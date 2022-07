Welk risico loop je?

Wat nu als de schulden hoger zijn dan de bezittingen? Dan is de nalatenschap negatief. Bij een zuivere aanvaarding moet je als erfgenaam vanuit je eigen vermogen de schulden aflossen. In een extreme situatie kun je daardoor zelf in financiële problemen komen.

Wanneer heb je de erfenis zuiver aanvaard?

Er zijn 2 manieren om een erfenis zuiver te aanvaarden:

Officieel aanvaarden.

Aanvaarding door gedrag, bewust of per ongeluk.

Alternatieven zuiver aanvaarden

In veel gevallen is het zuiver aanvaarden van de nalatenschap geen probleem. Wil je niet zuiver aanvaarden of twijfel je hierover? Dan zijn er 2 opties. Je kunt beneficiair aanvaarden of verwerpen. Iedere erfgenaam mag trouwens een eigen keuze maken.