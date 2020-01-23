Belastingaangifte doen

Belastingaangifte doen is verplicht als je een aangiftebrief van de Belastingdienst hebt ontvangen. Je hebt tot 1 mei 2026 de tijd voor je aangifte. De beste periode is in de tweede helft van maart. Zeker als je geld terugkrijgt. Dan heb je het geld voor 1 juli op je bankrekening staan.

Wij geven je tips voor het invullen van de belastingaangifte. Van het verzamelen van de informatie tot en met wat je nog kunt doen als je een vergeten belastingvoordeel ontdekt ná verzending van de aangifte.

Ook leggen we uit of je fiscaal partner bent of niet. Als fiscaal partners kun je bepaalde inkomsten en aftrekposten op de voordeligste manier verdelen bij de belastingaangifte.

Bekijk ook:

Aan de slag met je aangifte (stappenplan)

Nieuw in de aangifte inkomstenbelasting over 2025

Dit jaar kun je in je aangifte een keuze maken voor de belasting over je vermogen. Betaal je belasting over je werkelijke rendement of over het rendement dat de Belastingdienst bepaalt. Kies je ervoor om belasting te betalen over het werkelijk rendement? Dan krijg je aanvullende vragen in je aangifte hierover.

Alle veranderingen en de wijzigingen in het aangifteprogramma staan in het artikel: 'Nieuw in de aangifte 2025'.

Tips voor belastingaangifte

De Belastingdienst vult veel informatie voor je in, maar de meeste aftrekposten moet je zelf aandragen om belastingteruggave te kunnen krijgen. Denk aan de aftrek voor zorgkosten, giften en aanvullend sparen voor je pensioen. Hoeveel je terugkrijgt hangt af van je belastingtarief in de belastingschijf waarin je valt.

Meer tips:

Gebruik onze tips voor het invullen van de belastingaangifte

Hypotheek en je belastingaangifte

Heb je ook zo'n moeite met die vragen over de hypotheek? Goed nieuws, we hebben alle vragen voor je uitgewerkt en voorzien van toelichting. En we beantwoorden de meestgestelde vragen over hypotheeksituaties.

Lees meer over:

De hypotheekvragen stap voor stap uitgelegd

Veelgestelde vragen over hypotheken en je aangifte

Stappenplan controle belastingaangifte

We hebben ook een stappenplan gemaakt om je aangifte nog een keer te controleren voor je deze gaat verzenden. Zo loop je de meest voorkomende aftrekposten nog eens langs.

Bekijk het:

Stappenplan om je belastingaangifte te controleren

Mijn persoonlijke situatie

Met onze handige overzichten die toegespitst zijn op doelgroepen haal je meer uit je belastingaangifte. Ben je een jongere, (bijna) gepensioneerd, net gescheiden of een huizenbezitter? Dan wijzen we je op extra aandachtspunten. Ook bij het afwikkelen van de aangifte inkomstenbelasting voor iemand die is overleden, kan wat extra informatie en tips soms goed van pas komen.

Belastingaangifte: te laat of oneens

Als je verwacht niet op tijd belastingaangifte te kunnen doen, dan kun je tot 1 mei 2026 gemakkelijk uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan je wel geld kosten: rente. Voorkom deze rente door een voorlopige aanslag aan te vragen. Maar ben je onaangekondigd te laat, dan is de kans dat het je geld kost nog groter. De Belastingdienst kan daarvoor namelijk een boete opleggen, maar dat doen ze pas na herinneringen.

Ben je het oneens met een aanslag inkomstenbelasting, dan kun je bezwaar tegen deze aanslag maken. Dat kan ook als je het oneens bent met een aanslag erfbelasting of een toeslag.

Meer informatie lezen:

Belasting besparen

Je kunt veel belasting besparen als je sommige dingen nét even anders doet. Niet alleen op het moment van de aangifte, maar vooral ook door het jaar heen. Bijvoorbeeld door aan het einde van het jaar onze belasting eindejaartips door te nemen. Bijvoorbeeld om belasting over je vermogen te besparen. Maar ook de meeste aftrekposten kun je veel beter benutten als je vooraf de regels kent.

Lees meer over:

Gebruik onze 10 belastingtips om in 2026 belasting te besparen

Belastinggids

Ieder jaar brengen we de Belastinggids uit. Deze gids bevat alle informatie over je belastingaangifte. Zo kun je met de gids stap voor stap door de aangifte heen. Je krijgt tips en leest meer over aftrekposten, hypotheekregels en wat de gevolgen zijn als je bijvoorbeeld gaat scheiden of je partner in een verzorgingshuis terecht komt. En de rest van het jaar kun je de gids gebruiken om je voor te bereiden op de aangifte van volgend jaar.

De Belastinggids 2026 bestel je als boek of e-boek in onze webshop en is vanaf half februari beschikbaar.