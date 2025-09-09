Natuurlijk wil je dat je nabestaanden goed verzorgd achterblijven als je overlijdt. En misschien heb je ook wel ideeën over hoe de uitvaart en alles daaromheen moet verlopen. Daarvoor kun je zelf al veel regelen. Het boek Testament en overlijden geeft tips en adviezen over allerlei juridische, fiscale en praktische zaken. Krijg je te maken met het overlijden van een naaste, dan helpt dit boek bij alles wat je als nabestaande moet regelen.
Testament en overlijden is volledig herzien en aangevuld, met de cijfers en gegevens van 2025.
Natuurlijk wil je dat je nabestaanden goed verzorgd achterblijven als je overlijdt. En misschien heb je ook wel ideeën over hoe de uitvaart en alles daaromheen moet verlopen. Daarvoor kun je zelf al veel regelen. Het boek Testament en overlijden geeft tips en adviezen over allerlei juridische, fiscale en praktische zaken. Krijg je te maken met het overlijden van een naaste, dan helpt dit boek bij alles wat je als nabestaande moet regelen.
Volledig herzien en aangevuld met de cijfers en gegevens van 2025.
Het geeft antwoord op vragen als:
Wij hebben ook een Persoonlijk Memorandum ontwikkeld waarin je al je persoonlijke gegevens kunt vastleggen. Denk aan uitvaartwensen, abonnementen en social media-accounts. Zo hoeven nabestaanden niet overal te gaan zoeken. In dit boek staat een uitgebreide uitleg en een voorbeeld.
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