Wat is de eenmalig verhoogde vrijstelling?

Belasting betalen over geld dat je aan je kinderen geeft. Het voelt oneerlijk. Gelukkig zijn er vrijstellingen. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kun je een gedeelte belastingvrij schenken. Je kinderen hoeven hierover geen belasting te betalen.

Hoe hoog is de eenmalige schenking?

Er is een jaarlijkse vrijstelling en een eenmalige vrijstelling. Voor 2022 mag je €5677 belastingvrij schenken aan je kind. De hoogte van de eenmalige schenking bedraagt in 2022 €27.231. Hiervoor moet je wel voldoen aan de voorwaarden. Ook moet je in tegenstelling tot de jaarlijkse vrijstelling aangifte schenkbelasting doen.

Let op! Het is niet toegestaan om beide vrijstellingen in een kalenderjaar te schenken.

Afspraken schenking vastleggen

Om discussie met de Belastingdienst te voorkomen is het verstandig om de afspraken over de schenking vast te leggen in een schenkingsovereenkomst. Zo is het duidelijk welke voorwaarden er gesteld zijn aan de schenking. Ook na overlijden is dit handig. Zo weten je nabestaanden welke bedoeling je had met de schenking. Dit kan ruzie bij de kist voorkomen.