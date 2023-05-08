Wie mag je erfenis afwikkelen?

In je testament bepaal je wat er met je nalatenschap moet gebeuren. Maar hoe weet je zeker dat die wensen ook goed worden uitgevoerd? En hoe voorkom je dat er heibel ontstaat tussen erfgenamen?



Het antwoord is: benoem een executeur. Die wikkelt de nalatenschap af en maakt hem ‘klaar’ om te verdelen onder de erfgenamen.

Aan wie kun je die belangrijke rol het beste toevertrouwen? Dat lees je in deze geactualiseerde editie van het boek De rol van de executeur. Hierin staat ook wat je te wachten staat als je zelf tot executeur wordt benoemd.

Enkele onderwerpen die aan bod komen:

Welke soorten executeurs er zijn en hoe ver ze mogen gaan bij de uitoefening van hun taken

Een uitgebreide beschrijving van de rechten en plichten van een executeur

Wie je als executeur kunt vragen en hoe je die persoon benoemt

Een handige checklist voor als je zelf executeur bent

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