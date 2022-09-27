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Alles over de legitieme portie

De legitieme portie is het wettelijk recht van kinderen op een deel van de erfenis van zijn of haar ouders. Hier heb je recht op als je onterfd bent of als de erfenis lager is dan verwacht. Maar de legitieme portie kent regels voor de uitbetaling. Lees alles over de regels en het berekenen van de legitieme portie, inclusief voorbeeldberekeningen.
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert erven & schenkenBijgewerkt op:23 juni 2026

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Wat is het verschil tussen kindsdeel en legitieme portie?

Deze termen worden vaak door elkaar gebruikt en zelfs juristen zijn het niet met elkaar eens. Kindsdeel is geen term die voorkomt in de wet. Daarom is er geen officiële definitie. Wij geven de meest voorkomende uitleg van het kindsdeel.

Kindsdeel

Dit is het deel van de erfenis  dat de kinderen krijgen na overlijden van 1 van de ouders. Deze ouder laat dan een partner en 1 of meer kinderen achter. Als kind krijg je niet direct de erfenis in handen. Maar deze wordt omgezet in een vordering op de achterblijvende partner. Deze vordering wordt vaak het kindsdeel genoemd. Wil je hier meer informatie over lezen? Bekijk dan het artikel: 'Veelgestelde vragen over het kindsdeel'.

Legitieme portie

De legitieme portie is het wettelijk recht op de erfenis dat een kind minimaal heeft. Dus als je wordt onterfd door (1 van) je ouders. Dan heb je altijd nog recht op je legitieme portie. Dit erfdeel is lager dan het kindsdeel. Je bent dan ook geen erfgenaam, maar een legitimaris. Hierover gaat dit artikel.

Wanneer heb ik recht op de legitieme portie?

Als je een onterfd kind bent van de overledene heb je recht op de legitieme portie. Een kind heeft altijd recht op een deel van de erfenis van zijn of haar ouder. Dit recht is de legitieme portie. De waarde is lager dan een normaal erfdeel van een kind volgens de wettelijke verdeling.

Krijg je minder dan het normale erfdeel? Dan kun je je legitieme portie opeisen. Bijvoorbeeld als je onterfd bent of als er andere erfgenamen zijn. Je hebt alleen recht op een legitieme portie als de erfenis waarde heeft.

Bewijs onterfd

Om zeker te weten dat je onterfd bent, mag je om bewijs vragen. Onterven kan namelijk alleen als dit is vastgelegd in een testament. Je hebt het recht om dit testament in te zien. Maar alleen de delen waar je belang bij hebt. Je krijgt bijvoorbeeld niet te zien wie dan wel de erfgenamen zijn.

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