Erven en schenken

Of je nu schenkt aan een goed doel of aan je kinderen: het loont de moeite om vooraf te kijken naar de belastingregels. Anders laat je geheid belastingvoordeel liggen of moet je onnodig schenkbelasting of erfbelasting betalen. Wie vooruit kijkt, kan besparen.

Vermogen kun je op 2 manieren aan de volgende generatie, of anderen, doorgeven:

tijdens je leven met een schenking

na je overlijden via de nalatenschap

In beide gevallen kijkt de fiscus mee of iemand belasting moet betalen. Door op tijd te beginnen met het plannen van vermogensoverdracht, kun je uiteindelijk heel wat erfbelasting besparen.

Erfbelasting

Na iemands overlijden moet binnen 8 maanden een aangifte erfbelasting worden ingediend. Als op tijd een correcte aangifte bij de Belastingdienst is ingediend, wordt er vanaf 2019 geen belastingrente in rekening gebracht. Daarnaast moet er nog aangifte inkomstenbelasting gedaan worden namens de overledene. Dat levert vaak verwarring op. Ook in je eigen aangifte inkomstenbelasting moet je soms (je eigen aandeel in) de onverdeelde erfenis al opgeven bij je vermogen.

Veel mensen denken dat die erfbelasting veel hoger is dan hij in werkelijkheid is. Hij blijft altijd onder de 40% van de erfenis. Voor kinderen blijft hij altijd onder de 20% en partners hoeven voor hun erfdeel (door een heel grote vrijstelling) nóg veel minder (vaak zelfs niets) af te staan aan de fiscus.

Vrijstellingen schenkbelasting

Wil je al vermogen overdragen tijdens je leven, dan zijn er verschillende mogelijkheden om dat te doen. In 2019 mag je maximaal €5428 schenken per kind, zonder dat het schenkbelasting hoeft te betalen. Geef je meer, dan moet je zoon of dochter meestal 10% van het meerdere afstaan aan de fiscus. Schenk je aan een ander dan je (eigen) kind, dan is slechts €2173 per jaar belastingvrij. Deze vrijstelling geldt bijvoorbeeld voor de schenking aan je kleinkind. In uitzonderingsgevallen mag je een hoger bedrag belastingvrij schenken. Bijvoorbeeld als het geld wordt besteed aan de eigen woning.

Schenken aan je kinderen

Er zijn verschillende manieren om slim te schenken aan je kind. Je kunt bijvoorbeeld zorgen dat je een schenking zolang je leeft nog zelf kunt gebruiken met een herroepelijke schenking of een schenking op papier. Ouders moeten het saldo op de spaarrekeningen van hun kinderen trouwens opgeven in hun eigen aangifte inkomstenbelasting. Er valt dus anders dan sommige mensen denken geen inkomstenbelasting te besparen door alvast geld over te maken aan de kinderen. Wel toekomstige erfbelasting.

Schenken voor een koophuis

Je kunt je kind ook helpen bij de aanschaf van een eigen woning of hem van (een deel van) zijn lening bij de bank verlossen. Dat kan met een lening en/of een schenking. Beide opties kunnen veel fiscaal voordeel opleveren én een lager rentetarief voor het leningdeel dat overblijft bij de bank.

Het fiscale voordeel van een familielening loopt hard op als de ouders een hoge rente in rekening brengen bij de kinderen. Omdat de meeste ouders hun kinderen juist willen ontzien, compenseren zij hun kinderen daarbij gewoonlijk met giften. Dit is wat meer moeite dan meteen een lage rente rekenen, maar levert ieder jaar honderden tot duizenden euro’s voordeel op. Let wel op bij geld uitlenen, want als jullie je niet aan de regels houden, kan je kind fluiten naar zijn renteaftrek.

Je kunt maximaal €102.010 schenken zónder schenkbelasting, als het bedrag gebruikt wordt voor de eigen woning. De vrijstelling geldt als je schenkt aan iemand tussen de 18 en 40 jaar oud. Diegene, bijvoorbeeld je kind, moet het geld gebruiken voor zijn eigen woning. De schenking mag verdeeld worden over 3 achtereenvolgende jaren. Let erop dat die vrijstelling tot €102.010 vaak beperkt wordt of zelfs helemaal niet meer beschikbaar is voor kinderen die al eerder een vrijgestelde schenking kregen van hun ouders.

Schenken aan goede doel

Giften aan het goede doel zijn meestal aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Je krijgt (afhankelijk van je belastingtarief) maximaal iets meer dan de helft van je gift terug van de fiscus als je het slim regelt, maar wie niet vooruit kijkt trekt waarschijnlijk aan het kortste eind.

Let op: Schenkingen aan familie of vrienden zijn niet aftrekbaar. Toch leiden deze uiteindelijk ook vaak tot een belastingbesparing. Als je nu aan je kinderen schenkt, laat je straks minder aan hen na. Mogelijk betalen zij daardoor straks minder erfbelasting.

