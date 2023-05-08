In het geactualiseerde 'De rol van de executeur' lees je precies wat een executeur mag en moet doen. Ook handig voor als je zelf executeur bent of wordt.
Wie mag je erfenis afwikkelen?
In je testament bepaal je wat er met je nalatenschap moet gebeuren. Maar hoe weet je zeker dat die wensen ook goed worden uitgevoerd? En hoe voorkom je dat er heibel ontstaat tussen erfgenamen?
Het antwoord is: benoem een executeur. Die wikkelt de nalatenschap af en maakt hem ‘klaar’ om te verdelen onder de erfgenamen.
Aan wie kun je die belangrijke rol het beste toevertrouwen? Dat lees je in deze geactualiseerde editie van het boek De rol van de executeur. Hierin staat ook wat je te wachten staat als je zelf tot executeur wordt benoemd.
Enkele onderwerpen die aan bod komen:
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