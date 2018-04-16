Kosten uitvaart

We zetten de meest voorkomende kostenposten voor een uitvaart op een rij. Zo krijg je een indicatie van de prijs en een handvat bij het regelen van een uitvaart. Vraag altijd vooraf naar de totale kosten van de uitvaart. Laat ook alle afspraken op papier zetten.

Bron kosten: eerder door ons uitgevoerde onderzoeken, Uitvaart.nl en het jaarlijkse onderzoek van Monuta naar graf- en crematiekosten

Uitvaart vooraf bespreken

Een uitvaart regelen is vaak emotioneel zwaar. Toch is het zaak om zo scherp en zakelijk mogelijk te blijven. Bespreek alle kosten vooraf met de uitvaartverzorger.

Je kunt ook verschillende begrafenisondernemers benaderen en om een offerte vragen. Niet veel mensen doen dit, maar het kan wel grote prijsverschillen opleveren.

Maak het je nabestaande(n) makkelijker en mogelijk ook goedkoper. Bedenk, bespreek en leg van tevoren vast hoe je uitvaart eruit moet zien. Bijvoorbeeld over de volgende vragen:

Wil je begraven of gecremeerd worden?

Wat voor een kist wil je?

Wil je opgebaard worden of laat je je nabestaande(n) liever bepalen wat zij fijn vinden?

Heb je specifieke wensen: denk aan de muziek en de plek voor de afscheidsbijeenkomst?

Heb je een voorkeur voor een uitvaartverzorger? Mogelijk kun je ook al gesprekken voeren met verschillende uitvaartondernemers en offertes opvragen.

Weten je naasten weten of je verzekerd bent, wat voor uitvaartverzekering je hebt en waar de polis is?

Wil je duurzaamheid een rol laten spelen bij je uitvaart?

Uitvaart vooraf vastleggen

Je kunt je wensen ook vastleggen:

In een persoonlijk memorandum. Hierin schrijf je je wensen met betrekking tot je uitvaart op. Maar ook allerlei belangrijke gegevens, bijvoorbeeld het polisnummer van je uitvaartverzekering.

Via een uitvaartverzekeraar of -verzorger.

Online, bijvoorbeeld via je uitvaartverzekeraar of voorikga.nl.

Vergeet niet om je nabestaanden te informeren waar je iets hebt vastgelegd.

Uitvaart zelf regelen

Een uitvaartverzorger kan alles voor je regelen. Dat is fijn, maar je kunt ook dingen zelf regelen. Sommige nabestaanden vinden dat fijn én bovendien kan het behoorlijk schelen in de kosten. Niet alle uitvaartondernemers staan hiervoor open. Wordt dit al bij het eerste gesprek duidelijk? Dan kan je nog voor een andere uitvaartondernemer kiezen.

Regel bijvoorbeeld zelf de rouwkaarten, bloemen, de kist en/of de ruimte voor de afscheidsdienst en condoleance. Bijvoorbeeld het favoriete café van de overledene of thuis.

Tips voor duurzaamheid bij een uitvaart

Vind je duurzaamheid belangrijk? Dan kun je bij het vastleggen van je wensen hier ook rekening mee houden. Of als je weet dat de overledene hier veel waarde aan hecht.

Bij een uitvaart kun je op verschillende onderdelen rekening houden met duurzaamheid, bijvoorbeeld:

Een duurzaam alternatief voor een kist, zoals die van FAIR coffins of de Living Cocoon.

Het vervoer van de overledene, bijvoorbeeld per (rouwbak)fiets.

De catering, bijvoorbeeld met alleen biologische producten.

GreenLeave is een samenwerkingsverband van uitvaartverzorgers. Aangesloten uitvaartverzorgers bieden bij de verschillende onderdelen van een uitvaart altijd een duurzaam alternatief aan.

Aanraders van ons Panel

Het Consumentenbond Panel raadt verschillende punten aan voor het regelen van een uitvaart of voor het besparen op kosten. Wij zetten er 10 voor je op een rij.

Bepaal eerst het budget en geef dit als uitgangspunt aan de uitvaartverzorger. Laat een persoon die een zekere afstand heeft de uitvaart regelen of helpen. Kies een plaatselijke ondernemer. Hij kent de lokale mogelijkheden en houdt rekening met zijn reputatie. Heb je bij de eerste ontmoeting geen klik met de uitvaartverzorger, zoek dan een ander. Beslis niet alles tijdens het eerste gesprek met een uitvaartverzorger. Laat alles met prijs en al op papier zetten, ook eventuele aanpassingen. Als je de moed kunt opbrengen, regel dan dingen zelf, zoals rouwkaarten, bloemen, consumpties. Ga na de dienst naar een restaurant of kroegje in de buurt. Denk ook buiten de traditionele paden, bijvoorbeeld een afscheid thuis en een 'technische' crematie. Controleer de rekening achteraf.

Heb je een klacht?

Heb je de rekening achteraf gecontroleerd en klopt er iets niet? Of ben je ergens anders ontevreden over? Geef de klacht dan door aan je uitvaartverzorger.

Controleer bij het regelen van een begrafenis of crematie of de uitvaartondernemer het Keurmerk Uitvaartzorg heeft. Aangesloten uitvaartverzorgers worden jaarlijks getoetst op kwaliteit. Heb je klachten en negatieve ervaringen (nadat je je klacht met de ondernemer zelf hebt besproken)? Dan kun je terecht bij Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

Heb je hieraan gedacht?

Naast nadenken over je uitvaart, zijn er nog meer dingen waar je over na kunt denken. Zo is het handig om een document op te stellen met informatie voor je nabestaanden. Met deze informatie kunnen je nabestaanden de erfenis afwikkelen of heeft je partner een mooi overzicht met wat jullie allemaal hebben.

In dit document zet je bijvoorbeeld waar de hypotheek loopt, waar de reservesleutels van de auto zijn, wat de vindplaats is van belangrijke documenten of wachtwoorden en welke verzekeringen of abonnementen je hebt. Je kunt dit document zelf maken of gebruikmaken van ons voorbeelddocument. Zo vergeet je niets.

Lees meer over:

Informatie vastleggen voor je nabestaanden

Levenstestament en wilsverklaring

Het is mogelijk dat je in de situatie terechtkomt dat je zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Met een levenstestament kun je iemand aanwijzen die je financiële zaken mag regelen. Medische wensen kun je beter niet opnemen in een levenstestament, maar in een wilsverklaring.

Lees meer over:

Wat is een levenstestament?

Wilsverklaring: Wat is het en heb je het nodig?

Testament

Als laatste kun je nadenken over een testament. Een testament is zeker niet altijd nodig. Maar als je iemand wilt aanwijzen om je erfenis af te wikkelen of als je iemand anders dan je gezin wilt laten erven, dan heb je een testament nodig.

Lees meer over:

Wat is een testament?

Checklist noodzaak testament

Wie zijn mijn erfgenamen?