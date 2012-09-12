Tips voor afwikkeling van een erfenis

Wanneer betaal je erfbelasting?

Als je een erfenis krijgt, heb je recht op een vrijstelling. Erf je meer dan dit belastingvrije bedrag? Dan betaal je belasting. Je moet dan ook aangifte erfbelasting doen.

Lees meer over:

Hoe bereken ik de erfbelasting?

Aangifte erfbelasting: Hoe doe je dat?

Erven van een ouder, hoe werkt dat?

Belastingvrij erven 2026 en 2025

De hoogte van het belastingvrije bedrag verandert ieder jaar en het maakt uit van wie je erft. Van je partner mag je het meest erven voordat je erfbelasting betaalt. Maar hou wel in de gaten wanneer iemand volgens de wet je partner is, zeker als je ongehuwd samenwoont.

2026 2025 Erven van partner €828.035 €804.698 Erven van ouder of grootouder als (klein)kind €26.230 €25.490 Erven van kind als ouder €62.110 €60.359 Erven van iemand anders €2769 €2690

Voor de vrijstelling van een kind maakt het niet uit of het kind minderjarig of meerderjarig is. Ook maakt het niet uit of het nog thuis woont of zelf al een woning heeft.

De vrijstelling voor ouders die van een kind erven, geldt voor beide ouders samen. Leven beide ouders? Dan delen zij de vrijstelling van €62.110 (2026).

Kind met beperking

Voor kinderen met een beperking is de vrijstelling €78.671 (2025: €76.453). Je hebt hier recht op als je voldoet aan de voorwaarden:

De overleden ouder betaalde 50% van de kosten voor de verzorging.

Je kunt niet meer dan 50% verdienen van wat een gezond persoon van dezelfde leeftijd verdient. Vergelijk hiervoor je situatie voor de komende 3 jaar met die van een gezond persoon met hetzelfde werk of in dezelfde situatie.

Tarieven erfbelasting 2026 en 2025

De erfbelasting kent altijd 2 schijven met ieder een eigen tarief. Hoe hoog het tarief is, hangt af van de relatie met de overledene. Je betaalt erfbelasting over het bedrag na de vrijstelling. Over de eerste €158.669, dit is de eerste schijf, betaal je het lage tarief. Is de waarde van de erfenis hoger? Dan betaal je daarover het hoge tarief, de tweede schijf.

Tarieven erfbelasting 2026

Erfenis ontvangen van: Laag tarief

tot €158.669 Hoog tarief

vanaf €158.669 Partner of ouder 10% 20% Grootouder 18% 36% Iemand anders 30% 40%

Tarieven erfbelasting 2025

Erfenis ontvangen van: Laag tarief

tot €154.197 Hoog tarief

vanaf €154.197 Partner of ouder 10% 20% Grootouder 18% 36% Iemand anders 30% 40%

Erfbelasting berekenen

Wil je meer weten over hoe je de erfbelasting berekent? Maak dan gebruik van ons stappenplan erfbelasting berekenen. Hier vind je ook voorbeeldberekeningen. En leggen we uit hoe het werkt als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent.

Wanneer ben je partner voor de erfbelasting?

Je hebt als partner pas recht op de hoge partnervrijstelling als de wet je ook als partner ziet. Hiervoor zijn 2 stappen nodig:

Je moet erfgenaam zijn. Je moet voldoen aan de eisen van de erfbelasting.

Eis partner erfgenaam

Je bent automatisch elkaars erfgenaam als je getrouwd bent of als je een geregistreerd partnerschap hebt. Als je ongehuwd samenwoont is er een extra stap nodig. Dan is het nodig om in een testament benoemd te zijn als erfgenaam.

Lees meer over:

Verschillen tussen trouwen en samenwonen

Samenlevingscontract

Er is ook een mogelijkheid om in een samenlevingscontract te bepalen dat de partner de gezamenlijke spullen krijgt. Dit heet een verblijvingsbeding. Je bent als partner dan officieel geen erfgenaam, maar je krijgt wel bezittingen van je overleden partner. De Belastingdienst ziet dit voor de erfbelasting als het krijgen van een erfenis.

Eisen erfbelasting

Na het voldoen aan de voorwaarde van erfgenaam kijk je naar de voorwaarden die de Belastingdienst stelt. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn er geen extra voorwaarden. Voor ongehuwd samenwonenden wel. Een partner heeft alleen recht op de hoge partnervrijstelling als jullie voldoen aan de volgende voorwaarden:

Jullie zijn beiden meerderjarig.

Jullie staan op hetzelfde adres ingeschreven.

Jullie hebben minimaal 6 maanden een notarieel samenlevingscontract met zorgplicht of zijn minimaal 5 jaar ingeschreven op hetzelfde adres.

Jullie zijn geen bloedverwant in rechte lijn.

Lat-relatie

De wetgeving is ingericht op stellen die samen in 1 huis wonen. Bij een lat-relatie pakken deze regels soms anders uit.

Lees meer over:

Latrelatie: nalaten aan je partner

Wie is volgens de erfbelasting een kind?

Volgens de wet geldt een persoon als kind van de overledene als deze:

Een biologisch of geadopteerd kind is of

door de overledene is erkend bij de gemeente.

Hierdoor heeft het kind recht op de kindvrijstelling. Is de persoon die het kind erkende niet de biologische ouder? Ook in deze situatie heeft het kind recht op de kind-vrijstelling van de biologische ouder.

Schoonkinderen

Een schoonkind, de partner van een eigen kind, telt voor de wet niet als kind. Al mag een schoonkind wel erven van zijn schoonouders. Dit is alleen te regelen in een testament. Hou er wel rekening mee dat de Belastingdienst een eigen kind en zijn of haar partner als 1 ziet. Als zij voldoen aan de voorwaarden van partner zoals hiervoor beschreven. In dat geval telt de Belastingdienst beide erfenissen op. En geldt de kindvrijstelling maar 1keer.

Stiefkinderen

Ook stiefkinderen worden niet als standaard erfgenaam benoemd in de wet. Die kunnen alleen via een benoeming in een testament erven. Een stiefkind wordt dan gelijk behandeld als een eigen kind en heeft daarmee recht op de kindvrijstelling.

Pleegkinderen

Ook een pleegkind moet eerst in een testament als erfgenaam benoemd worden. Voor een pleegkind geldt er nog wel een extra voorwaarde. Voor het kind 21 jaar is, moet het minimaal 5 jaar onderhouden en opgevoed zijn als een eigen kind door de overledene.

Goed doel erft belastingvrij

Een goed doel betaalt over ontvangen erfenissen geen erfbelasting. Je kunt een goed doel als erfgenaam benoemen of een bedrag nalaten met een legaat.

Lees meer over:

Nalaten aan een goed doel