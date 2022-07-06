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Erfenis verwerpen of toch (beneficiair) aanvaarden?

Als je een erfenis krijgt, is dit meestal een financiële meevaller. Maar wat de erfenis vooral uit schulden bestaat? Als erfgenaam heb je 3 keuzes, je kunt een erfenis aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. In dit artikel lees je wat deze keuzes betekenen en wat de risico's zijn. Zo kun je de juiste keuze maken.
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert erven & schenkenBijgewerkt op:5 januari 2026

Erfenis aanvaarden

Erfenis accepteren of weigeren?

Krijg je een erfenis? Dan heb je 3 mogelijkheden:

Iedere erfgenaam maakt een eigen keuze.

Wat is het risico als ik een erfenis zuiver aanvaard?

Zuiver aanvaarden van de nalatenschap betekent dat je als erfgenaam alles accepteert. Je hebt dan recht op jouw deel van de erfenis. Hieronder vallen alle bezittingen, zoals de inboedel, de koopwoning, de auto en de spaarrekeningen. Maar ook alle schulden, zoals de hypotheek van de woning, schulden bij vrienden of familie, belastingschulden of een krediet bij de bank of webwinkel.

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