Ellen Kloor Expert schenkenBijgewerkt op:22 juni 2026
Ouders mogen hun kind jaarlijks ruim €6900 belastingvrij schenken. In 1 jaar mag je meer belastingvrij schenken. Bijvoorbeeld voor een huis of voor aflossing van een studieschuld. In 2026 is de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling €33.129.
De wet stelt geen eisen aan de besteding van de schenking. Wil je als ouder wel eisen stellen, bijvoorbeeld dat de schenking voor de woning wordt gebruikt? Of voor de aflossing van een studieschuld? Dan is dat mogelijk door het stellen van een ontbindende voorwaarde.