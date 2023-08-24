Veelgestelde vragen kindsdeel erfenis

Wanneer betaal je erfbelasting betalen over je kindsdeel?

Er is 1 moment waarop je mogelijk belasting betaalt. Dat is op het moment dat je ouder overlijdt en je een vordering krijgt op de langstlevende (stief)ouder. Als de hoogte van de vorderingen het kindsdeel bekend is, kijk je naar de de erfbelasting.

De erfgenamen of executeur moeten doen aangifte erfbelasting doen als de waarde hoger is dan de vrijstellingen. Als kind hoef je de eventuele erfbelasting niet zelf te betalen. De langstlevende ouder partner van de overledene doet dit. Die heeft krijgt tenslotte de beschikking over alle bezittingen en schulden. Het bedrag van de erfbelasting gaat wel van je vordering af.

Als het kindsdeel uitbetaald wordt, krijg je het op dat moment belastingvrij.