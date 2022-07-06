Carola van Dorp Expert erven & schenkenBijgewerkt op:5 januari 2026
Krijg je een erfenis? Dan heb je 3 mogelijkheden:
Iedere erfgenaam maakt een eigen keuze.
Zuiver aanvaarden van de nalatenschap betekent dat je als erfgenaam alles accepteert. Je hebt dan recht op jouw deel van de erfenis. Hieronder vallen alle bezittingen, zoals de inboedel, de koopwoning, de auto en de spaarrekeningen. Maar ook alle schulden, zoals de hypotheek van de woning, schulden bij vrienden of familie, belastingschulden of een krediet bij de bank of webwinkel.