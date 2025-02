Wat is een wilsverklaring?

Een wilsverklaring is een brief voor je (huis)arts en je naasten. In je eigen woorden schrijf je op welke medische behandelingen en zorg je wel of niet wilt. Zoals een behandelverbod en een euthanasieverzoek. Dan is duidelijk wat je wilt als je dat niet meer kunt vertellen. Er staat ook in wie namens jou medische beslissingen mag nemen. Een wilsverklaring wordt ook wel een wilsbeschikking genoemd.

Waarom is een wilsverklaring belangrijk?

Met een wilsverklaring hou je de regie over je leven. Je bepaalt zelf:

Wie voor jou mag beslissen over medische zaken als je dat zelf niet meer kunt. Dit heet een medische volmacht.

Welke behandelingen en zorg je níét wilt in een bepaalde situatie. Dan geef je een behandelverbod.

Je kunt er ook voor kiezen om in een wilsverklaring te vermelden:

Welke behandelingen en zorg je wél wilt bij je levenseinde als je ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. Dit is een euthanasieverzoek.

Wilsverklaring opstellen

Wilsverklaring of levenstestament?

Wil je het goed regelen voor jezelf en je naasten? Leg dan in overleg met je (huis)arts je medische wensen vast in een wilsverklaring. En ga naar de notaris voor een levenstestament. Vooral bij financiële zaken is het lastig om zonder levenstestament taken van je over te nemen. Bij banken en andere instanties is een officieel levenstestament vaak verplicht.

Je medische wensen kunnen ook in een levenstestament. Maar uit de praktijk blijkt dat je wensen er vaak niet specifiek genoeg in staan. Of je arts weet niet of je wensen nog actueel zijn. Wij raden je daarom aan om je medische wensen in een wilsverklaring te zetten. Tip: verwijs in je levenstestament naar je wilsverklaring voor alle medische zaken.

Wat kost een wilsverklaring?

Een wilsverklaring maken kost je niets. Je schrijft of typt hem zelf. Je hoeft niet naar de notaris. Je kunt op internet gratis voorbeelden van een wilsverklaring vinden. Die zijn vaak wel heel beknopt. Met onze uitleg en voorbeelden weet je precies wat er in een goede wilsverklaring moet staan.