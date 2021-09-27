Voor- en nadelen van schenken op papier

Hoe regel je een schenking op papier?

Een schenking op papier regel je in een paar stappen:

Je spreekt met de ontvanger af hoeveel je schenkt. Denk aan de schenkingsvrijstellingen. Je legt de afspraken over de schenking vast. Gebruik onze voorbeeldovereenkomst of ga naar de notaris. Je maakt het geld niet direct over. Eigenlijk heb je een schuld aan de ontvanger. Je betaalt jaarlijks rente over het geschonken bedrag. Jij en de ontvanger tellen de schenking ieder jaar mee in box 3 bij de belastingaangifte. In stap 10 van ons stappenplan staat hoe je dat doet. Je mag het geschonken bedrag op ieder moment uitbetalen. Of je wacht tot je overlijdt.

Met schenken op papier kun je vaak erfbelasting besparen. Er gelden dan wel voorwaarden. Het kabinet overweegt de mogelijkheden van een schenking op papier aan te passen

Voorbeeldovereenkomst schenken op papier en stappenplan

Een schenking op papier kun je vaak prima zelf regelen. Zonder notaris. Hiervoor hebben we een stappenplan en voorbeeldovereenkomst gemaakt. Voor schenkingen aan je (klein)kind, nicht, vriend of iemand anders.

Soms kun je beter kiezen voor een schenkingsakte van de notaris. Dat hoeft niet altijd direct, dat kan soms ook achteraf. Lees in ons stappenplan hoe het zit met de schenking op papier en de notaris.

Bekijk de uitleg over de voorbeeldovereenkomst en het stappenplan

Rekenvoorbeeld schenken op papier

Met een schenking op papier kun je extra schenken zonder schenkbelasting te betalen. Je kunt eenmalig of jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken. Daarnaast betaal je ieder jaar rente. Met onze rekentool bereken je eenvoudig hoeveel je (klein)kind of andere dierbare in totaal krijgt.

Voor- en nadelen schenken op papier

Schenken op papier kan slim zijn in verschillende situaties:

Je hebt vermogen maar dat 'zit vast' in je woning. Je kunt dan toch schenken zonder direct geld over te maken.

Je wilt jaarlijks belastingvrij schenken en controle houden over de besteding van het geld.

Door de schenking(en) betaal je soms een lagere eigen bijdrage bij opname in een verpleeghuis.

Er zijn nog meer goede redenen voor een schenking op papier. Maar er zijn ook nadelen. Je bent verplicht om jaarlijks de rente te betalen. Ook als je inkomen in de toekomst minder wordt.

Voor- en nadelen schenken op papier

Voorwaarden schenken op papier voor de erfbelasting

Om erfbelasting te besparen bij overlijden gelden een aantal extra voorwaarden.

1: De schenking op papier moet minimaal 180 dagen vóór het overlijden van de schenker vastgelegd zijn bij een notaris én

2: De schenker moet ieder jaar 6% rente over de schenking op papier betaald hebben. Je moet dit schriftelijk kunnen bewijzen met bankafschriften.

of

3: De schenking moet minimaal 180 dagen vóór het overlijden van de schenker uitbetaald zijn aan de ontvanger.

Wat als je niet voldoet aan de voorwaarden?

Voldoe je niet aan voorwaarde 1 én 2? Of aan voorwaarde 3? Dan telt de Belastingdienst de schenking op papier toch mee bij het vermogen in je nalatenschap.

Je erfgenamen kunnen dan nog steeds erfbelasting besparen, maar de besparing is wel minder. Door de jaarlijkse rentebetalingen is je vermogen gedaald. En is de nalatenschap kleiner. Je erfgenamen hoeven dan minder erfbelasting te betalen.

Veelgestelde vragen schenken op papier

Een schenking op papier heeft voordelen maar is niet voor iedereen geschikt. En je moet het goed regelen. Bekijk de antwoorden op de meestgestelde vragen. Zo weet je precies waar je op moet letten. Bijvoorbeeld:

Mag ik zelf bepalen hoeveel rente ik jaarlijks betaal? En wat als ik vergeet om de rente te betalen?

Mag ik de schenking op papier op ieder moment uitbetalen

Kan ik een schenking op papier terugdraaien?

Alles wat je wil weten over schenken op papier

Schenken op papier voor aankoop woning

Als je jaarlijks het belastingvrije bedrag op papier schenkt aan je (klein)kind, dan heb je na een paar jaar een mooi bedrag geschonken. Je (klein)kind komt niet in de verleiding om het aan andere dingen uit te geven. Want jij 'bewaart' het geld.

Bereken in onze tool hoeveel geld je (klein)kind heeft als je een bepaald bedrag een paar jaar schenkt. Bekijk ook de andere mogelijkheden om je (klein)kind te helpen bij een woning kopen.

Mogelijke veranderingen rond schenken op papier

In de voorjaarsnota van het kabinet staan mogelijke wijzigingen voor schenkingen op papier. De Belastingdienst ziet schenken op papier als een ongewenste belastingconstructie.

Renteaanpassing

Het is vrijwel zeker dat de rente gaat veranderen. Dit staat gepland voor 1 januari 2028. De rente wordt dan per jaar vastgesteld, maar zal rond de 3% liggen. De jaarlijkse belastingvrije rentebetalingen worden dan lager. Dat betekent voor box 3 dat het werkelijk rendement van de schenking op papier 3% is. Voor de schenker én de ontvanger.

Voor schenkingen op papier die op 1 januari 2028 bestaan, is de kans groot dat de 6% rente blijft gelden. Sluit je schenking op papier na 1 januari 2028 af? Dan geldt de rente in het jaar van afsluiten voor de rest van de looptijd. Met Prinsjesdag verwachten we meer informatie over deze wijziging.

Toch een schenking

In de voorjaarsnota staat ook nog een ander voorstel. Die is minder zeker. Met Prinsjesdag komt hier mogelijk meer informatie over.

In dit voorstel staat dat de schenking op papier alsnog als gewone schenking gezien wordt zodra deze uitbetaald wordt. Of als de schenker overlijdt. Schenk je op papier om het hogere erfbelastingtarief te voorkomen? Dan wordt met de maatregel de schenking alsnog tegen het hoge tarief belast.