Schenken bij leven (met de warme hand) kan leuk én fiscaal voordelig zijn. Niet alleen voor de ontvanger, maar ook voor de schenker. Je kunt zo bijvoorbeeld je kind helpen aan een nét iets mooier huis dan ze zelf had kunnen kopen.

Schenkingen zorgen er voor de schenker voor dat de nalatenschap straks lager is, waardoor erfgenamen later minder erfbelasting hoeven te betalen. Elk jaar optimaal gebruikmaken van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling kan zo later een flinke besparing opleveren voor de erfgenamen.

Vrijstellingen schenkbelasting in 2019

Vrijstellingen die elk jaar terugkeren

Kinderen mogen elk jaar maximaal €5428 krijgen van hun ouders, zonder belasting te hoeven betalen.

Krijg je geld, maar niet van je ouders? Dan is de eerste €2173 belastingvrij.

Krijg je meer dan de bovenstaande bedragen? Dan moet je over dat deel belasting betalen als er niet een andere vrijstelling geldt.

Vrijstelling die je 1x in je leven mag 'inzetten'

Als je tussen 18 en 40 jaar oud bent, mag je 1 keer in je leven een beroep doen op een grote vrijstelling. Je hebt de keuze tussen

eenmalig schenkbelastingvrij €26.040 krijgen van je ouders. Je mag daarbij zelf weten waaraan je het geld uitgeeft. Heb je zelf niet die leeftijd, maar je fiscale partner wel, dan kun je ook gebruik maken van deze vrijstelling. Of

die eenmalige vrijstelling wordt onder voorwaarden verhoogd tot €54.246 als het bedrag gebruikt wordt voor een dure studie. De doelgroep van deze vrijstelling is niet erg groot, want het gaat alleen om studies die meer dan €20.000 per jaar kosten. Of

die eenmalige vrijstelling wordt onder voorwaarden verhoogd tot €102.010 voor de eigen woning. Deze geldt niet alleen als je de schenking ontvangt van je ouder(s), maar ook van anderen. Ook al heet de schenking ‘eenmalig’, mag je de gift wel over een periode van 3 jaar uitsmeren.

Let op! Kies je bij de schenking van je ouders voor de schenkingsvrijstelling van €26.040? Dan kun je later niet alsnog van hen een belastingvrije schenking krijgen voor de eigen woning of studie.

En in het jaar dat je deze grote vrijstelling gebruikt, mag je voor schenkingen van dezelfde schenker geen gebruik maken van de jaarlijkse vrijstelling. Als je ouders bijvoorbeeld €26.040 belastingvrij schenken, mogen ze je dit jaar niet óók nog €5.248 belastingvrij schenken.

Uitzonderingssituaties

Er zijn uitzonderingssituaties waarin je soms belastingvrij een schenking kunt ontvangen:

Je bent niet in staat dringende schulden af te betalen en iemand springt bij.

Je ontvangt een schenking van iemand die in het buitenland woont. Let wel goed op de voorwaarden.

Je ontvangt een betaling op grond van een dringende morele verplichting (natuurlijke verbintenis).

Tarieven schenkbelasting 2019

Als je een schenking krijgt van je ouders die hoger is dan de vrijstelling, betaal je over het meerdere:

Over de eerste €124.727 10% belasting Over het bedrag boven de €124.727 20% belasting

Als je een schenking krijgt van je partner die hoger is dan de vrijstelling, betaal je over het meerdere:

Over de eerste €124.727 10% belasting Over het bedrag boven de €124.727 20% belasting

Als je een schenking krijgt van je grootouders die hoger is dan de vrijstelling, betaal je over het meerdere:

Over de eerste €124.727 18% belasting Over het bedrag boven de €124.727 36% belasting

Als je een schenking krijgt van een ander die hoger is dan de vrijstelling, betaal je over het meerdere:

Over de eerste €124.727 30% belasting Over het bedrag boven de €124.727 40% belasting

Voorbeelden met jaarlijkse vrijstelling

Als je meer krijgt dan het bedrag van de vrijstelling, geldt de vrijstelling nog wel. Je moet alleen over de (waarde van de) gift bóven de vrijstelling belasting betalen.

Voorbeeld 1

Je krijgt een auto ter waarde van €10.000 van je ouders. Je betaalt dan 10% belasting over het bedrag tussen de €5428 (de vrijstelling) en de €10.000. Dit is €457.

Voorbeeld 2

Je krijgt een schenking van €200.000 van je vader. Je betaalt dan €26.441 belasting. Dat is als volgt berekent:

De eerste €5428 is belastingvrij.

Over de volgende €124.727 betaal je 10% belasting (€12.472).

Over het restant van €69.845 (€200.000 - 124.727 - 5428) betaal je 20% belasting (€13.969).

Een reden voor zo'n grote gift kan zijn opname in een zorginstelling. De Belastingdienst biedt een rekenhulp om gemakkelijk te laten berekenen hoeveel schenkbelasting je moet betalen.

Je moet in beide voorbeelden aangifte schenkbelasting doen.

Aangifte schenkbelasting

Als een schenking binnen de jaarlijkse vrijstelling valt, hoef je geen schenkbelasting te betalen. Je hoeft dan ook geen aangifte te doen. Kreeg je in 2018 een schenking die meer is dan de vrijstelling, dan moet je deze aangifte schenkbelasting invullen en opsturen voor 1 maart 2019. Een schenking in 2019 moet je aangeven voor 1 maart 2020.

Heb je een bedrag ontvangen onder de eenmalige vrijstelling voor kinderen, dan hoef je geen belasting te betalen, maar moet je wél aangifte schenkbelasting doen. Dat geldt ook voor een vrijgestelde schenking voor de eigen woning (van wie dan ook).

Je kunt ook digitaal aangifte doen van een ontvangen schenking in Mijn Belastingdienst onder het tabblad 'Formulieren'.

Schenking niet aftrekbaar

Een schenker kan de schenking niet aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. De ontvanger hoeft over het bedrag ook geen inkomstenbelasting te betalen. Tenzij de schenking van de werkgever komt. Dan is er soms wel inkomstenbelasting verschuldigd. De werkgever moet je kunnen vertellen of je de gift moet aangeven in je aangifte inkomstenbelasting.

