Archief Erven en schenken

Schenken aan je (klein)kind en controle houden
Wil je geld schenken aan je (klein)kind en zelf de controle houden? Bekijk alle mogelijkheden.
Wil je geld schenken aan je (klein)kind en zelf de controle houden? Bekijk alle mogelijkheden.
Met een levenstestament houd je zelf grip op je leven. Je legt vast wat je wilt. En je bepaalt wie beslissingen mag nemen als je dat zelf niet meer kunt.
Ons leven speelt zich steeds meer digitaal af. Wat gebeurt er met al je online bezittingen na je overlijden? Regel het goed en voorkom toegangsproblemen.
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Een uitvaart kost al snel duizenden euro’s. Aan welke kosten moet je denken en hoe bespaar je op de kosten van een uitvaart?
Hoe kun je je partner in een latrelatie laten erven? Je leest hoe je dit regelt en welke gevolgen dit heeft voor de erfbelasting.
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Wanneer is een gift aftrekbaar en hoeveel belastingvoordeel kun je krijgen?