Levenstestament opstellen: waarom en hoe?

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een document waarin je vastlegt:

Wie je een volmacht geeft. Die persoon mag beslissingen nemen namens jou als je dat zelf niet meer kunt.

Wat je belangrijkste financiële en persoonlijke wensen zijn.

Waarom heb je een levenstestament nodig?

Met een levenstestament is duidelijk wat je wel en niet wilt in bepaalde situaties. Zo houd je de regie. Ook op het moment dat je geen beslissingen meer kunt nemen en wilsonbekwaam bent. Het is altijd verstandig om een levenstestament op te stellen. Op iedere leeftijd kun je ziek worden of een ongeval krijgen.

Banken en officiële instanties accepteren voor financiële zaken alleen een levenstestament (volmacht) van de notaris. Voor persoonlijke zaken kun je ook zelf een verklaring maken. Een levenstestament bij de notaris laten opstellen heeft wel een aantal voordelen.

Wat kun je met een levenstestament?

Wat is het verschil tussen levenstestament en testament?

In een levenstestament staat wie voor jou zaken mag regelen als je nog leeft, maar niet in staat bent om beslissingen te nemen. Een levenstestament vervalt na je overlijden.

In een testament leg je vast wat er met je bezittingen moet gebeuren ná je overlijden. Tip: het heeft voordelen als de gevolmachtigde in je levenstestament dezelfde persoon is als de executeur in je testament.

Levenstestament opstellen: stappenplan

Een levenstestament opstellen begint met nadenken over de keuzes die je wilt maken. Daarna leg je jouw wensen vast bij de notaris. Met dit stappenplan bereid je je goed voor.

Wat gebeurt er als ik geen levenstestament heb?

Zonder levenstestament mag je partner of kind niet automatisch alle beslissingen voor je nemen als je wilsonbekwaam bent. Hij of zij kan bijvoorbeeld geen bankzaken regelen of de gezamenlijke woning verkopen zonder jouw volmacht.

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Wie mag wat voor je regelen als je wilsonbekwaam wordt?

Banken stellen nieuwe voorwaarden aan levenstestament

Een levenstestament is vaak 1 document met 2 onderdelen: een financiële volmacht en een deel over persoonlijke zaken. Begin 2026 hebben banken tegen notarissen gezegd dat ze een uittreksel van het levenstestament willen waarin alleen afspraken over de bankzaken staan.

Het verschilt per bank hoe je de volmacht bij je bank kunt vastleggen. Kun je alles online regelen? Om welke extra bewijsstukken vraagt de bank en wanneer? Bekijk ons stappenplan en je weet hoe het zit bij jouw bank.

Gebruik van teksten uit modelovereenkomst

Daarnaast willen de banken dat notarissen voor de bankzaken zoveel mogelijk de tekst gebruiken van de modelovereenkomst van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Dit model garandeert dat banken jouw wensen goed kunnen uitvoeren. Bij grote afwijkingen op het model kan een bank je levenstestament weigeren.

Wat kost een levenstestament in 2026?

De kosten voor een levenstestament beginnen rond de €500. De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van je wensen en situatie. De notaris vertelt je dan welke zaken voor jou belangrijk zijn om vast te leggen om problemen te voorkomen. Voor een online levenstestament betaal je minder, vanaf €350. Maar het is lastig om deze echt persoonlijk te maken.

Tip: je krijgt soms korting als je meerdere aktes tegelijk ondertekent. De notaris kan dan werkzaamheden combineren. Denk aan een testament en een levenstestament. Ook onderhandelen over de prijs is soms mogelijk.

Moet je je levenstestament laten registreren bij het CLTR?

De notaris kan je levenstestament voor €5,50 inschrijven in het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Wij raden je aan dat te doen. Dat heeft 2 voordelen.