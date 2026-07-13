Je wilt:

voorkomen dat je (klein)kind het geld direct uitgeeft;

schenken voor een specifiek doel zoals een woning of studiekosten;

nu al schenken, maar zelf nog over het geld kunnen beschikken.

Welke mogelijkheid past bij jouw situatie?

Schenken aan je (klein)kind en de regie houden over het geld kan op verschillende manieren. Gebruik ons overzicht om te bepalen welke mogelijkheid het beste aansluit bij je wensen. Onder de tabel geven we per mogelijkheid een korte uitleg. Met de voordelen en nadelen erbij.

Mogelijkheid Controle over het geld Tot wanneer? Sparen of beleggen op je eigen naam Geld staat op je eigen rekening Zolang je wilt Sparen of beleggen op naam (klein)kind Ouders beheren het geld Tot het 18e jaar Spaarrekening met vaste looptijd Geld staat vast op naam (klein)kind Tot de einddatum Schenken onder bewind Bewindvoerder beheert de spaarrekening Bepaalt de bewindvoerder, maar uiterlijk tot de afgesproken leeftijd Schenken op papier Geld staat op je eigen rekening Tot je de schenking uitbetaalt of tot je overlijdt Schenken met bestedingsdoel Volgens afspraken in de schenkingsovereenkomst Tot de uitgave voor het bestedingsdoel

BEM-clausule niet altijd mogelijk bij een schenking

Een rekening met een BEM-clausule is een geblokkeerde rekening op naam van je (klein)kind. Voor schenkingen kun je slechts bij een paar banken een rekening met BEM-clausule openen. Je hebt dan wel een uitspraak van de kantonrechter nodig. Een BEM-clausule kan ook bij een erfenis, op verzoek van de kantonrechter. Of bij een (letsel)schade-uitkering, op verzoek van de verzekeringsmaatschappij.

Sparen of beleggen op je eigen naam

Je kunt geld voor je (klein)kind op je eigen naam sparen of beleggen. Je houdt dan de volledige controle over het geld. En kiest zelf waar je spaart of belegt. Je kunt later bepalen of, wanneer en hoeveel je wilt schenken. Deze mogelijkheid geeft je veel vrijheid.

Sparen of beleggen op naam van je (klein)kind

Ouders kunnen bij veel banken een spaar- of beleggingsrekening openen op naam van hun minderjarige kind. Grootouders kunnen dat niet maar geld storten mag wel. Het kind kan vanaf de 18e verjaardag beschikken over het geld. Tot dat moment beheren de ouders de rekening.

Spaarrekening met vaste looptijd

Je kunt bij sommige banken ook kiezen voor een spaarrekening met een vaste looptijd. Zo'n rekening wordt ook wel een spaar- of termijndeposito genoemd. Ouders openen de rekening op naam van hun minderjarige kind. Het geld staat in principe vast tot de afgesproken einddatum.

Schenken onder bewind

Met schenken onder bewind stort je het schenkingsbedrag op een geblokkeerde rekening op naam van je (klein)kind. Hij of zij kan niet zelf bij het geld. Een bewindvoerder beheert het. Vaak ben je als schenker ook de bewindvoerder. Bij het openen van de rekening bepaal je wanneer het bewind eindigt. Bijvoorbeeld op de 30e verjaardag van je (klein)kind.

Als bewindvoerder mag je op ieder moment geld overboeken naar je (klein)kind. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis. Op de einddatum mag je (klein)kind het saldo opnemen. Met het bewind voorkom je dat je (klein)kind op zijn/haar 18de al over het geld kan beschikken.

Schenken op papier

Bij een schenking op papier beloof je een bedrag aan je (klein)kind, maar maak je het geld nog niet over. Het geld blijft op jouw rekening staan, maar op papier heb je een schuld aan je (klein)kind. Over die schuld betaal je je (klein)kind wel al ieder jaar rente.

Je legt de schenking vast in een schenkingsovereenkomst. Gebruik onze voorbeeldovereenkomst of ga naar de notaris.

Schenken met een bestedingsdoel

Je legt in een schenkingsovereenkomst vast waarvoor je (klein)kind het geld mag gebruiken. Bijvoorbeeld voor een studie, de aankoop van een woning of een andere grote uitgave. Je spreekt ook af binnen welke termijn je (klein)kind het geld moet besteden. Je maakt het geld pas over als de schenkingsovereenkomst door jullie allebei is getekend voor akkoord.

Veelgestelde vragen over schenken en controle houden