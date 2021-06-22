Erven en schenken

Leg vast wie beslist en wat jouw wensen zijn

Kun je door ziekte, wilsonbekwaamheid of een ongeluk (tijdelijk) geen beslissingen meer nemen? Dan mag je partner, kind of goede vriend niet zomaar alles voor je regelen.

Na je overlijden regelen je wettelijke erfgenamen alles gezamenlijk. Leg daarom zelf vast wie je erfgenamen zijn en wie de regie krijgt om alles te regelen. Door nu een aantal documenten op te stellen, bepaal je zelf wie er beslissingen neemt. Ook leg je daarin vast wat je wensen zijn.

Door het nu goed te regelen, voorkom je vertraging en gedoe voor je naasten. En je zorgt dat je wensen gerespecteerd worden.

Welke documenten heb je nodig?

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Met dit overzicht weet je precies welk document past bij jouw situatie. Hieronder geven we per document een korte uitleg.

Wat als ik niets regel?

Zolang je het zelf kunt, gaat het goed. Maar als het niet meer gaat, moeten anderen beslissingen nemen. Ben je wilsonbekwaam? Dan bespreekt je (huis)arts je medische zaken met iemand die jou vertegenwoordigt. Voor financiële zaken wijst de rechter een bewindvoerder aan. Je partner of kind mag niet zomaar je financiële zaken regelen. Ook niet als je gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.

Na je overlijden is juist alles in de wet vastgelegd. Degene die volgens de wet je erfenis krijgt, moet ook je (digitale) erfenis afwikkelen. Heb je andere wensen? Leg deze dan vast. Verder is het voor je naasten fijn als je laat weten wat je wensen zijn en hoe ze alles kunnen regelen.

Regel je niets? Dan wordt het uiteindelijk opgelost. Maar door zelf de regie in handen te nemen, zorg je voor duidelijkheid. Zowel voor externe partijen zoals banken, medici en andere betrokkenen, als voor je partner, kind, familie en vrienden. Zij weten dan wat je wensen zijn. Dit bespaart tijd en gedoe.

Lees meer:

Wilsonbekwaam: wie mag wat regelen?