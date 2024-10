Levenstestament, wat moet je weten?

Wie houdt toezicht op wat de gevolmachtigde doet?

Heb je je partner of 1 van je kinderen een volmacht gegeven? Je kunt in je levenstestament vastleggen dat de gevolmachtigde in bepaalde situaties moet overleggen. Bijvoorbeeld met je andere kind(eren). Vooral voor de financiële zaken is het heel normaal om een ‘toezichthouder’ aan te wijzen.

De toezichthouder geeft dan bijvoorbeeld bij een grote uitgave toestemming. Hiermee verklein je het risico dat er geld wordt uitgegeven (of dat de gevolmachtigde geld uitgeeft) aan zaken waar je niet achter staat. En het voorkomt gedoe achteraf binnen de familie.

Let op: een bank controleert niet of de toezichthouder toestemming heeft gegeven voor een grote opname van de rekening. Dit is iets tussen de gevolmachtigde en de toezichthouder.

Externe toezichthouder

Een toezichthouder kan iemand binnen de familie of een vriend zijn, maar soms is een onafhankelijke externe toezichthouder fijner. Veel professionele levensexecuteurs zijn ook toezichthouders. De kosten hiervoor bedragen ongeveer €250 tot €500 per jaar als er een goede administratie is en geen complexe zaken zoals ondernemingen.