Voor- en nadelen van schenken op papier

Erfbelasting

Valt er belasting te besparen?

Met schenkingen op papier kun je de toekomstige aanslag erfbelasting van je kinderen vaak flink verlagen. Tenminste, als je kinderen erfbelasting moeten betalen als je niet schenkt. Om je te helpen inschatten of dat zo is, maakten we een afzonderlijk artikel.

Hoeveel erfbelasting bespaar je?

Wij hebben een paar voorbeelden voor je uitgewerkt. Daarin kun je zien dat schenken op papier echt veel erfbelastingvoordeel op kan leveren. Met deze voorbeelden krijg je ook een beter beeld van hoe schenken op papier werkt.

Inkomstenbelasting

Besparing van inkomstenbelasting is meestal een mooie bijvangst van schenken op papier. Maar er zijn ook mensen die schenken op papier met een besparing van inkomstenbelasting als hoofdreden.

Bespaar je altijd inkomstenbelasting?

Het belaste vermogen van de schenker neemt af na de schenking. Want de papieren schuld gaat van zijn of haar belaste vermogen af. Dit ‘belaste vermogen’ ken je misschien ook als ‘vermogen in box 3’.

Je bespaart als schenker niet altijd inkomstenbelasting na een schenking op papier. Maar als je spaargeld, beleggingen en/of tweede huis samen meer waard zijn dan het ‘heffingsvrij vermogen’ wel. We lichten het hieronder nog toe.

Het belaste vermogen van de begiftigden (de kinderen) neemt na de schenking juist toe. Omdat de vordering die ze krijgen hun belaste vermogen verhoogt.

Het heffingsvrij vermogen?

Alleenstaanden met een belast vermogen tot €50.650 (in 2022), betalen geen belasting over hun vermogen. Dat komt door het ‘heffingsvrij vermogen’.

Stellen betalen geen belasting als ze samen minder dan €101.300 vermogen hebben (in 2022). Dus ook niet als de ene partner €20.000 studieschuld heeft en verder geen spaargeld. En de ander €110.000 aan spaargeld en beleggingen.

Wanneer is er inkomstenbelastingvoordeel?

Jullie besparen in 2 gevallen per saldo inkomstenbelasting met een schenking op papier:

Als het kind geen belasting betaalt over zijn vermogen (in box 3) en de ouder wel. Als ouder en kind belasting betalen over hun vermogen, maar het belastingtarief van de ouders hoger is.

Die tarieven veranderen elk jaar, maar kunnen ver uiteenlopen. Je betaalt bij de aanslag over 2022 bijvoorbeeld:

0,56% belasting over de eerste €50.650 boven het heffingsvrije vermogen.

1,35% belasting over de €911.700 daarboven.

1,71% belasting over al je vermogen daarboven.

Wanneer is er inkomstenbelastingnadeel?

In de tegenovergestelde situatie. Dus op familieniveau stijgt de inkomstenbelasting met een schenking op papier als:

De kinderen belast vermogen hebben en de schenkende ouders niet. Als de kinderen een hoger belastingpercentage hebben dan de ouders.

Let op! Het vermogen dat je hebt opgebouwd in je huis, telt niet mee als ‘belast vermogen’. Vaak hebben ouders wel veel meer vermogen dan de kinderen, maar zit dat grotendeels 'in stenen'. Dan brengt schenken op papier soms toch een inkomstenbelastingnadeel.

Verschuiving inkomstenbelasting

Regelmatig vallen de ouders en de kinderen allebei in hetzelfde tarief. Dan verschuift de heffing van inkomstenbelasting door de schenking op papier dus van ouder naar kind. Dat voelt misschien rot. Maar die belasting kan ruimschoots betaald worden van de rente die ouders meestal betalen na de schenking.

Hoe groot is het voor- of nadeel?

Dat kan best aantikken.

Hoeveel belast vermogen heb ik?

Wil je weten hoe hoog je belast vermogen is? Log dan in op Mijn Belastingdienst en open daarin je laatste aanslag of aangifte. Het vermogen waar je belasting over betaalt, vind je daarin terug als ‘grondslag sparen en beleggen’. Het heffingsvrij vermogen is bij dat bedrag al afgetrokken van je vermogen.

Minderjarige kinderen

Schenk je aan kinderen onder de 19? Dan wordt hun bankrekening opgeteld bij jouw belaste vermogen. Tot je kind 19 is, is er dus geen inkomstenbelastingvoordeel of -nadeel bij schenken op papier.

Toeslagen

Ouders kunnen door een schenking op papier een toeslag behouden of krijgen. Kinderen kunnen juist een toeslag verliezen of een toekomstige toeslag mislopen.

Toeslag behouden

Als je huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget krijgt, moet je op je vermogen letten. Als dat een grens overschrijdt, heb je ineens geen recht meer op deze toeslag.

