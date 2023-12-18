Voordelen van schenken

Ieder jaar mag je een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Belastingvrij betekent dat de ontvanger geen schenkbelasting hoeft te betalen als je maximaal het vrijgestelde bedrag schenkt. De hoogte van de schenkingsvrijstelling verandert ieder jaar en hangt af van de persoon aan wie je schenkt. Aan je kind mag je het meest schenken zonder dat die schenkbelasting hoeft te betalen.

Nadelen van schenken

Denk ook na over de nadelen voordat je een (groot) bedrag schenkt.

De schenking regelen