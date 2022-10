Ouders kunnen hun kinderen onterven. Maar dat wil niet zeggen dat je als kind geen rechten meer hebt. Je hebt namelijk nog steeds recht hebt op een gedeelte van de erfenis. Dit deel heet de legitieme portie. We hebben de meest gestelde vragen over de legitieme portie op een rij gezet.

Wat is het verschil tussen kindsdeel en legitieme portie?

Deze termen worden vaak door elkaar gebruikt en zelfs juristen zijn het niet met elkaar eens. Kindsdeel is geen term die voorkomt in de wet. Daarom is er geen officiële definitie. Wij geven de meest voorkomende uitleg van het kindsdeel.

Kindsdeel

Dit is het deel van de erfenis dat de kinderen krijgen na overlijden van 1 van de ouders. Deze ouder laat dan een partner en 1 of meer kinderen achter. Als kind krijg je niet direct de erfenis in handen. Maar deze wordt omgezet in een vordering op de achterblijvende partner. Deze vordering wordt vaak het kindsdeel genoemd.

Legitieme portie

De legitieme portie is het wettelijk recht op de erfenis dat een kind minimaal heeft. Dus als je wordt onterfd door (1 van) je ouders. Dan heb je altijd nog recht op je legitieme portie. Dit erfdeel is lager dan het kindsdeel. Je bent dan ook geen erfgenaam, maar een legitimaris.