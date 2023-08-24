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Veelgestelde vragen kindsdeel erfenis

Na het overlijden van 1 van je ouders krijg je de erfenis meestal niet uitbetaald. Je krijgt dan een vordering op de langstlevende (stief)ouder. Dit noemen ze het kindsdeel. Hoeveel is dit, wanneer kun je het opeisen en wat als je vader of moeder een nieuwe partner tegenkomt? Ontdek wat je rechten zijn.
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert erven & schenkenBijgewerkt op:23 juni 2026

Veelgestelde vragen kindsdeel erfenis

Wanneer betaal je erfbelasting betalen over je kindsdeel?

Er is 1 moment waarop je mogelijk belasting betaalt. Dat is op het moment dat je ouder overlijdt en je een vordering krijgt op de langstlevende (stief)ouder. Als de hoogte van de vorderingen het kindsdeel bekend is, kijk je naar de de erfbelasting.

De erfgenamen of executeur moeten doen aangifte erfbelasting doen als de waarde hoger is dan de vrijstellingen. Als kind hoef je de eventuele erfbelasting niet zelf te betalen. De langstlevende ouder partner van de overledene doet dit. Die heeft krijgt tenslotte de beschikking over alle bezittingen en schulden. Het bedrag van de erfbelasting gaat wel van je vordering af.

Als het kindsdeel uitbetaald wordt, krijg je het op dat moment belastingvrij.

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