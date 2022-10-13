Ik wil ieder jaar gaan schenken. Mag ik dat in één keer vastleggen bij de notaris?

Sinds een uitspraak van de Hoge Raad in 2022 mag je toekomstige schenkingen op papier nu al vastleggen. Het moeten wel meerdere, losse schenkingsovereenkomsten zijn. In de overeenkomsten leg je vast dat de toekomstige schenking alleen doorgaat in een specifieke situatie. Dit wordt een schenking onder opschortende voorwaarde genoemd.

Je legt bijvoorbeeld dit jaar vast dat je in 2026, 2027 én in 2028 een bedrag op papier schenkt aan je kind. De schenking in 2028 gaat door als jij als schenker op 1 januari 2028 in leven bent.