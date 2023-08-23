Is een testament wel nodig?

Veel mensen vragen zich af of een testament wel nodig is. Om je hierbij te helpen kun je van een checklist gebruik maken. Download de checklist en beantwoord de vragen. Wanneer je 1 of meer vragen met 'ja' hebt beantwoord, kan een testament verstandig zijn. Neem contact op met een notaris of een erfrechtspecialist om je situatie te bespreken.