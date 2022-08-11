icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Eenmalige grote belastingvrije schenking kind met overeenkomst

Help je kind in 2026 met een eenmalige grote belastingvrije schenking. Gebruik onze voorbeeldovereenkomst om de voorwaarden goed vast te leggen. Met ons stappenplan weet je precies hoe het werkt.
Ellen

Ellen Kloor   Expert schenkenBijgewerkt op:22 juni 2026

Ontvanger schenking moois kopen

Wat is de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling?

Ouders mogen hun kind jaarlijks ruim €6900 belastingvrij schenken. In 1 jaar mag je meer belastingvrij schenken. Bijvoorbeeld voor een huis of voor aflossing van een studieschuld. In 2026 is de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling €33.129.

Besteding schenkingsbedrag

De wet stelt geen eisen aan de besteding van de schenking. Wil je als ouder wel eisen stellen, bijvoorbeeld dat de schenking voor de woning wordt gebruikt? Of voor de aflossing van een studieschuld? Dan is dat mogelijk door het stellen van een ontbindende voorwaarde.

Benieuwd naar dit artikel?

Word lid van Geld & Recht. Voor €8,00 per maand krijg je toegang tot financiële artikelen én juridisch advies.

Word lid

Heb je al het juiste lidmaatschap? Log dan in

Artikelen binnen Erven en Schenken

Nieuw & interessant

Lees meer artikelen