Schenken op papier is dan soms een mooie redding van je toeslag. Daarmee kun je zoveel weggeven dat je weer uitkomt onder het maximale vermogen voor de toeslagen. En omdat de schenking op papier is, hoef je nog niets te missen.

Meetpunt: 1 januari

Alleen je vermogen op 1 januari doet ertoe. Heb je tussendoor even meer vermogen, maar op 1 januari alweer niet meer? Dan loopt de toeslag ononderbroken door.

Let op: je moet wel schenkbelasting betalen als je in 1 jaar meer schenkt dan de schenkvrijstellingen.

Toeslag krijgen

Je kunt na het doen van een schenking op papier ook voor het eerst in aanmerking komen voor een toeslag. Of dat zo is check je met deze rekenhulp toeslagen. Het recht op toeslag begint dan in januari van het jaar na de schenking.

Toeslag verliezen

Het kind dat de schenking krijgt, kan één of meer toeslagen of een uitkering verliezen. Krijgt hij of zij al een toeslag? Ga dan na of die sneuvelt door een schenking op papier.

Vermogensgrens

Voor de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget gelden vermogensgrenzen. Komt het ‘vermogen’ van je kind uit boven het genoemde grensbedrag? Dan vervalt zijn recht op de toeslag ineens helemaal. Verder beïnvloedt het vermogen de hoogte van je toeslag niet.

Alleen het vermogen op 1 januari wordt getoetst.

Vermogen stijgt na schenking

Het bedrag van de schenking op papier telt mee als vermogen van het kind. Ook al krijgt hij of zij nog niets in handen. Hij krijgt namelijk een vordering op de ouder. Zo’n vordering telt mee als vermogen voor de toeslagen.

Wijziging doorgeven

Kom je door een ontvangen schenking boven de vermogensgrens uit? Dan heb je vanaf januari van het jaar na de schenking geen recht meer op de toeslag. De toeslag loopt waarschijnlijk wel door, als je niet doorgeeft dat je vermogen is gestegen. Maar die toeslag moet je dan later terugbetalen met 4% rente. Het is dus slim om de vermogenswijziging snel door te geven aan de Belastingdienst.

Afweging

Verwacht je dat je kind door de schenking op papier nu of in de toekomst een toeslag verliest? Dan is een schenking op papier soms een afrader. Je moet de voor- en nadelen dan goed naast elkaar zetten. Het kan zijn dat een schenking op papier loont, ondanks dat er een toeslag vervalt.

Denk ook vooruit

Misschien ligt het in de verwachting dat je de komende jaren kinderen krijgt. Dan kom je mogelijk in aanmerking voor kindgebonden budget. Die toeslag is er (anders dan zorgtoeslag en huurtoeslag) soms ook voor mensen met een hoog inkomen. Deze toeslag kan duizenden euro’s per jaar opleveren. Ook die kun je mislopen door een schenking op papier.

Vermogen

Let wel op wat de Belastingdienst wel en niet meetelt als vermogen. Meer daarover: Wat valt onder het vermogen dat mee telt voor toeslagen?

Kinderopvangtoeslag

Voor kinderopvangtoeslag speelt vermogen geen rol.

Andere uitkeringen

Als je een andere uitkering krijgt, is het slim ook de voorwaarden daarvan te checken. Uitkeringen hebben vaak ook voorwaarden die samenhangen met je vermogen.

Eigen bijdrage zorginstelling

Opname van de ouder

De eigen bijdrage voor het CAK bij opname in een zorginstelling wordt afgestemd op je inkomen en vermogen. Schenk je, dan gaat je vermogen en vaak ook je belastbaar inkomen omlaag. Dat geldt ook bij een schenking op papier. Ook al schenk je alleen maar een vordering en lever je in feite nog niets van je koopkracht in. Je kunt op de website van het CAK berekenen wat de gevolgen zijn van een lager vermogen.

Wij kunnen ons voorstellen dat de regels strenger zullen worden. Zodat je niet meer zo makkelijk met een schenking op papier je eigen bijdrage kunt verlagen. Je kunt daarom vastleggen dat de kinderen de vordering mogen opeisen als je blijvend in een zorginstelling komt. Veel notarissen doen dat standaard. Wij hebben ook iets hierover in onze voorbeeldovereenkomst gezet.

Let wel op. De eigen bijdrage wordt pas lager als de schenking op papier minstens 2 à 3 jaar geleden is gedaan.

Opname van kind

Als je kind wordt opgenomen in een zorginstelling, kan het last hebben van een schenking op papier. De eigen bijdrage neemt meestal toe als het vermogen stijgt. Je kunt op de website van het CAK berekenen wat de gevolgen zijn van een hoger vermogen.