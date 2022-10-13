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Schenking op papier: wat moet je weten?

Een schenking op papier kan zorgen voor een besparing op erfbelasting. Maar de regels zijn ingewikkeld. We geven antwoord op de meest gestelde vragen. Bijvoorbeeld hoe het zit met een uitspraak van de Hoge Raad in 2022. Mag je nu meerdere schenkingen op papier in één keer vastleggen?
Ellen

Ellen Kloor   Expert schenkenBijgewerkt op:23 juni 2026

Schenking op papier

Een schenking op papier is een populaire manier om erfbelasting te besparen. Maar voordat je besluit om een schenking op papier te doen, wil je natuurlijk precies weten hoe het zit. Bekijk de antwoorden op de meest gestelde vragen en je weet waar je op moet letten.

Ik wil ieder jaar gaan schenken. Mag ik dat in één keer vastleggen bij de notaris?

Sinds een uitspraak van de Hoge Raad in 2022 mag je toekomstige schenkingen op papier nu al vastleggen. Het moeten wel meerdere, losse schenkingsovereenkomsten zijn. In de overeenkomsten leg je vast dat de toekomstige schenking alleen doorgaat in een specifieke situatie. Dit wordt een schenking onder opschortende voorwaarde genoemd.

Je legt bijvoorbeeld dit jaar vast dat je in 2026, 2027 én in 2028 een bedrag op papier schenkt aan je kind. De schenking in 2028 gaat door als jij als schenker op 1 januari 2028 in leven bent.

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