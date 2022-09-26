Hoe werkt de wettelijke verdeling?

Volgens de wet erven de partner en de kinderen voor gelijke delen. De kinderen ontvangen hun erfdeel niet direct. Maar dit wordt omgezet in een vordering op de langstlevende ouder. Deze vordering wordt ook wel kindsdeel genoemd. De partner krijgt de hele erfenis en heeft een schuld aan de kinderen. De wet biedt de langstlevende op deze manier financiële bescherming. Zonder deze wet kunnen er vervelende situaties ontstaan. Bijvoorbeeld een partner die de woning moet verkopen om de erfdelen aan de kinderen te kunnen uitbetalen. Je hoeft als erfgenaam de erfenis niet te aanvaarden. Je mag hem ook verwerpen.

Voorbeeld erfgenamen

Jasper en Esmee zijn getrouwd en hebben 2 kinderen: Jip en Anne. Het paar heeft geen testament gemaakt. Jasper komt te overlijden. Zijn nalatenschap bedraagt €300.000. Er zijn 3 erfgenamen: Esmee, Jip en Anne. Ieder heeft recht op 1/3. Door de wettelijke verdeling gaat de hele erfenis naar Esmee. Jip en Anne krijgen allebei een vordering op Esmee van €100.000.

Rente

De kinderen ontvangen rente over de vordering. Deze rente is wettelijk vastgesteld. De rente wordt niet uitbetaald, maar opgeteld bij de lening. Je ontvangt rente als de wettelijke rente hoger is dan 6%. Sinds 1 januari 2024 is de wettelijke rente 7%. En ontvang je 1% (7% - 6%) rente over de vordering. Je ontvangt geen rente over de rente. Voor 1 januari 2024 was de rente jaren onder de 6%.