Wat is nabestaandenpensioen?

Wat is een nabestaandenpensioen?

Na je overlijden valt je inkomen weg. Dit geldt voor je salaris, maar ook voor uitkeringen en pensioenen. Dit kan financiële gevolgen hebben voor je nabestaanden. Om het verlies aan inkomen (deels) op te vangen ontvangen zij een uitkering uit een nabestaandenpensioen. Er zijn verschillende soorten nabestaandenpensioenen:

In dit artikel gaat het voornamelijk over het nabestaandenpensioen via de werkgever. De meeste pensioenregelingen hebben een nabestaandenregeling, maar het is niet verplicht. Je kunt in je pensioenregeling checken of er nabestaandenpensioen geregeld is. Is je pensioenregeling al omgezet naar de nieuwe wetgeving? Lees dan ons artikel: 'Nabestaandenpensioen en de veranderingen in de pensioenwet'.

Wie krijgt er nabestaandenpensioen?

In veel pensioenregelingen bestaat het nabestaandenpensioen uit 2 delen: partnerpensioen en wezenpensioen.

Partnerpensioen

Dit wordt ook wel weduwepensioen of weduwnaarspensioen genoemd. In een pensioenregeling staat wie er onder het begrip 'partner' valt. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan is je partner in elk geval een partner volgens de pensioenregeling.

Ongehuwd samenwonenden

Ben je niet getrouwd en heb je ook geen geregistreerd partnerschap maar woon je wel samen? Dan valt je partner niet altijd onder het begrip 'partner'. Er gelden dan aanvullende voorwaarden. De meest voorkomende is een notarieel samenlevingscontract met daarin wederzijdse zorgplicht. Maar soms is 6 maanden op hetzelfde adres ingeschreven staan al genoeg.

Kijk daarom welke voorwaarden er in jouw pensioenregeling staan. Log hiervoor in op de website van je pensioenuitvoerder en zoek naar pensioen 1-2-3 of nabestaandenpensioen. In je pensioen 1-2-3 staat je pensioenregeling in stappen uitgelegd. Onder de nieuwe pensioenwet gaan deze regels veranderen.

Tip!

In bijna alle gevallen moet je als ongehuwd samenwonenden je partner zelf aanmelden bij de pensioenuitvoerder. Zonder aanmelding ontvangt je partner geen uitkering.

Wezenpensioen

Ook minderjarige kinderen krijgen vaak een uitkering uit het nabestaandenpensioen. Ook hier geldt dat je in de pensioenregeling kunt zien wie er onder kinderen vallen. Meestal gaat het om eigen en geadopteerde kinderen. Voor stief- en pleegkinderen geldt dat zij meestal onder de regeling vallen als de overledene de kinderen als eigen kinderen onderhoudt en opvoedt.

Gescheiden partners

Niet alleen je huidige partner kan een uitkering ontvangen als jij overlijdt. Ook een ex-partner ontvangt soms een uitkering. Dit hangt af van de afspraken die gemaakt zijn bij de scheiding. Hebben jullie afgesproken dat je ieder je eigen pensioen houdt? Dan moet het nabestaandenpensioen apart genoemd worden in het convenant of in de uitspraak van de rechter. Staat dit niet beschreven? Dan heeft je ex toch nog recht op een uitkering.

Hoeveel is het nabestaandenpensioen?

De hoogte van het nabestaandenpensioen kun je vinden als je inlogt in de online omgeving van je pensioenuitvoerder of op Mijnpensioenoverzicht.nl. Bij die laatste staat ook de uitkering van een eventuele eerdere werkgever.

In jouw pensioenoverzicht staat hoeveel nabestaandenpensioen je partner ontvangt als jij overlijdt en andersom. Je vindt dit na het inloggen met je DigiD onder het kopje ‘Als ik overlijd’. Ook zie je hoe hoog de eventuele uitkering aan je kinderen is.

Tip

Het is verstandig om het overzicht af en toe uit te printen of ergens op slaan waar je nabestaanden bij kunnen. Zo weten je dierbaren na je overlijden wat er aan nabestaandenpensioen is. Al is je DigiD nog tot 1 jaar na de overlijdensdatum te gebruiken. Maar dan moet je inlogcode wel bij je nabestaanden bekend zijn. Deze kun je bijvoorbeeld vastleggen in een persoonlijk memorandum.

Na pensioendatum

De hoogte van het nabestaandenpensioen is bekend op de ingangsdatum van je pensioen. Als je met pensioen gaat kun je hier zelf keuzes in maken. Je bepaalt of je wel of geen nabestaandenpensioen wilt voor je partner en hoe hoog de uitkering wordt. Dit mag maximaal 70% zijn van het bedrag wat jij zelf als pensioen ontvangt.

Had je op pensioendatum geen partner? Dan is er ook geen partnerpensioen na pensioendatum. En krijg je een hoger eigen pensioen.

