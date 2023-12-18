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Schenken: voordelen en nadelen

Door te schenken, help je je kind, een andere dierbare of een goed doel. En het levert vaak een flinke belastingbesparing op. Maar de ontvanger van een schenking kan door een schenking het recht op huur- of zorgtoeslag kwijtraken. Lees meer over de voor- en nadelen van schenken.
Ellen

Ellen Kloor   Expert schenkenBijgewerkt op:23 juni 2026

Schenken overzicht mogelijkheden

Voordelen van schenken

Ieder jaar mag je een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Belastingvrij betekent dat de ontvanger geen schenkbelasting hoeft te betalen als je maximaal het vrijgestelde bedrag schenkt. De hoogte van de schenkingsvrijstelling verandert ieder jaar en hangt af van de persoon aan wie je schenkt. Aan je kind mag je het meest schenken zonder dat die schenkbelasting hoeft te betalen.

Nadelen van schenken

Denk ook na over de nadelen voordat je een (groot) bedrag schenkt.

De schenking regelen

  • Wil je schenken aan je (klein)kind? Bekijk welke mogelijkheden er zijn. Een bijdrage voor levensonderhoud en studiekosten wordt meestal niet gezien als een schenking.
  • Lees meer over de schenkingsvrijstellingen 2026 en de uitleg over de voorwaarden. Mag je bijvoorbeeld in een jaar de vrijstellingen combineren?
  • Gebruik 1 van onze schenkingsovereenkomsten. Wij hebben ze samen met een notaris gemaakt. Een schenkingsovereenkomst is niet verplicht. Maar we raden je aan het wel te doen. Zo regel je het goed. Voor jezelf en voor je kind(eren).
  • In ons stappenplan staan alle belangrijke zaken waar je aan moet denken bij een schenking.

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