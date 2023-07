Als je overlijdt of wilsonbekwaam bent door bijvoorbeeld dementie, dan moet iemand anders je (financiële) zaken regelen. Zelf weet je waar alle informatie ligt en hoe je overal inlogt, maar dit kan voor je naasten een hele zoektocht worden. Leg daarom alle informatie die nodig is goed vast. Om je hierbij te helpen hebben we een persoonlijk memorandum gemaakt. En beantwoorden 10 veelgestelde vragen hierover.

Download

Veelgestelde vragen

1. Waarom moet ik mijn nabestaanden informeren?

Door alle informatie overzichtelijk achter te laten, is het voor je erfgenamen een stuk gemakkelijker om je (financiële) zaken af te handelen. Hierdoor hoeven zij niet alle kasten uit te spitten op zoek naar je spullen. Of je bankrekening na te pluizen om bijvoorbeeld te zien welke abonnementen er allemaal zijn. Zo voorkom je in een verdrietige periode een hoop gedoe.

2. Wie Kan er een persoonlijk memorandum invullen?

Een persoonlijk memorandum is geschikt voor iedereen. Je weet tenslotte nooit wanneer je overlijdt of zelf je financiële zaken niet kunt regelen. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat het niet nodig is om alles vast te leggen als je een partner hebt. Maar wat als jullie tegelijk overlijden?