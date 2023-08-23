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Checklist noodzaak (aanpassen) testament

Een testament is lang niet altijd nodig. Met deze checklist kom je er in 5 minuten achter of je een testament moet maken. Heb je al een testament? Gebruik de checklist dan om te controleren of het tijd is om je testament aan te passen.
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert erven & schenkenBijgewerkt op:23 juni 2026

Checklist noodzaak testament_2

Is een testament wel nodig?

Veel mensen vragen zich af of een testament wel nodig is. Om je hierbij te helpen kun je van een checklist gebruik maken. Download de checklist en beantwoord de vragen. Wanneer je 1 of meer vragen met 'ja' hebt beantwoord, kan een testament verstandig zijn. Neem contact op met een notaris of een erfrechtspecialist om je situatie te bespreken.

Is een testament wel nodig?

Veel mensen vragen zich af of een testament wel nodig is. Om je hierbij te helpen kun je van een checklist gebruik maken. Download de checklist en beantwoord de vragen. Wanneer je 1 of meer vragen met 'ja' hebt beantwoord, kan een testament verstandig zijn. Neem contact op met een notaris of een erfrechtspecialist om je situatie te bespreken.

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