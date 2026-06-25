Wat is een digitale nalatenschap?

Je digitale nalatenschap is alles wat je online hebt. Denk aan:

Financiële zaken, zoals je (buitenlandse) betaal- en spaarrekeningen, pensioenvoorzieningen en verzekeringen

Accounts van webwinkels

Social media-accounts

Foto’s, video’s en andere bestanden in de cloud

Platforms zoals Marktplaats, Vinted of Airbnb.

Apps voor slimme apparaten zoals je wasmachine, verwarming, deurbel of auto.

Online schulden zoals openstaande rekeningen bij webshops, schulden op goksites of online leningen.

Steeds meer bedrijven regelen alles online. Daardoor wordt onze digitale erfenis steeds groter en belangrijker.

Waarom iets vastleggen voor mijn digitale nalatenschap?

Er zijn verschillende redenen om iets vast te leggen. We lichten ze hieronder toe.

Regel je digitale nalatenschap met dit stappenplan

Je regelt je digitale nalatenschap in een aantal stappen.

Stap 1 Breng in kaart wat je hebt.

Maak een overzicht van je accounts en digitale bestanden. Dat kan op papier, op je computer of in de cloud zijn. Het overzicht hoeft niet meteen compleet te zijn. Je digitale wereld verandert steeds. Werk je overzicht daarom regelmatig bij.

Tip. Deel je accounts in groepen in. Dat kan bijvoorbeeld van belangrijk tot minder belangrijk. Of op type account, zoals financiële waarde, persoonlijke waarde en gebruikswaarde. Zo hebben je naasten een beter overzicht.

Stap 2 Geef informatie per account

Geef bij ieder account aan waar je naasten het account kunnen vinden. Bijvoorbeeld op je telefoon, tablet of link naar een website. Maak je gebruik van tweetrapsverificatie? Geef dan aan op welke manier dit geregeld is.

Laat je naasten weten hoe belangrijk een account is. En wat je ermee wilt: bewaren, verwijderen of herdenken. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor een socialmedia account.

Stap 3 Bepaal wie er toegang krijgt

Leg vast wie je digitale nalatenschap regelt. Doe je dit niet, dan zijn je erfgenamen samen verantwoordelijk. Heb je in je testament een executeur aangewezen? Dat is iemand die je erfenis afwikkelt. Dan hoort het afwikkelen van de digitale erfenis ook bij zijn of haar taken.

Tenzij je voor het afwikkelen van je digitale erfenis een aparte executeur aanwijst. Bedenk dat je gewone en je digitale erfenis steeds meer door elkaar heen lopen. Het opzeggen van je verzekeringen hoort bij het afwikkelen van je erfenis. Maar als deze alleen online te vinden zijn, hoort het ook bij je digitale erfenis. Ook cryptomunten vallen bijvoorbeeld onder beide.

Vraag iemand die geschikt is voor deze taak. In een testament is de partner vaak de executeur. Maar is je partner niet handig met digitale zaken? Dan kun je misschien beter iemand anders kiezen. Of een tweede persoon aanwijzen.

Kies iemand die je volledig vertrouwd met je gegevens en met het uitvoeren van je wensen. Het is handig als je erfgenamen deze persoon ook vertrouwen. En check of je uitverkorene deze taak wil uitvoeren. Wijs ook een vervanger aan.

Stap 4 Bepaal de taken

Je kunt je digitale executeur je hele digitale erfenis laten regelen of alleen bepaalde taken geven. Bijvoorbeeld het regelen van je sociale media of het verwijderen van bepaalde bestanden.

Stap 5 Zorg voor toegang

Een digitaal executeur kan de taak alleen uitvoeren als hij of zij toegang heeft. Denk aan toegang tot je accounts, maar ook tot de apparatuur hiervoor. Bijvoorbeeld toegang tot je computer, laptop of tablet. Ook op je telefoon staan veel accounts. Daarnaast is je telefoon of email vaak ook nodig voor de tweetrapsverificatie (2FA). Toegang tot deze 2 is voor je digitaal executeur het belangrijkst.

Let op. Log je in met biometrische inlogmogelijkheden zoals gezichtsherkenning of een vingerafdruk? Controleer dan je back-up. Weet je de pincode nog? Of voeg een gezicht of vingerafdruk van iemand anders toe. Inloggen met je gezicht of vinger lukt na overlijden niet meer.

Stap 6 Bedenk waar je informatie vastlegt/bewaart

Je kunt alles op verschillende manieren vastleggen. Wil je het officieel regelen? Kies dan voor een testament. Daarin wijs je je digitaal executeur aan. En leg je eventueel de vindplaats van je overzicht en de inloggegevens vast. Meer vastleggen kan ook, maar dat raden wij niet aan. De informatie veroudert snel en de notaris rekent kosten voor het aanpassen van je testament.

Een voordeel van een testament is dat de notaris controleert of jij die persoon vrijwillig aanwijst. Ook is deze wens voor iedereen duidelijk.

Een testament is niet verplicht. Je kunt ook een codicil maken waarin je iemand aanwijst. Een codicil is een handgeschreven document voorzien van een handtekening en datum. Een ander alternatief is om een brief, envelop of iets anders achter te laten. Zorg er wel voor dat je nabestaanden weten dat je iets vastgelegd hebt en waar ze dit kunnen vinden. Je kunt je codicil of brief op een andere plaats bewaren dan de informatie over je accounts en de wachtwoorden.

Aan de slag

Stel het vastleggen van je digitale nalatenschap niet uit. Gebruik ons stappenplan en begin vandaag nog. En het hoeft niet compleet te zijn. Begin met de belangrijkste zaken zoals je telefoon, computer of laptop en email.

Tip. Houd bij leven ook af en toe een schoonmaak in je digitale bestanden. Zo hebben je nabestaanden minder te regelen en bespaar nu al je energie.