Wil je meer weten over de hoogte van het nabestaandenpensioen? Kijk daarvoor in de mijn-omgeving van je pensioenuitvoerder(s) of op mijnpensioenoverzicht.nl. Deze laatste is vooral makkelijk als er meerdere pensioenuitvoerders zijn.

Wanneer stopt de uitkering?

Partnerpensioen

De uitkering voor de partner is vrijwel altijd een levenslange uitkering. Je partner ontvangt deze dus totdat hij of zij zelf overlijdt.

Sommige pensioenregelingen kennen (uit het verleden) aanvullingen of compensaties van het nabestaandenpensioen. Deze aanvullingen stoppen meestal wel bij het bereiken van de AOW-leeftijd of als je partner weer gaat samenwonen.

Wezenpensioen

In de regeling staat hoelang een kind wezenpensioen krijgt. Dit varieert van 18 tot 30 jaar. In veel regelingen eindigt de uitkering bij 18 of 21 jaar, tenzij je kind nog studeert. Dan loopt de uitkering door tot het einde van de studie en tot uiterlijk 27 jaar. Wil je het zeker weten? Kijk dan in je pensioenregeling en zoek op pensioen 1-2-3.

Veranderingen in je persoonlijke situatie

Gebeurtenissen in je leven kunnen gevolgen hebben voor het nabestaandenpensioen. De regels voor sommige situaties gaan in de nieuwe pensioenwet veranderen. Kijk hiervoor in het artikel: 'Nabestaandenpensioen en de veranderingen in de pensioenwet'.

Nieuwe baan

Als je van baan verandert, kan het zijn dat de hoogte van het nabestaandenpensioen daalt. Hoe langer je in dienst was, hoe lager het nabestaandenpensioen bij de nieuwe werkgever is.

Heeft je nieuwe werkgever geen pensioenregeling of is er niets voor het nabestaandenpensioen geregeld? Dan is het verstandig om zelf iets te regelen.

Eigen bedrijf

Als je voor jezelf gaat beginnen is de kans groot dat je partner helemaal geen partnerpensioen meer ontvangt. Je moet zelf iets regelen als zelfstandig ondernemer.

Soms ontvangt je partner nog een uitkering uit een vorige pensioenregeling. Maar de uitkering is altijd lager dan tijdens je dienstverband.

Werkloos

Als je ontslagen wordt, dan eindigt het contract bij je werkgever. Je valt dan niet meer onder de pensioenregeling. Soms is er nog wel een tijdelijke dekking voor je partner. Of er wordt een stukje van jouw pensioen gebruikt om er toch voor te zorgen dat je partner een uitkering krijgt. Informeer bij je werkgever of pensioenuitvoerder hoe het bij jouw regeling zit.

Arbeidsongeschikt

In veel pensioenregelingen is er een regeling voor wie arbeidsongeschikt raakt. Je blijft dan nog wel pensioen voor jezelf en voor je partner opbouwen. Dit heet premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Informeer wat er in jouw pensioenregeling geregeld is.

Scheiden

Uit elkaar gaan kan gevolgen hebben voor je pensioen. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap dan deel je standaard je opgebouwde pensioen. Al kun je met je ex hier andere afspraken over maken. Overlijd je na de scheiding? Dan is ook het nabestaandenpensioen over de periode tot de scheiding voor je ex. Wil je dit niet? Dan moeten jullie hier bij de scheiding aparte afspraken over maken.

Tip

Zorg ervoor dat je na een scheiding de afspraken doorgeeft aan de pensioenuitvoerder. Zo kan de pensioenuitvoerder het pensioen aan de juiste persoon overmaken. Doe je dit niet? Dan ontvang jij het hele pensioen en moet je zelf een deel doorbetalen aan je ex. Je kunt dit het beste doen voordat het pensioen overgezet wordt naar de nieuwe pensioenwet.

Ongehuwd samenwonenden

Ongehuwd samenwonenden hoeven van de wet hun pensioen niet standaard te delen. Al mag je hier wel afspraken over maken. Het nabestaandenpensioen is meestal wel voor je ex. Dit komt omdat het in verschillende wetten geregeld is. Ook hier kun je andere afspraken maken en afspreken dat je ex niets krijgt. Geef deze afspraken ook door aan je pensioenuitvoerder.

Veranderen pensioenwetgeving

Niet alleen persoonlijke omstandigheden zorgen voor wijzigingen. Ook een wijziging in de wet kan van invloed zijn. Met ingang van 1 juli 2023 is er een nieuwe pensioenwet. Vanaf dat moment tot 1 januari 2028 worden bestaande pensioenregeling aangepast aan deze nieuwe wetgeving. Dit heeft ook gevolgen voor het nabestaandenpensioen.

Lees meer over deze gevolgen in het artikel: Nieuwe pensioenwet en nabestaandenpensioen.