werkt? Of ben je benieuwd hoeveel AOW je ontvangt? Op deze pagina lees je meer.

Wat is de pensioenleeftijd?

Naast de AOW bouwen veel werknemers via hun werkgever aanvullend pensioen op. Een pensioenfonds beheert dit pensioen. Om te bepalen hoeveel premie nodig is voor een goed pensioen, rekent het pensioenfonds met een zogenoemde pensioenrichtleeftijd. Dit is meestal niet dezelfde leeftijd als de door de overheid vastgestelde AOW-leeftijd. Bij de meeste fondsen is die vastgesteld op 68 jaar.

Wil je meer weten over pensioen opbouwen bij een pensioenfonds en de wijzingen van het pensioenfonds? Lees dan de veelgestelde vragen over het nieuwe pensioenstelsel.

Hoe kun je eerder met pensioen?

Zie jij het niet zitten om bijna tot je 70ste door te werken? Of is je partner ouder dan jij en willen jullie tegelijk stoppen met werken? Eerder stoppen met werken betekent dat je geen salaris meer ontvangt, maar ook nog geen pensioen en AOW. Er zijn meerdere manieren hoe je dit kunt opvangen.

Opvangen met spaargeld

Als je voldoende spaargeld en/of beleggingen hebt, dan kun je dit gebruiken om de periode tot je AOW- en pensioenuitkering te overbruggen. Daarbij is het wel belangrijk om goed in te schatten hoeveel geld je nodig hebt. Dit begint met het bepalen van je netto maandelijkse uitgaven. Dit bedrag moet je minimaal achter de hand hebben voor iedere maand dat je eerder wilt stoppen. Daarnaast moet je rekening houden met inflatie en met het betalen van belastingen. Ook is het verstandig om een buffer te hebben voor eventuele tegenvallers.

Stop je eerder met werken? Dan bouw je geen pensioen meer op in de tijd dat je niet werkt. Daardoor valt je pensioenuitkering lager uit. Bij sommige pensioenfondsen kun je vrijwillig premie blijven betalen. In dat geval betaal je zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel van de premie. Een ander gevolg is dat de dekking voor het nabestaandenpensioen verandert. Hierdoor ontvangt je partner geen of een lagere uitkering als jij overlijdt voor je pensioen ingaat. Informeer bij je pensioenfonds naar de mogelijkheden en voorwaarden.

In de praktijk kun je met voldoende spaargeld eenvoudig 1 of 2 jaar eerder stoppen met werken. maar wil je veel eerder stoppen dan is een zorgvuldige doorrekening van alle financiële gevolgen nodig.

Wil jij geld sparen of beleggen om eerder te stoppen met werken? Verdiep je dan in de FIRE-beweging.

Pensioen eerder laten ingaan

Je kunt de AOW niet eerder laten ingaan, maar je opgebouwde pensioen wel. Meestal kun je je pensioen tot wel tien jaar eerder laten uitkeren. Dat heeft wel grote gevolgen voor de hoogte van de uitkering: die wordt aanzienlijk lager. Hoe groot die verlaging precies is, hangt af van je persoonlijke situatie. Maar vaak gaat het om ongeveer 5 tot 7 procent per jaar.

Ga je 10 jaar eerder met pensioen, dan valt je pensioenuitkering daardoor zo'n 50% lager uit. Eerder met pensioen gaan is dus een kostbare keuze. Daar staat tegenover dat je het pensioen wel eerder ontvangt, Dit kan voordelig zijn wanneer je uiteindelijk niet oud wordt. Als je wel oud wordt, is je pensioeninkomen in de toekomst wellicht onvoldoende.

Wil je je pensioen eerder laten ingaan, laat je dan goed voorlichten door het pensioenfonds en eventueel een pensioenadviseur. De keuzes die je maakt kunnen grote gevolgen hebben voor je inkomen in de toekomst. Ook hebben de keuzes invloed op de belasting die je betaalt.

Lijfrente

Je kunt ook zelf met belastingvoordeel sparen of beleggen voor je pensioen. Dit wordt ook wel een lijfrente genoemd. Onder voorwaarden mag je dan extra sparen of beleggen en ontvang je een deel van de inleg terug bij je belastingaangifte. Dit kan aantrekkelijk zijn.

Wil je het opgebouwde bedrag laten uitkeren vóór je AOW-leeftijd? Dan moet de looptijd minimaal gelijk zijn aan het aantal jaren tot je AOW-leeftijd, plus 20 jaar. Laat je de lijfrente bijvoorbeeld 3 jaar vóór je AOW-leeftijd ingaan, dan is de minimale looptijd 23 jaar. Dit is niet altijd aantrekkelijk en wanneer je je niet aan deze regels houdt, betaal je een boete.

Je kunt er ook voor kiezen de lijfrente pas vanaf of na je AOW-leeftijd te laten uitkeren. In dat geval mag je wel een kortere looptijd kiezen, maar deze moet wel minimaal 5 jaar zijn.